素材と使い勝手にこだわったガジェット収納シリーズ「TOTON」を新発売

ナカバヤシ株式会社

ナカバヤシ株式会社（本社：大阪市中央区、社長：中林一良）は、素材と設計にこだわり、中～高価格帯で展開するガジェット収納シリーズ「TOTON」を2026年6月下旬より発売いたします。

上質な整理を日常に

「TOTON」は、ガジェット類を整理してスマートに持ち運ぶための収納シリーズです。整理しやすい構造と、シンプルなデザインが特徴です。

上質な素材とミニマルなデザインが生む美しいフォルム

素材には、ハリのある上質な質感の合成皮革を採用。型崩れしにくく、美しいフォルムを保ちます。無駄を削ぎ落とした外観設計により、オン・オフ問わず使いやすいデザインに仕上げました。

ハリのある上質素材が生む、美しいフォルムと佇まい用途に応じた4つのラインナップ

本シリーズは、3サイズのガジェットポーチと、14インチまでのノートPCに対応したPCケースの計4製品をラインナップ。それぞれブラックとブラウンの2色で展開します。

仕分け収納で使いやすさを追求したガジェットポーチ

ガジェットポーチ3サイズとPCケースの全4製品を展開

内部に仕分け用ポケットやゴムベルトを備え、ケーブルやアクセサリーなどを整理しやすい構造を採用。背面にはフラットポケットやループを備え、カラビナなどの取り付けにも対応しています。さらに、背面にはファブリック調素材を採用し、表面との素材感のコントラストが映えるデザインに仕上げました。

収納とスタンドをひとつにしたノートPCケース



外観のディテールと、細部にまでこだわった仕上がりすっきり整理できる内部構造。迷わず取り出せる設計

ノートPCケースは、保護ケースとして持ち運べるだけでなく、PC使用時にはスタンドとしても使える2WAY仕様。スリム設計で鞄に収まりやすく、バッグインバッグとしても活用できます。14インチまでのノートPCに対応し、内側にはカード収納用ポケットを搭載。ブラウンは異なるカラーを組み合わせたコンビ仕様です。

製品特徴

スリムで無駄のない外観。持ち運びやすいミニマルデザインPC使用時はスタンドとして機能。作業を快適にサポート- 中～高価格帯で展開する、上質志向のガジェット収納シリーズ- ハリのある合成皮革を採用し、型崩れしにくく美しいフォルムを維持- 用途に応じて選べる4製品（ガジェットポーチ3サイズ／PCケース）を展開- ガジェットポーチは仕分け収納により、小物を整理しやすくスムーズに取り出し可能- ノートPCケースはスタンドとしても使える2WAY仕様

※機種・サイズによってはスタンド機能がご利用いただけない場合があります。

製品詳細

TOTON ガジェットポーチ

TOTON ノートPCケース

共通仕様

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/98606/table/230_1_1132c63ae84820e16472c335cad720ad.jpg?v=202606230151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/98606/table/230_2_3465ae0f9c0ee845ff40eb2aaa1ac6f7.jpg?v=202606230151 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/98606/table/230_3_4da42c73695af299e93fdf95f52a6aeb.jpg?v=202606230151 ]

※プレス・リリースの内容は、発表当時のものです

ナカバヤシ株式会社

1951年設立。ノート、ファイル、アルバム、手帳等紙製品製造販売。商業印刷や図書館事業支援等、BPO、シュレッダ、オフィス家具、メディカル用品、PCアクセサリ、防犯用品等、事務用品製造販売。



https://www.nakabayashi.co.jp