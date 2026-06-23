最大20％OFF ！ TerraMaster、世界初のAIネイティブNAS OS「TOS 7」搭載の新フラッグシップNAS「F4-425 Pro」を6月23日にグローバル発売

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【2026年6月23日】TerraMasterは、世界初のAIネイティブNAS OS「TOS 7」を搭載した新フラッグシップ4ベイNAS「F4-425 Pro」(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GYDPRR7P)を、2026年6月23日にグローバル市場で発売いたします。

生成AIの普及やデータ活用ニーズの拡大に伴い、企業やクリエイターを中心に、高速なデータ管理、高度なバックアップ、ローカルAI環境への需要が急速に高まっています。F4-425 Proは、自然言語によるNAS操作、ローカルAI処理、高速ストレージ基盤を融合し、次世代のプライベートクラウド環境を実現します。

また発売を記念し、F4-425 Pro(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GYDPRR7P)を含むTerraMasterの主要NAS・DAS製品を対象に、最大20％OFFの期間限定キャンペーンを実施いたします。対象製品やキャンペーン詳細については、TerraMaster公式サイトおよびAmazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GYDPRR7P)をご確認ください。

F4-425 Pro

従来型NASを超え、AIネイティブなプライベートワークフローへ

F4-425 Pro(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GYDPRR7P)は、単なるNASではありません。現代のプライベートワークフローに向けたAIネイティブストレージハブです。

従来のNASに存在していた複雑な手動設定やコマンドライン操作の壁を取り払い、システム設定、ストレージ管理、アプリケーション導入までの一連のプロセスを、自然言語による対話だけで実行できます。

TerraMasterの製品責任者は次のように述べています。

「TOS 7は、業界で初めてコアレベルからAIのために設計されたオペレーティングシステムです。F4-425 ProとTOS 7の組み合わせにより、クリエイター、企業、家庭ユーザーのすべてが、考え、対話し、自らデータを守る“データの要塞”を手にすることができます。」

AIネイティブNAS

圧倒的な処理性能を実現する8コアアーキテクチャと最大1010MB/sの高速転送

F4-425 Pro(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GYDPRR7P)は、Intel N350 8コアプロセッサ（7W超低消費電力）、16GB DDR5メモリ、デュアル5GbEネットワークポートを搭載しています。SMBマルチチャネルおよびリンクアグリゲーション環境では、最大1010MB/sの高速転送を実現し、従来の1GbE環境と比較して約10倍のネットワーク帯域を提供します。

4K/8K映像のオンラインネイティブ編集、数十人規模の同時アクセス、大容量ファイル共有に加え、複数の仮想マシンやDockerコンテナの同時運用など、高負荷なワークロードにも余裕を持って対応します。

TOS 7：世界初のAIネイティブNASオペレーティングシステム

TOS 7は、「AIネイティブ」を設計コンセプトの中核に据え、システムの根幹から再構築されたNASオペレーティングシステムです。

- 500以上の原子化RESTful API：システムのコア機能を初めて開放し、AIエージェントや開発者が自由に呼び出し・活用できる環境を提供します。- 全シーン対応の自然言語インタラクション：複数ターンの対話、曖昧な指示、条件付きトリガー「ランサムウェアを検知した場合、共有フォルダを直ちにロックする」に対応。- ローカルAI処理：写真の顔認識、ファイル分類、セマンティック理解などのAI処理はすべてデバイス上で実行されます。データがNASの外部へ送信されることはなく、プライバシー漏えいリスクを根本から防ぎます。- 開発者エコシステム：Skill Store（近日公開予定）と開発ツールチェーンを提供し、サードパーティ開発者がAIアプリケーションを迅速に構築・共有できる環境を実現します。AIネイティブNAS

