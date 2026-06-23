「Dyson HushJet(TM) Mini Cool ファン」　BEAMS、ESTNATIONをはじめとするセレクトショップにて展開を開始

ダイソン株式会社

ダイソン株式会社（東京都千代田区：代表取締役社長 添田 成久、以下ダイソン）は、初のポータブルハンディファン「Dyson HushJet(TM) Mini Cool（ダイソン ハッシュジェット ミニクール）ファン」が、BEAMS、ESTNATIONを含む日本の大手ファッションセレクトショップ4社で取り扱いを開始したことを発表します。

2009年以降、ダイソンのエンジニアは、送風や乱流の低減、そしてより快適な涼しさを実現するための技術を探求してきました。本製品には、こうした長年の取り組みから生まれた高度な冷却技術を凝縮し、持ち運べる形で実現しました。

2026年5月20日（水）の公式販売開始に先立ち行った公式オンラインストアでの限定先行発売では、英国、米国、日本などにおいて1日かからずに初回出荷分が売り切れるなど、多くの注目を集めました。

本製品は、夏のアクティブなライフスタイルのために設計された多機能ファンで、ハンディ、ウェアラブル、デスクの3通りで使用できます。コンパクトで持ち運びしやすい設計と、スタイルに合わせて選べる3つのカラー展開により、屋内外のさまざまなシーンで活用いただけます。

BEAMS、ESTNATION、GR8、THE STAND fool so good(s)にて展開開始

「Dyson HushJet(TM) Mini Cool ファン」が、セレクトショップのリーディングカンパニーである BEAMSの全国ショップ、エストネーション六本木ヒルズ店・大阪店および、GR8（グレイト）HARAJUKU、THE STAND fool so good(s) 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー店（ベイクルーズ）でも随時展開されます。

大手セレクトショップでの展開を通して、通勤や移動中、休日のレジャーや音楽フェスなどのさまざまなシーンにおける本製品の価値を、より多くの方にお届けします。

■各販売店舗 ※各店舗の在庫は各店に直接お問合せください。

- BEAMS 全国ショップ（17店舗＋公式オンラインショップ）

- エストネーション六本木ヒルズ店、大阪店、公式オンラインストア

- GR8（グレイト） HARAJUKU

- THE STAND fool so good(s) 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー店

インク／コバルトとストーン／ブラッシュの2色は販売を開始しており、カーネリアン／スカイは今夏中の発売を予定しています。

■「Dyson HushJet(TM) Mini Cool ファン」製品情報

わずか212gとスマートフォンほどの軽さで、最長6時間使用可能なバッテリーを搭載。手持ち、ハンズフリー、デスクファンの3用途で使用できます。独自のHushJet(TM)プロジェクションにより、気流を整えながら、パワフルで快適な風を届けます。さらに、1分間に最大65,000回転するブラシレスDCモーターにより、最大風速25m/秒ものパワフルな風を実現。5段階の風量調節に加えてブーストモードを搭載し、環境に応じて風量を調整できます。

「Dyson HushJet(TM) Mini Cool ファン」は以下の3つのカラーからお選びいただけます。

- インク／コバルト：インクブルーとコバルトブルーを組み合わせることで、都市での生活における鮮やかで大胆な印象と、エレガントで落ち着いた側面の両方を表現しています。- ストーン／ブラッシュ：マザーオブパールに着想を得た薄くピンクがかったやさしいホワイトは、落ち着きとぬくもり、真珠貝の内側にある輝きを感じさせます。- カーネリアン／スカイ：カーネリアンはダイソン伝統のレッドを鮮やかに進化させた色です。マットな仕上げにスカイブルーが加わることで、フレッシュで涼やかな印象に仕上げました。

■製品情報については、ダイソン公式サイトをご確認ください

Dyson HushJet(TM) Mini Cool ファン：

https://www.dyson.co.jp/discover/news/latest/introducing-hushjet-mini-cool