Netskope、データ主権サポートを24の国・地域に拡大し、新たな基準を確立

Netskope Japan株式会社

クラウドとAI時代に対応した最新のセキュリティとネットワーク技術で業界をリードするNetskope(https://www.netskope.com/jp/)（NASDAQ: NTSK）は、米国時間2026年5月28日、NewEdge Network(https://www.netskope.com/jp/netskope-one/newedge)インフラストラクチャの機能強化を発表しました。これにより、データ主権において重要となるデータレジデンシ要件を、他のどのSASEクラウドプロバイダーよりも多くの地域でカバーし、業界の新たなベンチマークを確立します。NetskopeのNewEdge Networkアーキテクチャは現在、世界の主要地域すべてにおいて、ネットワーク転送、データ処理、メタデータガバナンスに関する要件を満たす国内データローカライゼーション機能を提供しています。このアーキテクチャにより、Netskopeはさらに多くの国々へと対応範囲を迅速に拡大することが可能になります。さらに本ソリューションは、コンプライアンスおよびデータローカライゼーション要件への対応を支援するため、第三者機関による検証も提供します。

データロケーションと管理に対する包括的なアプローチ

各国がデータの国内管理を強化する流れの中、Netskopeは24の国・地域において、データローカライゼーションを支える4つの中核要素をサポートするSASE（セキュアアクセスサービスエッジ）サービスアーキテクチャを提供します。

- ネットワーク転送：トラフィックの送信を国境内で完結させ、国内プロバイダーのみを経由して外部に送信されることを保証します。- データ処理：必要な計算および処理アクティビティがすべて国内で実行されます。ユーザーフロー、データ処理、セキュリティ機能はすべてローカルで処理されます。- 国内ストレージ：識別可能データ、専有データ、ログを国内で管理することで、顧客の機密情報が確実に国境内で保持されます。- メタデータガバナンス：転送、処理、保存の各段階を通じて生成される記述的情報（メタデータ）は、国境内で管理されます。これには、Netskope製品の出力に付随する処理後メタデータも含まれ、エンドツーエンドのデータレジデンシを強化します。

優れた可視性と検証可能な信頼性

Netskope NewEdge Networkは、Netskopeのお客様がデータをどこでどのように保護するかについて、制御性と柔軟性を確保できるよう設計されています。データ主権へのサポートはNetskopeの顧客サービスの根幹であり、使用中・保存中・転送中のデータを完全に可視化し、制御することを可能にします。Netskopeは対象国内のデータプレーンでサービスを提供するため、トラフィックフローとメタデータの監視・検査・制御をすべて国境内で完結させ、リアルタイムで状況を把握することができます。

検証を可能にするため、Netskopeは完全に監査可能な環境を提供しており、お客様はアクティビティ、ユーザー操作、システム変更をすべて確認できます。さらに、Netskopeのデータ主権ポスチャは第三者機関による検証の対象となっており、法規制や政府監査に対応した認証を取得しています。

AI時代のためのパフォーマンス

Netskope NewEdgeは、Netskopeのセキュリティおよびネットワークサービスを支える、高性能なプライベートクラウドネットワークインフラストラクチャです。データ主権機能の強化に加え、NewEdgeは80以上の地域で120カ所以上のデータセンターを運用しています。インドネシアやトルコといった新規拠点を含むこのグローバル展開により、パフォーマンスとコンプライアンスの両立が可能になります。さらに、先日発表されたNewEdge AI Fast Path(https://www.netskope.com/jp/press-releases/netskope-announces-newedge-ai-fast-path-industry-leading-performance-for-secure-ai-adoption?_gl=1*uswmoa*_up*MQ..*_ga*ODIzNzk4MTA1LjE3ODIxMDUxNTE.*_ga_4M1D471XE7*czE3ODIxMDUxNTEkbzEkZzAkdDE3ODIxMDUxNTEkajYwJGwwJGgw)により、お客様はAIワークロード向けに最適化されたルーティングおよびローカル処理を利用できるようになり、厳格なセキュリティおよびガバナンス制御と最新のマルチプロンプト型エージェントAIに求められる速度との間にあるトレードオフを解消できます。

Netskopeの最高プラットフォーム責任者であるJoe DePaloは、次のように述べています。

「組織がAIのスピードで動いていく中、ガバナンスとパフォーマンスの間には、いかなる妥協も許されません。Netskopeの国内データプレーンアーキテクチャとローカルデータストレージを組み合わせることで、デジタル制御に対し妥協できない要件を満たしながら、ビジネスに不可欠なAI、ウェブ、クラウド、SaaSトラフィックのユーザーエクスペリエンスを最適化することができます」

組織がデータ主権にどのように対処すべきか、また「Sovereign SASE」がどのような価値をもたらすかについては、Netskopeのブログ記事「Sovereign SASE: Why Yes/No Is the Wrong Answer(https://www.netskope.com/jp/blog/sovereign-sase-why-yes-no-is-the-wrong-answer)」をご覧ください。

Netskopeのデータ主権サポート対象国・地域は、今回の拡大により次の通りとなりました。

オーストラリア、ブラジル、カナダ、チリ、中国、フランス、ドイツ、香港、インド、イスラエル、イタリア、日本、オランダ、ニュージーランド、サウジアラビア、シンガポール、南アフリカ、スペイン、スイス、台湾、タイ、アラブ首長国連邦、英国、アメリカ合衆国（アルファベット順）

Netskopeがどのように組織のデータ主権と安全なAI導入のバランス実現を支援しているかについて、詳しくはNetskope.com(https://www.netskope.com/jp/)のNetskope NewEdge Network(https://www.netskope.com/jp/netskope-one/newedge)ページをご覧ください。

本プレスリリースは、米国時間2026年5月28日に発表されたプレスリリース(https://www.netskope.com/press-releases/netskope-raises-the-bar-with-expanded-data-sovereignty-support-in-two-dozen-countries)（英語）をもとに作成しています。

Netskopeについて

Netskope（NASDAQ: NTSK）は、クラウドおよびAI時代の最新のセキュリティとネットワーク技術で業界をリードしています。人、デバイス、データに加え、エージェント、アプリケーション、ツール、LLMを含むAIエコシステム全体に対して、最適化されたアクセスとリアルタイムのコンテキストベースのセキュリティを提供し、セキュリティチームとネットワークチームの両方のニーズに応えることができます。Fortune 100企業の30社以上を含む数千社のお客様が、Netskope Oneプラットフォーム、ゼロトラストエンジン、そして強力なNewEdgeネットワークを信頼し活用しています。これらのソリューションにより、あらゆるクラウド、AI、SaaS、ウェブ、プライベートアプリケーションの利用状況を可視化し、セキュリティリスクの低減とネットワーク性能の向上を実現しています。



詳しくは、netskope.com/jp(https://www.netskope.com/jp/)をご覧ください。

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

Netskope 広報事務局 （合同会社NEXT PR内）

TEL: 03-4405-9537 FAX: 03-6739-3934

E-mail: netskopePR@next-pr.co.jp

Netskope IR担当

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