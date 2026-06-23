富士ソフトの＋Fシリーズ4製品が「JC-STAR」適合ラベルを取得 -セキュリティを可視化し、安心して選べるIoT機器へ

富士ソフト株式会社

富士ソフト株式会社（代表取締役 社長執行役員 兼 CEO：室岡 光浩）は、当社のモバイルソリューション+FシリーズのモバイルルーターやM2Mルーターなど4製品が、独立行政法人情報処理推進機構（IPA）が運営するセキュリティ要件適合評価及びラベリング制度「JC-STAR」の適合ラベル（レベル1）を取得したことをお知らせします。

IoTの普及とともに高まるセキュリティの可視化の重要性

近年、IoT製品の普及に伴い、サイバーセキュリティの重要性はますます高まっています。JC-STARは、経済産業省が2024年8月に公表した、「IoT製品に対するセキュリティ適合性評価制度構築方針」※1に基づき構築された制度です。本制度は、幅広いIoT製品を対象に、共通の基準で製品に備わっているセキュリティ機能を評価・可視化することにより、利用者が安心して製品を選定できる環境づくりを目的としています。

モバイルルーター等、4製品が適合ラベルを取得

富士ソフトは、製品のセキュリティの安全性を客観的に示し、お客様が安心して製品を選定いただけるよう、制度の開始当初から、適合ラベル取得に取り組んでいます。この度、以下の+Fシリーズ4製品が、JC-STARの適合ラベル（レベル1）を取得しました。

＜対象製品＞

・モバイルルーター +F FS050W／+F FS045W

・M2Mルーター +F FS010M

・LTE USBドングル +F FS040U

サプライチェーン全体のセキュリティを強化

富士ソフトは、今後も、安全・安心な社会を支える企業として、セキュリティを前提とした製品づくりを継続。あわせて、サプライチェーン全体のセキュリティ強化にも取り組みます。また、制度動向や国際基準を見据えた先行対応も進め、お客様が安全・安心にお使いいただけるよう、信頼されるIoT製品をはじめIoTに関わるセキュリティサービスやシステム開発を提供し続けてまいります。

※1 IoT製品に対するセキュリティ適合性評価制度構築方針（2024年8月23日）

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/sangyo_cyber/wg_cybersecurity/iot_security/20240823.html

「JC-STAR」適合製品

+F FS050W

eSIM対応で回線切替可能なSIMロックフリー高速5Gモバイルルーター

https://fsi-plusf.jp/products/FS050W/index.html

型番：FS050WMB1

取得日：2026年6月8日

ラベル登録番号：2026060100002611

※適合には最新ファームウェア（V2.1.0）への更新が必要です。

+F FS045W

eSIM対応で回線切替可能なSIMロックフリー4Gモバイルルーター

https://fsi-plusf.jp/products/FS045W/index.html

型番：FS045WMB1

取得日：2026年6月8日

ラベル登録番号：2026060100002633

※適合には最新ファームウェア（V.1.2.0）への更新が必要です。

+F FS010M

IoT用途に最適な高い堅牢性と回線冗長化に対応したM2Mルーター

https://fsi-plusf.jp/products/FS010M/

型番：FS010M

取得日：2026年6月8日

ラベル登録番号：2026060100002622

※適合には最新ファームウェア（V.2.1.0_1101）への更新が必要です。

+F FS040U

SIMロックフリーで挿すだけで使えるLTE通信対応USBドングル

https://fsi-plusf.jp/products/FS040U/index.html

型番：FSM04UJ-B03

取得日：2026年6月8日

ラベル登録番号：2026060100002606

※適合には最新ファームウェア（V.2.7.0）への更新が必要です。

独立行政法人 情報処理推進機構

https://www.ipa.go.jp/



セキュリティ要件適合評価及びラベリング制度

https://www.ipa.go.jp/security/jc-star/index.html

関連情報

富士ソフトのモバイルソリューション+Fシリーズ

https://fsi-plusf.jp/

富士ソフト株式会社について

事業内容：コンサルティング、開発、システム構築、サポートまでのトータルソリューション

URL：https://www.fsi.co.jp/

富士ソフトは、個のエンジニアリング力と高度な組織力を結集し、AI・IT・OTの融合によりお客様の未来を創造するデジタルイノベーションカンパニーです。1970年の創業以来、組込・制御技術と各産業に最適化されたソリューションで実績を築き、組込／制御分野では自動車やロボットなどの先端領域、ソリューション分野では業務系開発や官公庁・電力など社会インフラを支えてきました。2026年より新理念「社会の発展とお客様の価値創出に寄り添う、かけがえのない存在であり続ける」を掲げ、「組込／制御」「社会インフラ」「ソリューション」事業における先進技術と組織力を強みに、多様なオファリングを展開。経営変革の伴走パートナーとして、常にイノベーションに挑戦しながら、お客様と共に未来を創造し続けます。