4つの革新的な体験でNASの利用体験を刷新

1. 会話するだけで実行するAIエージェント「OpenClaw」

ユーザーは、

「デザインチーム向けに2TBの共有フォルダを作成し、毎週自動スナップショットを設定して」

と自然言語で指示するだけで、OpenClawが内容を解析し、自動的に実行します。

コマンドを覚える必要も、マニュアルを参照する必要もなく、すべてのユーザーが専属のAIエンジニアを持つような新しいNAS体験を実現します。

2. Proレベルの8コアエンジン ― 静かなるパフォーマンスモンスター

高いマルチタスク性能により、4Kトランスコード、仮想マシン、Dockerオーケストレーションを同時に実行する環境でも、安定したパフォーマンスを発揮します。

3. BBSによるプロアクティブバックアップ ― データ保護の最終防衛ライン

リアルタイムのランサムウェア対策、HyperLock WORMによる改ざん防止機能、3-2-1-0自動バックアップ戦略を搭載しています。

異常な暗号化動作を検知した場合、

「共有フォルダのロック → スナップショットの隔離 → アラート通知」

という3段階の保護プロセスを即座に実行し、バックアップを受動的な保護から能動的な防御へと進化させます。

4. 最大1010MB/sの高速転送 ― 創造力を解き放つストレージ体験

デュアル5GbEによる高速帯域を活用することで、4K/8K素材のオンライン編集をローカルストレージに近い快適さで実現します。

素材のコピーやプロキシ生成にかかる時間を削減し、クリエイターが本来の制作業務に集中できる環境を提供します。

TERRAMASTER TOS7

あらゆるユーザーに対応するシナリオ別ソリューション

- クリエイティブスタジオ：編集者は自然言語による操作でデュアル5GbE最適化を有効化でき、Final Cut Pro、Adobe Premiere Pro、DaVinci Resolveを活用した共同制作ワークフローをスムーズに構築できます。- 成長企業：IT管理者は自然言語を用いて権限テンプレートの展開や50台以上のPCの一括バックアップを実行でき、BBS中央管理コンソールを通じて全体のセキュリティ状況を統合的に管理できます。- 開発者・テクノロジー愛好家：OpenClawを利用することで、Git Pull → Build → DeployまでのCI/CDパイプラインを自動化できます。（コードの取得からビルド、デプロイまでのCI/CDワークフローを自動化し、開発・運用業務の効率化を実現します。）GitLab RunnerやJenkinsとの連携に対応し、UbuntuおよびDebian仮想マシン環境もサポートします。- 現代の家庭：スマートフォンの写真や動画を自動バックアップし、AIが時間・人物・場所ごとに自動整理します。さらに、Dolby VisionおよびHDRハードウェアトランスコードに対応し、プライベートなホームメディアライブラリを構築できます。

柔軟なストレージ運用と豊富な拡張エコシステム

- TRAID柔軟ディスクアレイ：異なる容量のHDDを混在して利用できるTRAIDに対応。データ移行を行うことなくオンライン容量拡張が可能で、利用可能なストレージ容量を最大限に活用できます。- TerraSyncによるマルチプラットフォーム同期：NAS、PC、Mac、スマートフォン間でリアルタイム同期を実現。ファイル履歴の管理にも対応し、複数デバイス間で一貫したデータ運用環境を構築できます。- クラウドとのハイブリッドバックアップ：OneDrive、Google Drive、Dropboxなどの主要クラウドサービスとの双方向同期に対応。ローカルストレージとクラウドを組み合わせた柔軟なバックアップ環境を構築できます。- Dockerおよび仮想マシン対応：コンテナおよび仮想化環境を標準サポート。Dockerアプリケーションや仮想マシンを活用しながら、用途に応じてシステムを柔軟に拡張できます。

発売情報およびキャンペーン

- 全製品対象キャンペーン：TerraMasterの全製品（NAS、DASなど）を対象に、最大25％OFFのキャンペーンを実施します。キャンペーン特設ページでは、対象製品一覧および期間限定セール情報をご確認いただけます。- 販売チャネル：TerraMaster公式ストアおよびAmazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GYDPRR7P)