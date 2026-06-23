Jackery 、容量拡張できる人気のPlusシリーズ「Jackery ポータブル電源 2000 Plus」がリニューアルして登場！6月23日（火）より販路限定で順次発売

株式会社Jackery Japan

ポータブル電源・ソーラーパネルの世界的リーディングカンパニー・Jackery（ジャクリ）の日本法人である株式会社Jackery Japan（本社：東京中央区）は、2026年6月23日（火）より新製品「Jackery ポータブル電源 2000 Plus V2」を販路限定で販売開始いたします。

本製品は、人気の大容量かつ容量拡張対応モデル「Jackeryポータブル電源 2000 Plus」の後継機種として、本体をよりコンパクトに設計し軽量化を実現。さらに、ACポートを2つのグループに分けて優先度を設定でき、バッテリー残量が少なくなっても通信機器など重要な機器への給電を優先することができます。

昨今、日本においては防災だけではなくエネルギー問題に対する意識が高まっており、大容量ポータブル電源やソーラーパネルへの関心も高まっています。日本国内のポータブル電源およびポータブルソーラーパネル市場において、Jackeryは2019年から2025年の7年間連続で年間販売額及び販売台数No.1※を獲得しました。多くの企業や個人ユーザーに選ばれ続けてきた確かな技術と品質で、人気の容量帯である1000～2000Whの新モデルをバージョンアップさせ、BCP対策に最適なバックアップインフラを提供します。

6月23日（火）に発売する「Jackery ポータブル電源 2000 Plus V2」に続き、同じくPlusシリーズの「Jackery ポータブル電源 1000 Plus V2」も今年8月に発売予定。

※2019年から2025年における日本国内の「ポータブル電源およびポータブルソーラーパネル」市場において、各年の年間販売額および年間販売台数が第1位を獲得。出典：フロスト＆サリバン社（2026年3月調査）

■「Jackery ポータブル電源 2000 Plus V2」の主な特徴

2048Whの大容量と定格出力2400Wの高出力に加え、拡張バッテリー（別売り）を追加することで、最大12kWhまで容量拡張が可能。AC4口、USB3口、シガーソケット1口の合計8ポートを備え、複数の電化製品へ同時給電でき、キャンプや災害時の備えにも活躍します。

製品ページ：https://www.jackery.jp/products/explorer-2000-plus-portable-power-station-offline

- 従来モデルから、よりコンパクト、より軽量に本体サイズ366×255×272mm、重量18.8kg。従来モデル「Jackery ポータブル電源 2000 Plus」と比べ、体積を約60％削減、重量を約34％軽量化しました。コンパクトになったことで設置スペースの省スペース化を実現し、持ち運びや設置の自由度を高めました。

- 拡張バッテリーで最大12kWhまで拡張可能最大5台の拡張バッテリー（別売り）に対応しており、最大12kWhまで容量の拡張が可能です。シーンや目的に応じて、必要な容量まで増やすことができます。

- ACポートの制御4つのACポートを2グループに分けて個別制御することができます。同時に複数の電化製品に充電する時に、消費電力が少ない家電や重要な機器への給電を優先して充電できます。

■Jackery ポータブル電源 2000 Plusからの主なアップデート

- パワーアップした高速充電「ChargeShield 2.0」技術により、ACケーブルでの充電時に約1.8時間でフル充電が可能です。「ChargeShield 2.0」は、業界をリードする急速充電技術で、独自の可変式の高速充電アルゴリズムを用いて安全性を高め、バッテリーパックの寿命を50%向上させました。- リン酸鉄リチウムイオン電池で長寿命化を実現リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約6,000回充放電サイクルの長寿命を実現。毎日使用しても10年以上使えます。さらに、6,000回の充放電サイクル後も工場出荷時の電池容量の70%以上を維持します。[表: https://prtimes.jp/data/corp/39188/table/345_1_16cd9062be8c84c0fca6b34ae5eb6da6.jpg?v=202606230151 ]

■「Jackery ポータブル電源 2000 Plus V2」販売情報

本製品は家電量販店を中心とした、販路限定モデルとなります。

発売日：2026年6月23日（火）

希望小売価格：259,800円（税込）

販売開始予定店舗：ヨドバシカメラなど全国の家電量販店

※お取り扱いついては、各店舗へお問合せください。

※販売店舗は変更になる場合がございますのでご了承ください。

■「Jackery Battery Pack 2000 Plus V2」について

「Jackery ポータブル電源 2000 Plus V2」、「Jackery ポータブル電源 1000 Plus V2」（2026年8月発売予定）専用の拡張バッテリー。

サイズ/重量：約365 × 255 × 191 mm / 約14.8kg

発売日：2026年6月23日（火）

希望小売価格：169,000円（税込）

■Jackeryについて

2012年、アメリカ・カリフォルニア。私たちJackery（ジャクリ）は「持続可能なエネルギーがより身近になる社会」を目指して誕生しました。

私たちが目指すのは、太陽の力で楽しい時間も、いざという時も、電気が生み出せる安心を、より多くの人に届けること。そして実際に2016年にはブランド初となるアウトドア用ポータブル電源を発売。さらにその2年後には、ブランド初のポータブルソーラーパネルを開発しました。2019年に日本市場に参入してから2025年まで、7年連続で年間販売台数・売上No.1を達成しました。

これからもJackeryは、地球への負担をおさえながら、クリーンなエネルギーが当たり前になる未来へ向けて、歩み続けていきます。

- Sustainable Power for Your Life -

■会社概要

会社名：株式会社Jackery Japan

所在地：東京都中央区晴海1丁目8番10号 トリトンスクエアX棟3階

事業内容：ポータブル電源とソーラーパネルの販売

公式サイト：https://www.jackery.jp

X ：https://x.com/jackeryjapan

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