オフィス喫煙所サイネージメディア「BREAK」2026年10月-12月の媒体資料を公開

株式会社コソド

株式会社コソド（本社：東京都中央区、代表取締役：山下悟郎、以下コソド）と株式会社ニューステクノロジー（本社：東京都港区、代表取締役：三浦 純揮、以下ニューステクノロジー）が運営するオフィス喫煙所サイネージメディア「THE SMOKING ROOM VISION BREAK(https://break-smoke.jp/)」（以下「BREAK」）の2026年10月-12月の媒体資料を公開したことをお知らせします。

■出社回帰を背景に高まる、オフィスワーカー向けのマーケティング需要

近年、大手企業を中心に出社回帰の動きが進んでいます。Job総研が2026年に実施した「2026年 出社に関する実態調査※1」では、2026年度に勤務先で出社回帰が「あった」と回答した人が20.2％、さらに「2025年度から継続して出社」と回答した人が30.9％となり、半数以上が出社中心の勤務形態にあることがわかりました。また、実際の出社頻度については「週5日出社」が48.3％と約半数を占めており、出社回帰の傾向が強まっています。

※1 出典｜Job総研「2026年 出社に関する実態調査(https://jobsoken.jp/info/20260413/)」

こうした中、オフィスワーカーとの接点を持つリアルメディアとして、広告主からの案件相談も増加傾向にあり、2026年上期（1～6月）の案件数は前年同期比約1.7倍、売上高は約2.6倍と大きく伸長しています。「BREAK」は、都心で働くビジネスパーソンの“休憩”という貴重な隙間時間に着目した音声付きの喫煙所サイネージメディアです。2021年9月にサービスを開始し、2026年6月末時点で458施設・560面へと拡大、月間リーチ数は約660万人（週単位で約165万人）に達する予定です。



主な利用者は都市部のオフィスで働く30～50代のビジネスパーソン（男性が9割）が7割を占めており、経営者層や役職者など、情報感度が高く、業務や購買の意思決定に関与する層が多く利用しています。また、喫煙所という空間特性から、1日平均約5回・1回あたり平均約6分滞在するなど、同じ利用者へ繰り返し接触できる点も特徴です。

これまでBREAKでは、BtoB商材を中心に活用されてきましたが、近年はオフィスワーカーへの接触価値に着目し、スキンケアやヘアケア、オーラルケア、健康食品、サプリメントなどの健康や身嗜みに関連する商材での活用も拡大しており、2025年の売上は、2024年（1月～12月）と比較して約4.6倍に増加しています。

また、2026年5月よりMCに宇垣美里さんを起用した休憩時間の情報番組「BREAK TIMES(https://www.youtube.com/@breaktimes_nt)」の放映を開始。ビジネスやライフスタイル、最新トレンドなどをテーマとした情報コンテンツを配信することで、広告配信だけでなく、インフォマーシャルやコンテンツマーケティング施策にも活用できるメディアとして幅を広げています。

■媒体資料でご覧いただける内容

・BREAK媒体概要

・利用者属性

・広告メニュー/掲載仕様

・休憩時間の情報番組「BREAK TIMES」概要

・最新の広告活用事例

・掲載までの流れ



■媒体資料ダウンロードはこちら

https://break-smoke.jp/download/



■最新の出稿事例はこちら

https://break-smoke.jp/casestudy/

■オフィス喫煙所サイネージメディア「BREAK」媒体概要

「BREAK」は、都内を中心としたオフィスビルや共用施設に設置されたデジタルサイネージメディアです。主な利用者は、都市部のオフィスで働く20～50代のビジネスパーソンで、経営者層や役職者など、情報感度が高く、業務や購買の意思決定に関与する層が多く利用しています。また、喫煙所という空間特性から、1日平均約5回・1回あたり平均約6分滞在するなど、同じ利用者に繰り返し接触できる点も特徴です。メディアとしてさらなる成長を目指し、2026年3月にロゴを刷新しました。

■お問い合わせ先

空き枠確認、お申込み、媒体資料に関するお問い合わせ、その他ご質問等に関しましては

下記までお気軽にお問い合わせください。担当者より個別にご対応いたします。

株式会社コソド

問い合わせ先：https://break-smoke.jp/contact/(https://break-smoke.jp/contact/)

URL ：https://break-smoke.jp/(https://break-smoke.jp/)

▶媒体資料のダウンロードはこちら(https://break-smoke.jp/download/)

▶最新の出稿事例はこちら(https://break-smoke.jp/casestudy/)

■株式会社コソド

会 社 名 ：株式会社コソド

住 所 ：東京都中央区京橋三丁目3-13 平和ビル三号館5F

設 立 ：2017年9月29日

代 表 者 ：山下 悟郎

事 業 内 容 ：喫煙所事業、喫煙所マーケティング事業、施設デザイン運用事業

H P ：https://cosodo.co.jp/

■株式会社ニューステクノロジー

会 社 名 ：株式会社ニューステクノロジー

住 所 ：東京都港区南青山3-1-34 3rd MINAMI AOYAMA 10階

設 立 ：2014年10月1日

代 表 者 ：三浦 純揮

事 業 内 容 ：モビリティプラットフォーム事業・メディア事業・コンテンツクリエイティブ事業・職業紹介事業（有料職業紹介事業許可番号：13ーユー317085）

H P ：https://newstech.co.jp/