「SOMPOサステナビリティ・インデックス」の構成銘柄に15年連続で選定

株式会社タムロン

総合光学機器メーカーの株式会社タムロン（代表取締役社長：桜庭省吾、本社：さいたま市）は、SOMPOアセットマネジメント株式会社が運用する「SOMPOサステナビリティ・インデックス」の構成銘柄に、2012年のインデックス運用開始以来、15年連続で選定されました。

「SOMPOサステナビリティ・インデックス」は、ESG評価に優れる約300銘柄で構成される国内株式型のESG指数です。SOMPOリスクマネジメントのESG評価に基づく銘柄選定とSOMPOアセットマネジメントの株式価値評価を組み合わせて作成します。本指数に追随する長期投資志向の運用は、年金基金等に採用されています。SOMPOリスクマネジメント株式会社が毎年実施するESG調査・評価の結果に基づいて見直しが行われますが、当社の継続的なESGへの取り組みが評価され、本年も構成銘柄に選定されました。

当社は、本年2月、2035年に向けた長期ビジョンとして、「撮り、測り、つなぐ。人と自然の健康を創造する企業へ」を策定しました。また、6月16日には、次期中期経営計画『Value Up29』（対象期間：2027年～2029年）の骨子を策定。長期的な企業価値向上と中期経営計画の実効性強化に向けた、ESG／サステナビリティ戦略の新たな方針を打ち出しました（※）。

※詳細は、下記開示資料をご覧ください。

URL：https://www.tamron.com/jp/ir/upload_file/tdnrelease/7740_20260612569909_P01_.pdf

これからも、タムロンは光学のスペシャリストとしての責任を果たし、持続可能な社会の実現への貢献、長期的な企業価値向上を目指してまいります。

■当社のサステナビリティ、IRおよび長期ビジョンに関する詳細はこちら

・サステナビリティ： https://www.tamron.com/jp/sustainability/

・IR： https://www.tamron.com/jp/ir/

・長期ビジョン・中期経営計画： https://www.tamron.com/jp/ir/management/management_02.html

＜株式会社タムロンについて＞

デジタル一眼カメラ用交換レンズをはじめとする、一般ユーザー向けの自社ブランド製品からOEM製品、そして各種産業分野に貢献する光学製品に至るまで、独創的な光学製品を供給している総合光学機器メーカーです。今後も豊かな創造性と先進的な高い技術力を駆使し、さまざまな産業分野に眼を向けて邁進するとともに、事業活動のあらゆる面で環境保全に配慮した活動を目指します。詳しくは株式会社タムロン公式ホームページ(https://www.tamron.com/jp/)をご覧ください。

＜取扱光学製品＞

ミラーレスカメラ用交換レンズ、一眼レフカメラ用交換レンズ、監視カメラ用レンズ、FA/マシンビジョン用レンズ、TV会議用レンズ、カメラモジュール、車載カメラ用レンズ、ビデオカメラ用レンズ、デジタルカメラ用レンズ、ドローン用レンズ、医療用レンズ、各種光学用デバイス部品 他