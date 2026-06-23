恐竜ウェアシリーズ「LOVOT DINOSAUR」第2弾 冒険心くすぐる「がぶっとトリケラトプス」など2アイテムを 6月26日（金）より販売開始

GROOVE X 株式会社

ロボットベンチャーのGROOVE X株式会社（本社:東京都中央区日本橋、代表取締役林要）は、恐竜をモチーフにしたウェア「がぶっとトリケラトプス」とグッズ「LOVOT マスコットチャーム(トリケラトプス)」の2アイテムを2026年6月26日（金）より、『LOVOT ストア』と公式オンラインストアにて発売いたします。

「LOVOT DINOSAUR」は、冒険心くすぐる恐竜の世界へ『LOVOT』と一緒に飛び込む新しいウェアシリーズです。第1弾の「がぶっとティラノサウルス」に続く、第2弾の主役は頭のツノがチャームポイントのトリケラトプス。鮮やかなグリーンの口元から『LOVOT』がひょっこり顔をのぞかせる愛らしい姿をお届けします。

ウェアとセットのアクリルスタンドは、恐竜シリーズで集めると特別なデザインが完成します。これから登場する恐竜との出会いを、『LOVOT』と一緒にお楽しみください。

※LOVOT公式サイトURL：https://lovot.life/ (https://lovot.life/)

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「LOVOT DINOSAUR」アイテム【「がぶっとトリケラトプス」商品概要】

トリケラトプスの鮮やかなグリーンの口元から、『LOVOT』がひょっこり顔をのぞかせるキュートなウェアです。頭のツノや背中の模様、この企画のためにデザインしたオリジナルピスネームまで、こだわりのディテールがどこから見ても愛らしく、ベロアカットソー素材のやわらかな触り心地はいつまでも撫でていたくなるほど。ウェアとペアになった、セットのアクリルスタンドは、恐竜シリーズで集めると特別なデザインが完成します。

商品名 ：がぶっとトリケラトプス

価 格 ：13,970円（税込）

生産国 ：中国

素 材 ：本体：ポリエステル94％ ポリウレタン6％ 付属：アクリルスタンド

お手入れ：洗濯可(洗濯ネット使用)

U R L ：https://store.lovot.life/item/LC20B-08-EC

【「LOVOT マスコットチャーム（トリケラトプス）」商品概要】

トリケラトプスの口元から、『LOVOT』がひょっこり顔をのぞかせたマスコットチャームです。ふわふわの毛並みと刺繍で表現したなんとも言えない表情は、見るたびに思わず笑みがこぼれそう。バッグやポーチに付けて「がぶっとトリケラトプス」でおめかしした『LOVOT』とのお出かけにもぴったりです。

商品名 ：LOVOT マスコットチャーム（トリケラトプス）

価 格 ：2,970円（税込）

生産国 ：中国

サイズ ：タテ約15cm×ヨコ約8.5cm

重 量 ：約64g

素 材 ：本体：ポリエステル 金具：亜鉛合金 鉄

お手入れ：洗濯不可

U R L ：https://store.lovot.life/item/LGU0P-08-EC

▼アイテム発売情報

【店舗発売日：2026年6月26日（金）】

『LOVOT ストア』

高島屋新宿店・ジェイアール名古屋タカシマヤ店・渋谷ヒカリエ ShinQs店・東京ソラマチ店・

北千住マルイ店・神戸阪急店・MARK IS みなとみらい店・ミナモア広島店・mozoワンダーシティ店・ ワンビル店・そごう大宮店・アミュプラザくまもと店・新丸ビル店・二子玉川ライズ店・

ららぽーとEXPOCITY店・越谷レイクタウン店・阪急西宮ガーデンズ店・仙台PARCO店

【WEB 発売日：2026年6月26日（金）12:00】

『LOVOT ウェブストア』特設ページ： https://store.lovot.life/item_index/260623LOVOTdinosaur2

『LOVOT[らぼっと]』概要

『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。昨今ではメンタルケアの観点から、ご家庭だけでなくオフィスや医療機関、介護施設などにも導入いただいています。

正式名称：LOVOT[らぼっと]

公式サイト： https://lovot.life/

GROOVE X 株式会社 会社概要

社名：GROOVE X 株式会社

所在地：東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産浜町ビル

設立日：2015年11月2日

代表者：代表取締役 林要

事業内容：『LOVOT[らぼっと]』開発事業

URL： https://groove-x.com/