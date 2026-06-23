obniz Board / 1YでもLuaが利用可能に！obnizOS7.1.0-beta.0配信開始

株式会社obniz

株式会社obniz（本社：東京都豊島区、代表取締役：佐藤 雄紀、以下「obniz」）は、このたび最新ファームウェア obnizOS 7.1.0 のベータ配信を開始いたしました。

本リリースからはobniz Board / 1Y も更新対象に含まれます。

obniz Boardはこれまで obnizOS 3.5.0 が最新版でしたが、今回のアップデートにより、3.5.0 から 7.1.0 までに積み重ねてきた数多くの機能強化・安定性向上・セキュリティ対策を、一度にご利用いただけるようになります。

▎ 本配信はベータ版です。検証目的でのご利用を推奨し、本番環境への適用は十分なテストの上でご判断ください。

※ ベータバージョンはベータテストプログラムに参加されているユーザー様のみダウンロード可能です。

◆ ポイント1：Luaが利用可能に

obnizOS 7.0以降で導入された Luaプラグイン（Lua 5.4.7） が、obniz Boardでもご利用いただけるようになりました。クラウドやAPIと連携した、柔軟なデバイスロジックの記述が可能になります。

▎ 【ご注意】obniz BoardシリーズではLuaプログラムの不揮発領域への保存には対応していません。

▎ オフライン時はLuaは継続動作するものの、再起動・deep sleepを行うとLuaプログラムは失われます。接続中の実行用途としてご利用ください。

obniz Boardに限らずOS7.1.0ではLuaに豊富な機能が追加されております。

全ての機能のご利用には obniz.js 4.1.0-beta.0以降が必要となります。

https://github.com/obniz/obniz/releases/tag/v4.1.0-beta.0

OS7.1.0で追加されるLuaの機能

- 新規に pwm / displayの追加- io.drive() による プッシュプル・オープンドレインの切り替え- io.pull()による内臓プルアップダウンの制御- cloud.transactionWait() , obniz.plugin.callWait() 関数によるクラウド・端末間の双方向のトランザクション機能の実装- on_low_memory()関数によるメモリ不足の検出

IO Example https://github.com/obniz/obniz/tree/develop/examples/nodejs/hardwares/obnizb1_b2/io

LuaのExample全体(7.1.0新機能を含む)

https://github.com/obniz/obniz/tree/develop/examples/nodejs/plugin

◆ ポイント2：MCPサーバー連携で活用の幅が広がる

Luaの利用により、MCPサーバーとの連携を通じて、AIツール（Claude／ChatGPTなど）から自然言語でのデバイスの状態取得・遠隔制御・故障予測分析といった活用が、一層広がります。

▎ ※ MCPサーバー自体はクラウド側の機能のため、旧バージョンのOSでもご利用いただけます。

▎ 今回のアップデートは、Luaと組み合わせることで活用シーンをさらに拡張するものです。

◆ ポイント3：OS3.5.0 → 7.1.0 でできることの比較

obniz Boardで新たに利用可能になる主な機能は以下のとおりです。

◆ ポイント4：セキュリティ対策（脆弱性対応）の網羅

OS3.5.0以降、以下のCVE（脆弱性）への対応が行われています。今回のアップデートでこれらの対策がobniz Boardにも適用されます。

Wi-Fi 関連

KRACK系：CVE-2017-13077 / CVE-2017-13078 / CVE-2017-13079 / CVE-2017-13080 / CVE-2017-13081 /

CVE-2017-13082

CVE-2019-9494 / CVE-2019-9496（Dragonblood系）

CVE-2020-12638（隣接チャネルへのAP切替に関する対応）

CVE-2020-26142

CVE-2022-23303 / CVE-2022-23304

CVE-2023-52160

Bluetooth 関連

CVE-2025-66409 / CVE-2025-68474（悪意あるデバイスへの脆弱性対応）

CVE-2025-68473（SDP処理の修正）

固定 Identity Resolving Key（IRK）に関するBLE脆弱性対応

長期間に渡るセキュリティ強化が一度に適用され、より安心してご利用いただけます。

アップデート方法・詳細

詳しくはリリースノートをご覧ください。

→ https://docs.obniz.com/reference/obnizos-for-esp32/changelog