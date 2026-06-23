【パートナーシップ契約締結】株式会社Goofy、AIデータオペレーションズプラットフォーム「DataSango」の取扱を開始

株式会社Goofy

株式会社Goofy(本社:東京都中央区、代表取締役：八木 光、以下「Goofy」)は、株式会社Mer(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長：澤口 友彰)が提供するAIデータオペレーションズプラットフォーム「DataSango(データサンゴ)」の取扱を開始することを発表いたします。本パートナーシップにより、GoofyはSFA/CRM/MAツールの導入・運用支援に加え、データ品質管理とAI活用基盤の構築をワンストップで提供し、クライアント企業のDX推進をさらに加速させてまいります。

サービス提供の背景

近年、BtoB企業においてSFA/CRM/MAツールの導入が急速に進んでいます。しかし、多くの企業がツールを導入したものの、データの重複、表記ゆれ、欠損、未分類といったデータ品質の課題により、ツールを十分に活用できていない「実効性を欠いたDX推進」の状態に陥っています。

Goofyは、SFA/CRM/MAツールの選定から運用定着支援、マーケティング施策の戦略策定・実行管理、devops型のDX支援を提供し、「テクノロジー×人」の力で企業の営業活動をアップデートしてきました。特にSalesforceを中心としたツールの導入・運用において、現場目線でのHands-on型支援を得意としています。

一方で、ツール導入後のデータ品質管理は、多くのクライアント企業が直面する共通課題でした。CRM内のデータが整備されていない状態では、営業活動の可視化、データドリブンな意思決定、AI活用が困難となり、DXの効果を最大化できません。

このような背景から、Goofyはデータ整備とAI活用の土台構築を自動化できるDataSangoとのパートナーシップを締結し、ツール導入から運用、そしてデータ基盤の構築までを包括的に支援できる体制を整えました。

DataSangoについて

DataSangoは、CRM内の重複・表記ゆれ・欠損・未分類データを、ノーコードで自動整備し、AI活用と業務自動化の土台となるCRMデータ基盤を構築するAIデータオペレーションズプラットフォームです。

■DataSangoの7つの機能

- プロスペクト: 500万社以上の企業データベースから、業種・地域・従業員規模などの条件で抽出した企業・部署データを、CRMへ新規レコードとして自動登録- マージ: 独自ルールで重複レコードを検出し、優先度設定に基づいて自動統合- クレンジング: 会社名・電話番号・住所などの表記ゆれを、設定したルールで自動統一- エンリッチメント: 500万社以上の企業データベースと連携し、法人番号・業種・従業員規模・所在地などを自動付与・定期更新- トランスフォーム: 複数カラムの条件を組み合わせ、新たなセグメント・分類値をノーコードで自動生成- AIエンリッチメント: 「会社概要」「直近のニュース」など、任意に定義したフィールドをAIがウェブ調査して自動入力- AIトランスフォーム: 「社長」「代表取締役」「CEO」といった自由記述の表記を、AIが意味を解釈して構造化データへ自動変換

サービスサイト: https://www.datasango.ai/

パートナーシップの内容

本パートナーシップにより、GoofyはDataSangoを自社のサービスラインナップに追加し、以下のソリューションを提供してまいります。

今後の展望

- SFA/CRM/MAツール導入時のデータ基盤構築支援: ツール導入の初期段階から、DataSangoを活用したデータ整備・クレンジングを実施し、高品質なデータ基盤の構築を支援します。- 既存CRMデータの品質改善とメンテナンス: 既にツールを導入済みの企業に対し、DataSangoによるデータクレンジング、重複統合、エンリッチメントを提供し、データ品質を継続的に維持します。- AI活用・データドリブン経営のための基盤整備: DataSangoのAIエンリッチメント・AIトランスフォーム機能を活用し、営業分析、顧客セグメント、予測分析などのAI活用に向けたデータ基盤を構築します。- Hands-on型の伴走支援: Goofyが得意とする現場密着型の運用定着支援と、DataSangoの自動データ整備機能を組み合わせ、クライアント企業の営業組織全体のDX推進を包括的にサポートします。

GoofyとMerは、本パートナーシップを通じて、「ツールを導入したが活用できていない」「データが整備されずDXが進まない」といった課題を抱える企業に対し、ツール選定・導入から運用定着、そしてデータ基盤構築までをワンストップで提供してまいります。

特に、SalesforceをはじめとするSFA/CRM/MAツールを導入済み、または導入検討中の企業を対象に、データドリブンな営業組織への変革を支援し、営業活動の生産性向上とビジネス成長を実現してまいります。

両社は、「テクノロジー×人」の力でクライアント企業の真のDX推進に貢献し、日本企業の営業活動をアップデートすることを目指します。

代表者コメント

■株式会社Mer 代表取締役社長 澤口 友彰

「Goofyさまは、SFA/CRMツールの導入・運用支援において、現場に寄り添ったHands-on型の支援を強みとされており、私たちMerが目指す『AI活用の民主化』において、非常に重要なパートナーです。

DataSangoは、CRMデータの品質管理を自動化し、AI活用の土台を構築するプラットフォームですが、その真価を発揮するには、ツール運用の現場を熟知した支援が不可欠です。

Goofyさまとのパートナーシップにより、ツール導入から運用、そしてデータ基盤構築までをシームレスに提供できる体制が整いました。両社の強みを掛け合わせ、より多くの企業様の営業DX推進に貢献してまいります。」

■株式会社Goofy 代表取締役 八木 光

「SFA/CRM/MAツールの導入が進む一方で、現場では「データが整っていないために活用しきれない」という課題が多く見られます。営業活動の可視化やマーケティング施策の高度化、さらにはAI活用を進めるうえでも、正確で使いやすいデータ基盤の整備は欠かせません。

Goofyはこれまで、SalesforceをはじめとしたSFA/CRM/MAツールの導入から運用定着まで、現場に入り込むHands-on型の支援を行ってまいりました。

今回、Mer様とのパートナーシップにより、ツールの導入・運用支援に加え、データ品質の改善やAI活用に向けた基盤構築まで、より一貫したご支援が可能になります。

今後もGoofyは、「テクノロジー×人」の力で、企業の営業・マーケティング活動がより実効性のあるものとなるよう、クライアント企業のDX推進を伴走してまいります。」

会社概要

【株式会社Merについて】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/107047/table/35_1_5c5074cf9cf39fbb3f49a6da610b6a1e.jpg?v=202606230151 ]

【株式会社Goofyについて】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/107047/table/35_2_2ec5bcebf04234fd88f8f26d2fb3fba6.jpg?v=202606230151 ]

【本件お問い合わせ先】

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/107047/table/35_3_7fe0e2dcacfe2c19b387631ebca86c85.jpg?v=202606230151 ]