LACOSTE for BIOTOP
株式会社ジュン (本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木進）が運営する「BIOTOP (ビオトープ)」は、1933年に設立したプレミアムファッションスポーツブランド「LACOSTE（ラコステ）」への初別注ポロシャツを2026年7月11日 (土) に発売いたします。
発売に先立ち「BIOTOP ONLINE」にて、6月26日 (金) より予約受付を開始します。
LACOSTE はフランスの伝説的テニスプレイヤーであり優れた発明家でもある Rene Lacoste（ルネ・ラコステ）によって設立されました。
トレードマークであるワニは、Rene Lacoste の現役時代の粘り強いプレイスタイルから付いたニックネームが由来です。
今回の初別注では LACOSTE の定番ポロシャツ「L.12.12」をベースに、ややゆったりとした BIOTOP オリジナルフィットにアップデート。
定番ポロシャツ「L.12.12」とは異なり、製品染めと仕上げ加工によるナチュラルなユーズド感も特徴の 1つです。
さらに、前立てのバランスや襟の開き加減に拘り、ボタンを開けたスタイリングでもこなれたリラックス感と洗練された印象を兼ね備えたデザインを追求しました。
カラーは OFF WHITE / BROWN / NAVY / BLACK の汎用性が高い 4色をラインナップし、サイズ展開は好みのシルエットで楽しめる 2 ～ 6 と幅広く取り揃えています。
＜LACOSTE for BIOTOP＞
Price：\19,800（in tax）
Size：2 / 3 / 4 / 5 / 6
Color：OFF WHITE / BROWN / NAVY / BLACK
■ 予約開始日：2026年6月26日 (金) ＊BIOTOP ONLINE のみ
予約ページ https://www.junonline.jp/biotop/product/tops/polo-shirt/BFM76770
■ 発売日：2026年7月11日 (土)
■ 発売店舗：BIOTOP 全店（白金台・大阪・福岡・神戸・札幌）
BIOTOP ONLINE STORE https://www.junonline.jp/biotop/