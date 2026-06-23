「Jicoo」が「The Best Software in Japan 2026」のTOP67に選出、ビジネス向け日程調整ツールなど2部門でも受賞

ジクー株式会社

Jicoo, Inc.（ジクー株式会社、本社：東京都台東区、代表取締役社長：鈴木真一郎）が提供する、日程調整自動化とミーティングプラットフォーム「Jicoo（ジクー）」は、アイティクラウド株式会社が運営するIT製品レビュープラットフォーム「ITreview」において、日本で最も支持されたソフトウェアを選出する「ITreview The Best Software in Japan 2026」にて、総合部門である「TOP100」の67位にランクインいたしました。 また、カテゴリ別部門においても「ビジネス向け日程調整ツール部門」および「予約管理システム部門」に選出されましたことをお知らせいたします

Jicooの受賞内容について

◆The Best Software TOP100：67位

The Best Software TOP100は、本アワードの総合部門として製品カテゴリーを問わずランキングを発表しています。ITreviewに集まった1年間のユーザーレビュー評価をもとに、いま、日本企業からの評価が高くビジネスの最前線で注目を浴びている100製品をご覧いただけます。 Jicooは、この総合部門において67位にランクインいたしました。

- 特設ページ：https://www.itreview.jp/best-software/2026

◆The Best Software by Category ：ビジネス向け日程調整ツール部門 / 予約管理システム部門

The Best Software by Categoryは、特定の製品カテゴリーにおいてユーザーから高い評価を得た製品を表彰する部門です。Jicooは、以下の2つの部門において選出されました。

日程調整ツール「Jicoo」に対するユーザーの評価

- ビジネス向け日程調整ツール部門： https://www.itreview.jp/best-software-categories/2026/information-sharing- 予約管理システム部門： https://www.itreview.jp/best-software-categories/2026/sales

Jicooは、複数人での会議調整や担当者の自動割り当て、カレンダー連携などを通じて、ビジネスにおけるスケジュール調整の自動化を実現するプラットフォームです。 ユーザーの皆様からは、直感的なUI/UXや、各種カレンダー・Web会議ツールとのシームレスな連携、そして日程調整にかかる業務工数の大幅な削減効果について高く評価いただいております。

・Jicooに寄せられたユーザーレビューはこちら： https://www.itreview.jp/products/jicoo/reviews

ジクー株式会社 代表取締役社長 鈴木真一郎のコメント

この度のTOP100へのランクインおよび各部門での選出は、日頃よりJicooをご活用いただき、貴重なレビューやフィードバックをお寄せくださったユーザーの皆様のおかげであり、心より感謝申し上げます。 Jicooは今後も、皆様のビジネスにおける生産性向上と、円滑なコミュニケーション・情報共有の実現に貢献できるよう、さらなる機能開発とサービスの信頼性向上に努めてまいります。

Jicooについて

日程調整ツール、予約システム、ミーティング分析、サービス（知識・スキル・経験）・決済までワンストップで実現するミーティングプラットフォームです。

サービスURL：https://www.jicoo.com

料金：月額1,200円～/ユーザー（Teamプラン、税抜）

無料トライアル：14日間（Teamプラン相当）

対応カレンダー：Google / Outlook / Apple

対応連携：Salesforce / HubSpot / Zoom / Google Meet / Teams / Slack / Stripe

セキュリティ：ISO/IEC 27001:2022 認証、CASA Tier 2

受賞歴：2023年度グッドデザイン賞

ジクー株式会社（Jicoo, Inc.）について

URL：https://jicoohq.com

会社名：Jicoo, Inc.（ジクー株式会社）

所在地：東京都台東区浅草橋5丁目2-3鈴和ビル2F

代表者：代表取締役社長 鈴木真一郎

設立日：2020年4月

事業内容：予約プラットフォーム「Jicoo」の運営

※記載された商品名、各製品名は各社の登録商標または商標です。