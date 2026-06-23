モリサワ 「SOPTECとうほく2026」に出展【7/16-17・仙台】

株式会社モリサワ

株式会社モリサワは、2026年7月16日（木）、7月17日（金）の2日間、仙台卸商センター 産業見本市会館サンフェスタにて開催される「SOPTECとうほく2026」に出展します。

モリサワのブースでは、フォントサブスクリプションサービス「Morisawa Fonts」のプランを中心に、新書体を利用した製品サンプルや、お客様の課題解決をお手伝いする書体の採用事例を展示、ご提案します。ぜひモリサワブースへお立ち寄りください。

開催概要

名 称：SOPTECとうほく2026

会 期：2026年7月16日（木）～17日（金）9:30～17:30

会 場：仙台卸商センター 産業見本市会館「サンフェスタ」（仙台市若林区卸町二丁目15-2）

小間番号：34番

展示会詳細はこちら https://www.miyagi-pia.or.jp/soptec/

出展内容

〈フォントソリューション〉

・Morisawa Fonts https://morisawafonts.com/

・2025-2026年新書体 https://new.morisawafonts.com/2025-2026/

・各種フォントソリューション活用事例展示

●本件に関するお問い合わせ

株式会社モリサワ 営業部 営業1課 東日本支店

Tel: 022-296-0421