【梅雨の湿気も怖くない！】1分で前髪最強復活のコンパクトヒートブラシ『LINKA スリークオン』がめざましテレビで紹介、楽天・Amazonでも人気拡大中。

株式会社アイビビッド

株式会社アイビビッドが展開する美容家電ブランド「LINKA（リンカ）」の人気商品『LINKA スリークオン コンパクトヒートブラシ』が、2026年6月23日（火）放映の朝の情報番組「めざましテレビ」の人気コーナー「イマドキ」にて紹介されました。

本製品は、コンパクトサイズで持ち運びやすく、外出先や旅行先でも手軽にヘアスタイリングができるコードレスヒートブラシとして注目を集めています。

また、女性ファッション誌『FUDGE』および『Oggi』の旅行・おでかけ特集に掲載されたほか、美容専門誌『美ST』2026年8月号の特集「髪トラブルはこれさえあれば“1分”で直せます」にて紹介されるなど、美容感度の高い女性から支持を集めています。

さらに、『men's FUDGE』2026年4月号にも掲載され、性別を問わず幅広い層から注目されるヘアケア・スタイリングアイテムとして、多数のメディアで取り上げられています。

スリークオンについて

LINKA スリークオンは、折りたたみ式のコードレスヒートブラシ。

約135gの軽量設計で、ポーチやバッグにもすっきり収まります。

外出先で前髪が崩れた時や、湿気でうねりが気になる時、仕事終わりやお出かけ前のお直しにも。

コンセントがない場所でも、気になったその場で手軽にスタイリングできます。

温度は160℃・180℃・200℃の3段階で調整可能で、ヒートプレートにはセラミックコーティングを採用。



熱をムラなく伝えながら、髪への負担を抑えてスタイリングできます。

さらに、プレートが頭皮に直接触れにくい設計で、毎日のお手入れにも使いやすい仕様です。

商品情報

ブランド：LINKA

商品名：スリークオン コンパクトヒートブラシ

販売価格：7,700円(税込)

商品ページ：https://linka.jp/products/321(https://linka.jp/products/321?utm_source=PRTIMES&utm_medium=media&utm_campaign=media_PRTIMES)

日本国内取扱先：LINKA公式オンラインショップ、楽天市場、Amazon、ヤフーショッピング、一部家電量販店

LINKAの紹介

LINKAはエステサロン用機器メーカーによる、家庭用の美容機器ブランドです。サロンのようなケアを

自宅で気軽に味わえるよう、価格を抑えながらも高品質な製品をラインナップ。日常の中で負担なく使えるシンプルな機能とインテリアに調和するデザイン性の高さを特徴とした、生活に寄り添い心身を癒す美容機器を提案します。

Instagram：@linka_jp(https://www.instagram.com/linka_jp/)

会社ホームページ: https://aivivid.co.jp/web/

LINKA公式オンラインショップ: https://linka.jp/