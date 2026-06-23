オランダ副首相兼国防大臣がSolafuneブースを訪問

株式会社Solafune

株式会社Solafune（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：上地 練、以下Solafune）は、駐日オランダ王国大使館およびオランダ経済・気候政策省企業誘致局（NFIA）より招待を受け、東京国際クルーズターミナル（東京都江東区）にて開催されたオランダ海軍フリゲート艦「デ・ロイテル」（HNLMS De Ruyter F804）入港記念イベントに参加・出展しました。

同イベントにおいて、オランダのディラン・イェジルゲス-ゼゲリウス副首相兼国防大臣がSolafuneのブースを訪れ、Solafune戦略責任者（Head of Strategy）の池田 欽一（いけだ よしかず）と懇談し、衛星データの防衛・安全保障分野への応用可能性や、日蘭両国における宇宙・安全保障分野での協力の可能性について意見を交わしました。



Solafuneは今後も、衛星データ（GEOINT）やOSINT（オープンソースインテリジェンス：公開情報の収集・分析）を始め、多様な情報をAIで統合解析し、資源、防災、農業、インフラ監視、防衛など幅広い分野で国際協力に貢献してまいります。

【株式会社Solafuneについて】

Solafuneは、「Hack The Planet.」をミッションに掲げるテクノロジー企業です。衛星データ（GEOINT）やOSINT（オープンソースインテリジェンス：公開情報の収集・分析）等、多様な情報をAIで統合解析し、資源、防災、農業、インフラ監視、防衛など幅広い分野で政府機関や国際機関等の意思決定支援、および民間企業のビジネス展開を支援しています。こうした取り組みの総体を「Planetary Intelligence OS」と位置づけ、テクノロジーによる社会基盤の再定義と、新たな可能性の創出を目指しています。今後は、アフリカ市場のさらなる拡大に加え、欧州・東南アジアなど新たな市場での事業展開も加速させていきます。

会社名：株式会社Solafune

所在地：〒100-0005 東京都千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング28階

代表者：代表取締役CEO 上地 練