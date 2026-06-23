焦点距離を2倍に拡張。野鳥・スポーツ・航空機撮影をより身近にするフルサイズ対応テレコンバーター「VILTROX TELECONVERTER 2.0x」発売

映像嵐 株式会社

メーカー希望小売価格：\59,000(税込)

映像嵐株式会社は、Viltrox（ビルトロックス）の新製品「VILTROX TELECONVERTER 2.0x」を2026年6月23日(火)に発売いたします。

レンズ対応マウント：ソニーE、ニコンZ

製品概要

VILTROX TELECONVERTER 2.0x は、カメラボディとレンズの間に装着することで、装着レンズの焦点距離を2倍に拡張できるフルサイズ対応テレコンバーターです。たとえば200mmのレンズに装着すれば400mm相当として使用でき、野鳥撮影、スポーツ撮影、航空機、鉄道、遠景撮影など、被写体に近づきにくいシーンで活躍します。新たに超望遠レンズを買い足すことなく、手持ちの対応レンズを活かして、より遠くの被写体を大きく写せる実用性の高いアクセサリーです。光学系には5群9枚構成を採用。3枚の高屈折率レンズを使用した光学設計により、焦点距離を2倍に拡張しながらも解像感を保つ設計とされています。 また、電子接点を搭載し、対応するカメラボディ・レンズとの組み合わせにおいて、AF、EXIF情報伝達、絞り情報伝達をサポートします。対応マウントはソニーEマウント、ニコンZマウントをラインアップ。フルサイズミラーレスカメラでの超望遠撮影を、より軽快に楽しめるテレコンバーターです。

※本製品はすべてのレンズに対応するものではありません。ご使用前に必ず対応レンズ一覧をご確認ください。

主な特長

・焦点距離を2倍に拡張

装着レンズの焦点距離を2倍に拡張できます。200mmのレンズであれば400mm相当、400mmのレンズであれば800mm相当として使用でき、野鳥、スポーツ、航空機、鉄道、遠景撮影など、遠くの被写体を大きく写したいシーンで活躍します。

・手持ちのレンズ資産を活用

新たに超望遠レンズを追加しなくても、現在使用している対応レンズをより望遠寄りに活用できます。機材をできるだけコンパクトにまとめたい撮影や、遠征・旅行先での撮影にも便利です。

・35mmフルサイズ対応

35mmフルサイズセンサーに対応。ソニーEマウント、ニコンZマウントのフルサイズミラーレスカメラで使用できます。

・電子接点搭載で、AF・EXIF伝達をサポート

電子接点を搭載し、対応するカメラボディ・レンズとの組み合わせにおいて、AF、EXIF情報伝達、絞り情報伝達をサポートします。Viltrox公式では、ニコンZマウント版についてEXIF伝送、絞り情報の伝達、AFをサポートすると案内されています。 ・5群9枚の光学設計

光学系には5群9枚構成を採用。焦点距離を2倍に拡張しながら、実用性の高い描写性能を追求しています。

・防塵・防滴に配慮した設計

屋外での望遠撮影を想定し、防塵・防滴に配慮した構造が紹介されています。 野鳥やスポーツ、屋外イベントなど、フィールドでの撮影にも安心感をもたらします。

※完全な防塵・防滴性能を保証するものではありません。 ・USB端子によるファームウェアアップデートに対応

USB-C端子を搭載し、ファームウェアアップデートに対応。将来的なカメラボディやレンズとの互換性向上にも配慮されています。

※画像は装着イメージです※画像は装着イメージです

レンズ構成図

仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/156240/table/65_1_8f6964973c51ce1e2dbbfdb3375cddf5.jpg?v=202606230151 ]

【作成画像】

【 VILTROX TELECONVERTER 2.0x 】

[映像嵐オンラインストア]

https://viltroxjapan.jp/products/viltrox-2-0-x-sony-e

https://viltroxjapan.jp/products/viltrox-2-0-x-nikon-z

[Amazon]

https://amzn.asia/d/0bhqOmcd

[E&Iクリエイション様の通販サイト]

https://2ndfocus.com/products/viltrox-tc-2x

※2026年6月23日（火）各大量販店にリリースされます。

映像嵐株式会社について

映像嵐株式会社は、Viltroxブランド、Marsaceブランドの高品質な撮影機材を取り扱う、日本唯一の正規代理店です。私たちは、国内でのアフターサービスや修理サービスを通じて、お客様に安心と信頼をお届けしています。未知の世界を探求し、新しい驚きと感動を解き放つために。すべては、私たち映像嵐が、あなたの撮影体験をより美しく、より鮮やかに彩ります。

取り扱いブランド：Viltrox、Marsace

今後も、弊社は「Viltrox」の魅力を最大限に引き出し、日本のユーザーの皆様により良い製品とサービスを提供してまいります。また、定期的なキャンペーンやイベントを通じて、より多くのお客様に

「Viltrox」の魅力をお伝えさせていただく予定です。

会社名：映像嵐株式会社

所在地：名古屋市名東区文教台2丁目203-2 ・3F

代表取締役：陳京

事業内容：カメラ関係商品の輸入販売および輸出販売

公式サイト：https://eizoarashi.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

メールアドレス：info@eizoarashi.co.jp

電話番号：052-778-8866