フランチャイズ本部構築専門AI「フクロット（Fukulot）」の無料提供を開始

株式会社カーネルコンサルティング

株式会社カーネルコンサルティング(https://kernel-c.com/)は、フランチャイズ・代理店・VC（ボランタリーチェーン）の本部構築を検討する企業向けに、FC本部構築のためのコンサルタントAI（ChatGPT GPT機能）「フクロット（Fukulot）」の無料提供を開始しました。

URL：https://kernel-c.com/fukulot/

FC本部構築のためのコンサルタントAI「フクロット（Fukulot）」

■ 提供の背景｜「何から始めればいいかわからない」相談の多さ

詳細を見る :https://kernel-c.com/fukulot/本部づくりを安全に導く副操縦士

当社はこれまで、フランチャイズ・代理店・VCにおいて、本部構築や立て直しをハンズオンで80社以上支援してきました。また、それを大きく上回る数のフランチャイズ相談を受けてきました。その多くに共通していたのが、「フランチャイズをやりたいが、何から手をつけるべきかわからない」「加盟者募集を始めてよい段階なのか判断できない」という悩みです。

フランチャイズは、加盟金や募集ページを用意すれば始められるものではありません。本部と加盟者は契約で結ばれた独立した事業体同士の共同事業であり、誤った設計は将来のトラブルにつながります。こうした“最初の判断ミス”を減らすために作られたのが、フクロットです。

■ フクロットとは｜本部構築を「順番」でナビゲートするAI

フクロットは、当社が経営コンサルタントとして多くの経営者と向き合い、現場での成功・失敗・トラブル事例を通じて蓄積してきた知見やノウハウをナレッジとしてAIに反映した、フランチャイズ本部構築専門AIです（ChatGPTのGPT機能を使用）。

フランチャイズ専門コンサルタントの思考をもとに、

- 今やるべきこと／まだ早いことの整理- 本部として最低限整えるべき設計ポイント- 将来トラブルになりやすい論点の注意喚起

などを、実務目線で整理します。収益保証や勧誘を目的としたサービスではなく、判断材料の整理を目的としている点が特徴です。

■ 名前の由来｜フクロウ×パイロット＝フクロット

フクロット（Fukulot）

フクロット（Fukulot）は、「フクロウ×パイロット」から生まれた名前です。

Fuku（フクロウ／福）、Pilot（導く・操縦する）、Lot（たくさん）を掛け合わせ、「多くのフランチャイズ本部を成功まで安全に導く存在でありたい」という想いを込めています。経営判断に迷いが生じやすい本部構築の初期フェーズにおいて、冷静な視点を提供する“パイロット”の役割を担います。

■ 無料提供について

フクロットは、フランチャイズ本部構築を検討している方であれば、無料で利用できます。

【サービスページ】 https://kernel-c.com/fukulot/(https://kernel-c.com/fukulot/)

■ Q&A

詳細を見る :https://kernel-c.com/fukulot/Q. なぜこれだけ専門的なAI（GPT）を無料で提供しているのですか？

フランチャイズ本部構築における失敗の多くは、初期段階での「判断ミス」や「順番の誤り」から起こります。当社はこれまで80社以上の本部構築・立て直しを支援し、その何倍もの相談を受けてきました。まずは正しい考え方と全体像を知ってもらうことが、結果的に本部・加盟者双方のリスク低減につながると考え、無料で提供しています。

Q. 他のAIと何が違うのですか？

一般的なAIは広い知識を扱いますが、フクロットはフランチャイズ本部構築に特化し、これまでに蓄積してきた知見・ノウハウをナレッジとして登録、専門コンサルタントの思考プロセスに基づいてチューニングされています。そのため、「今やるべきかどうか」「順番として正しいか」「まず優先すべきことは何か」といった実務的な視点で整理できる点が特徴です。

Q. どの段階の企業が使うと効果的ですか？

これからフランチャイズ展開を検討する企業だけでなく、すでにFC展開を始めているものの「この設計で本当に大丈夫か」と不安を感じている本部にも有効です。立ち上げ前・立ち上げ初期・見直しフェーズで活用できます。また、フランチャイズ本部を支援する立場の方（FCコンサルタント、FC募集サイトの運営、その他サービス）もご利用いただけます。

■ 今後の展望

今後は、フクロットを通じて本部構築の基礎理解を深めた上で、より具体的な検討や実務支援が必要な企業に対して、当社のコンサルティングサービスと適切につなげることで、無理のないフランチャイズ展開を支援していく方針です。

詳細を見る :https://kernel-c.com/fukulot/無料でご利用いただけます