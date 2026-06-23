商品を試せるチャンス。モニターキャンペーン実施日本中で愛されるマルマンのスケッチブックから数量限定の商品が登場

マルマン株式会社

マルマン株式会社（本社：東京都中野区）は、2026年6月25日（木）よりスケッチブックが当たるモニターキャンペーンを実施いたします。また、2026年6月26日（金）からスケッチブックの限定商品を全国の文具小売店及びオンラインショップにて販売。昨年に引き続きSNSを中心に人気を集めるイラストレーター・のりcorinさんとのコラボレーションアイテムをはじめ、『初めてでも使いやすい！』をテーマにしたアイデア文具が登場。スケッチブックの魅力を“もっと楽しく、もっと身近に”感じていただけるラインアップをお届けします。

サイトリニューアル！あなたにピッタリなスケッチブックが見つかるスケッチブックガイドサイト

スケッチブックが当たる！モニターキャンペーン

スケッチブックガイドサイトはこちら :https://www.e-maruman.co.jp/lp/sketchbook/限定品と定番品の中からランダムでプレゼント！

モニターに選ばれた方には、実際に賞品をご使用いただき、その使用感や使い方、おすすめポイントなどの感想を、ご自身のXもしくはInstagramアカウントにて、写真付きでご投稿いただきます。

【応募期間】

2026年6月25日（木）～7月19日（日）23:59まで

【応募方法】

１.マルマン公式XもしくはInstagramをフォロー

２.投稿内のURLからアンケートに回答

詳細はマルマン公式SNSをご確認下さい。

※6月25日(水)情報解禁予定）

・Instagram： https://www.instagram.com/e.maruman/(https://www.instagram.com/e.maruman/)

・X：https://twitter.com/maruman_sketch(https://twitter.com/maruman_sketch)

数量限定商品をご紹介！

イラストレーター・のりcorinさんとのコラボ商品

スケッチブックと一緒に使えるポーチが新登場！ 小さいサイズのスケッチブックと併せてご使用いただくことで、外出先でも気軽に創作を楽しむことができます。

また、昨年ご好評をいただいたボックスメモもラインアップに加え、日常使いからギフト用途まで幅広くご活用いただけるシリーズとなっています。

■スケッチブック・イラストポーチ 各種スケッチブック 図案クロッキー

スケッチブック 図案/クロッキー

サイズ：122×177/113×165（mm）

価格：506円/539円（税込）

イラストポーチ

サイズ：H175×W245 ×D25（mm）

価格：1870円（税込）

■ボックスメモ 各種

サイズ：H121×W88×D31（mm）

価格：1760円（税込）

その他製品■まんまるカード 各種

今人気の丸型画用紙が今年も登場！

カットの手間がなく、そのまま使えるので、工作やコラージュ、メッセージカード作りにぴったり。丸いモチーフが簡単に表現でき、アイデア次第で楽しくアレンジが広がります。お子さまの夏休みの自由研究や工作にもおすすめ。使い方いろいろ、発想が広がる便利なアイテム！

サイズ：Φ88（mm）

価格：図案 440円（税込）

ヴィフアール 495円（税込）

■ルーズリーフミニアソートパック 各種

昨年反響が大きかったアソートパックに、画用紙とクロッキーのセットが新登場！

それぞれのパックで3種類の紙を試すことができ、自分に合った紙を見つけられます。

サイズ：86×128（mm）

価格：462円（税込）

イラストレーターのりcorinさんプロフィ―ル

手描きの線とラフな塗りで、ゆるやかに人と動物とのワンシーンを描く。日常をちょっと楽しくするアートを、書籍や広告などで手がけている。

Instagram： ＠art.corin(https://www.instagram.com/art.corin/)

スケッチブックの日 9月21日

マルマン創業100年を迎えたことを記念し、2020年に一般社団法人日本記念日協会に認定されました。

Creative Support Company marumanについて

創業以来「紙」にこだわり続け、“Creative Support Company” としてすべての人を創造的にするサービスの提供を目指す、文具製造・販売会社です。

1920年初代井口興一が東京神田において創業。「子どもたちが、夢を思いきり描けるように」との想いで学習用スケッチブックの製造販売を開始しました。その思いは創業当時から現在まで変わることなく、「書く」「描く」ことから始まる無限の発想を広げる紙製品の開発をしています。このようにして生まれた「図案スケッチブック」や「クロッキーブック」といった、ロングセラーブランドを多数世に送り出し、現在でもなお愛され続けています。2020年に創業100周年を迎え、今後さらに事業を広げていきます。

＜公式HP・SNS＞

HP：https://www.e-maruman.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/e.maruman/ ★各種ノートの使用方法をご紹介中

X：https://twitter.com/maruman_sketch

＜会社概要＞

社名：マルマン株式会社

所在地：東京都中野区中央2-36-12

代表：代表取締役社長 井口泰寛

創業：1920年（大正9年）

事業内容：スケッチブック、ノートブック、バインダー、 ルーズリーフ等の製造販売、

画材用品の輸入販売 キャンソン社日本代理店、リラ社日本代理店