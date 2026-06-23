freee、お金と手続きの「ミカタ」になるオウンドメディア「ミカターナル」を開設

フリー株式会社

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、個人事業主や副業層の方々を対象とした情報発信メディア「ミカターナル」を公開しました。

freeeはこれまでも、統合型経営プラットフォームの提供を通じてスモールビジネスを支援してまいりましたが、本メディアの開設により、プロダクトの枠を超えた「情報」の側面からもバックオフィス手続きを支援します。

■お金と手続きの「ミカタ」になるオウンドメディア「ミカターナル」が誕生

「ミカターナル」TOP画面のイメージ

近年、働き方の多様化により、副業を始める方や個人事業主として独立される方が増加しています。それに伴い、税務手続きや事業運営に関する正確かつわかりやすい情報へのニーズがより一層高まっております。

このような背景を受け、freeeは「お金と手続きの不安を『わかる』に変え、あなたの状況に合った『次の一歩』を示す」ことをコンセプトに掲げた新メディア「ミカターナル」を開設しました。本メディアを通じ、読者が自信を持って、副業や個人事業主、法人設立など自分らしい働き方を始められるよう、専門的かつ網羅的な情報を提供してまいります。

オウンドメディア「ミカターナル」：https://www.freee.co.jp/personal-business/mikatarnal/

■オウンドメディア「ミカターナル」の主な特徴

・個人事業主に必要な専門知識を「図解・イラスト」でわかりやすく解説

国税庁など公的機関が発信する情報や、税理士監修の専門知識をもとに、開業・副業・確定申告に関する制度や手続きを網羅的に解説します。図解やイラスト、具体例を多用することで、直感的な理解をサポートします。

・度重なる法改正や重要スケジュールの「見落とし」を防止

インボイス制度や電子帳簿保存法などの度重なる法改正や、確定申告などの重要なスケジュールをタイムリーに情報発信します。知らなかったことによるペナルティや不利益を未然に防ぎ、事業の持続的な成長を伴走支援します。

・診断コンテンツやチェックリストによる「パーソナライズ化」された行動支援

ユーザーの状況や課題に合わせた最適な選択肢を提案する診断コンテンツやシミュレーションツールを提供予定です。また、手続きの全体像がわかるロードマップやチェックリストにより、「次に何をすべきか」を明確にし、具体的な行動を後押しします。

■フリー株式会社 会社概要

会社名：フリー株式会社

代表者：CEO 佐々木大輔

設立日：2012年7月9日

所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F

https://corp.freee.co.jp/

＜経営者から担当者にまで役立つバックオフィス基礎知識＞https://www.freee.co.jp/kb/

＜フリー株式会社最新の求人一覧＞：https://jobs.freee.co.jp/

freeeは「スモールビジネスを、世界の主役に。」というミッションのもと、だれもが自由に経営できる統合型経営プラットフォームを実現します。日本発のSaaS型クラウドサービスとして、パートナーや金融機関と連携することでオープンなプラットフォームを構築し、「マジ価値」を提供し続けます。