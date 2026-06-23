照明一体型3in1プロジェクター初、4K・3色レーザーを搭載した「Aladdin X3 Laser 4K」本日発売

Aladdin X株式会社

Aladdin X株式会社は、照明一体型3in1プロジェクター初（※1）となる、4K・3色レーザー搭載モデル「Aladdin X3 Laser 4K（アラジン エックススリー レーザー フォーケー）」について、2026年6月12 日（金）より予約販売を開始しておりましたが、本日2026年6月23日（火）より一般販売を開始することをお知らせいたします。

本製品は、シーリングライト、高性能プロジェクター、高音質スピーカーを一体化した照明一体型「Aladdin X」シリーズの最上位モデルです。照明一体型3in1プロジェクターとして初めて4K解像度と3色レーザー光源を搭載し、高画質・高輝度を実現しました。

日亜化学工業製の最新3色レーザーを採用し、4K解像度、1600 ANSIルーメンの明るさに対応。細部まで鮮明な映像とリアルな色彩表現を実現します。寝室での利用はもちろん、リビングなどの空間でも壁から約1.77mで100インチの4K大画面を投影します。

本製品は、天井設置による省スペース性や、短焦点による設置のしやすさ、天井から広がるサウンド体験など、照明一体型シリーズ「Aladdin X」ならではの特長を継承。独自の「Aladdin OS」では主要な動画配信サービスに加えて、「スイカゲーム(R)」をはじめとした30種類以上のオリジナルコンテンツを搭載。親子のコミュニケーションに役立つコンテンツ、フィットネス、部屋の雰囲気を変えるインテリアコンテンツなど、日常をより豊かにするコンテンツを提供します。

「Aladdin X3 Laser 4K」は、高画質・高輝度な映像体験と、Aladdin Xならではのコンテンツ体験を通じて、家族や友人、大切な人と過ごす時間をより豊かにしていきます。ぜひ “魔法の暮らし空間”をお楽しみください。

※1 自社調べ。2026年6月時点。日本国内における「照明一体型3in1プロジェクター」において。

■ 特長

4K・3色レーザーにより、鮮明で色鮮やかな映像

前モデル（Aladdin X2 Plus）と比較して、明るさは77.8％、解像度は4倍に向上。日亜化学工業製「QuaLas(R)RGB」シリーズ2026年最新モデルNUMB42を採用し、1600 ANSIルーメンの明るさと4Kの高精細な映像を実現しました。

短焦点設計と高い設置自由度で、100インチの大画面を実現

短焦点設計により、わずか1.77mの距離で100インチの大画面投写を実現。一般的なプロジェクター（投写比1.2:1）が100インチの投影に約2.7mの距離を必要とするのに対し、「Aladdin X3 Laser 4K」は壁からの距離が近い場所からでも迫力ある大画面を楽しめます。さらに、最大32°のレンズシフト機能により投影位置を上下に柔軟に調整可能。天井の梁などの干渉物を避けながら、理想的な位置へ映像を投影できます。

天井設置ならではの音響設計で、臨場感あふれるサウンドを実現

2基のHarman Kardon製8Wスピーカーを搭載。映画やライブ、ゲームなどのエンターテインメントはもちろん、家族や友人と過ごす大切な時間を臨場感豊かなサウンドで彩ります。さらにDolby Audioデコードに対応し、天井設置ならではの音の広がりによって、映像への没入感を高めます。

シーンに合わせて調整できる、暮らしに寄り添うシーリングライト機能

5500lmの高輝度シーリングライトを搭載し、最大14畳の空間に対応。リビングや寝室も隅々まで均一に照らします。また、10,000段階の調光・調色に対応し、仕事や読書に適した明るい光から、家族との団らんや映画鑑賞に適した落ち着いた光まで、シーンに合わせて細やかに調整できます。さらに、TUV SUDによる「低眩光・フリッカーフリー」および「RG0（ブルーライト低減）」の認証を取得。毎日使う照明だからこそ快適性にも配慮し、日常のあかりからエンターテインメントを楽しむ時間まで、暮らしに寄り添います。

動画配信サービスから独自コンテンツまで、多彩なコンテンツを提供

Aladdin X独自のOS「Aladdin OS」を搭載。Netflix、YouTube、Amazon Prime Video、TVerなどの主要な動画配信サービスに加え、30種類以上の自社開発アプリや、オリジナルイベントなど、多彩なコンテンツを提供します。映画やライブ、ゲームを楽しむ時間はもちろん、インテリアやヘルスケア、知育など、日々の暮らしに寄り添う体験を通じて、おうち時間をより豊かにします

なお、人気ゲーム「スイカゲーム(R)」の着せ替えテーマを新たに搭載。ホーム画面をスイカゲームの世界観に合わせてカスタマイズでき、日々の操作をより楽しく演出します。

AIパートナー「ポッピィー」と楽しむ、新しいコミュニケーション体験

専属AIアシスタント「ポッピィー」との会話や着せ替えを通じて、日々の何気ない時間をより楽しく、心地よいひとときに変えます。ポッピィーを育てることで、着せ替えに使えるアイテムが増えていき、気分に合わせて自分だけのポッピィーにカスタマイズできます。

別売りアクセサリー ※順次発売予定

リモコン不要で音声による操作を実現する別売りアクセサリー「Aladdin Home Hub」も順次発売予定です。遠距離音声認識に対応し、話しかけるだけで起動や質問、各種操作が可能です。Aladdin X公式キャラクター「ポッピィー」をモチーフにしたデザインを採用し、暮らしに寄り添う音声アシスタントとして活躍します。

■ 販売情報

製品名： Aladdin X3 Laser 4K

予約販売開始日：2026年6月12日（金）

一般販売開始日：2026年6月23日（火）

価格：249,800円（税込）

製品ページ：https://www.aladdinx.jp/pages/aladdin-x3-laser-4k

■Aladdin Xについて

「おうちを、魔法の暮らし空間に。」をコンセプトに、照明一体型3in1プロジェクター「Aladdin X」（旧popIn Aladdin）、超短焦点プロジェクター「Aladdin Marca（アラジン マルカ）」、ポータブルプロジェクター「Aladdin Poca（アラジン ポカ）」などを展開。また、「スイカゲーム(R)」の開発・提供を行っています。

Aladdin X：https://www.aladdinx.jp/

スイカゲーム：https://suikagame.jp/

※スイカゲームはAladdin X株式会社の登録商標です。