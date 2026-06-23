夏の太陽を浴びた“アプリコット”が主役のシーズナルデザートが期間限定で登場

株式会社オーイズミフーズ

ニューヨークの名門ステーキハウス「ベンジャミン ステーキハウス」（日本運営：株式会社オーイズミフーズ、本社：神奈川県厚木市、代表：大泉賢治）は、夏に旬を迎える甘酸っぱいアプリコットを贅沢に使用した夏のシーズナルデザートを、国内4店舗（六本木、紀尾井町、京都、KITTE大阪）にて、2026年7月1日（水）から9月30日（水）までの期間限定で提供いたします。

ベンジャミン ステーキハウスより夏を彩るシーズナルデザートが登場いたします。今回は『最高級ステーキを堪能した後の余韻を、いかに心地よく、美しく締めくくるか』をテーマに、4店舗それぞれのシェフが独自の感性で開発しました。

六本木店では、コニャックの持つオレンジの風味とスパイスのニュアンスで、アプリコットの甘さと酸味を際立たせ、焼き上げることでアプリコットの滑らかさと生地のコクを軽やかに仕上げたクラフティに、ブルーキュラソーとグランマニエを使用し、オレンジが香る深い青のゼリーを添えて真夏のNYのカクテルシーンを表現した「アプリコット クラフティ」を、紀尾井町店では、アプリコットをコンフィチュール、コンポート、ソルベ、ソースの4つの異なるアプローチでレイヤードし、スプーンを進めるごとに異なる食感と香りが次々と現れる、大人のためのリッチで華やかな「アプリコットサンデー」を提供します。

また、京都店ではドライアプリコットを刻み込んだしっとりと香ばしいアマンド生地にガナッシュチョコレート、爽やかな酸味のオレンジムースにタイムとカルダモンの清涼感をまとわせアプリコットマリネをトッピングした、幾重にも重なる爽やかな味わいの層を楽しめる、「アプリコットとオレンジムース サマーケーキ」を、ＫＩＴＴＥ大阪店では、クリームチーズとマスカルポーネの濃厚なコクとレモンの清涼感、チーズムースを覆うアプリコットゼリーの甘酸っぱさで、開放的な夏をイメージした「アプリコット チーズムースケーキ」を提供します。同じ素材を用いながらも各店の個性が光る、今夏限定のラインナップです。

アメリカのサマーカクテルシーンやダイナーの記憶、リゾートの爽やかな風、夏のレイヤードといったニューヨーク発のステーキハウスならではの文化的背景や世界観を重ね合わせ、肉料理の力強い旨味の後にふさわしい、高揚感あふれる食後体験をお届けします。

■ベンジャミンステーキハウス シーズナルデザート概要

提供期間： 2026年7月1日（水）～9月30日（火）

対象店舗： ベンジャミンステーキハウス国内4店舗（六本木本店、紀尾井町店、京都店、ＫＩＴＴＥ大阪店）

テーマ：夏の太陽を浴びたアプリコットの甘酸っぱさで、ステーキディナーの余韻を心地よく締めくくる

価格（税サ込）：

六本木店…アプリコット クラフティ 2,420円

紀尾井町店…アプリコットサンデー 1,815円

京都店…アプリコットとオレンジムース サマーケーキ 1,633円

ＫＩＴＴＥ大阪店…アプリコットチーズムースケーキ 1,633円

＜六本木本店＞

アプリコット クラフティ

真夏のニューヨーク、夕暮れのバーで生まれるサマーカクテルの記憶を一皿に。夏に旬を迎えるアプリコットの甘酸っぱさを閉じ込め、アメリカンダイナーを思わせるクラシックで温かみのあるクラフティに焼き上げました。隣に添えたのは、アメリカの夏のビーチやプールサイドのネオンを連想させる、ブルーキュラソーとグランマニエを使用した「深い青のゼリー」。

オレンジの香るゼリーがアプリコットの果実感と自然につながり、まるで一杯のカクテルをデザートとして再構築したようなサマーデザートです。

＜紀尾井町店＞

アプリコットサンデー

贅沢な夏の締めくくりにふさわしい、大人のためのリッチで華やかなレイヤードサンデーです。太陽の恵みを浴びたアプリコットを、コンフィチュール、コンポート、ソルベ、ソースの4つの異なるアプローチで表現。エキゾチックな香りのココナッツや濃厚なバニラムース、香ばしいローストナッツのクランブルに、パチパチと弾けるホッピングチョコレートを忍ばせました。スプーンを進めるごとに、異なる味、食感、香りが次々と現れる、まさに「夏を閉じ込めたような」ワクワク感あふれる一品です。

＜京都店＞

アプリコットとオレンジムース サマーケーキ

旬のアプリコットに、タイムとカルダモンでエキゾチックかつ清涼感のある香りをまとわせたマリネをトップに飾り、ココナッツのローストをトッピング。さわやかなオレンジムースの酸味と、間に忍ばせたガナッシュチョコレートの濃厚なコク、そしてドライアプリコットを刻み込んだしっとり香ばしいアマンド生地が美しい層（レイヤー）を成します。仕上げのクリームチーズ＆マンゴーと共に、幾重にも重なる夏ならではの味わいの奥行きを、落ち着いた空間でゆっくりとお楽しみください。

＜ＫＩＴＴＥ大阪店＞

アプリコット チーズムースケーキ

爽やかで開放的な夏をイメージした、甘酸っぱく爽やかなチーズムースケーキです。贅沢に使用したクリームチーズとマスカルポーネの濃厚なコクにレモンの清涼感を加えたムースに、コアントローの風味を忍ばせたアプリコットのジュレを覆い、彩り華やかに仕上げました。横には、相性抜群のサクサクとしたクランブルと、ひんやり冷たいバニラアイスクリームを添えて提供いたします。当店自慢の熟成肉（USDAプライムビーフ）をご堪能いただいた後のお腹にも、心地よい軽さと満足感をもたらす、大阪店らしい親しみやすいサマーデザートです。

■ベンジャミン ステーキハウス 概要

「ベンジャミン ステーキハウス」はニューヨーク・ブルックリンにある老舗のステーキハウスで経験を積んだ、ベンジャミン・プロブカイとベンジャミン・シナナージが、同店で約20年に渡りステーキマスターとして腕をふるったシェフ、アーテュロ・マクレッドと共に、2006年マンハッタンに創業しました。専用熟成庫で長期熟成されたUSDA認定のPRIME BEEFのみを使用したステーキを最高の状態でお客様へ提供しています。

六本木本店

所在地： 東京都港区六本木7丁目14-4 レム六本木ビル B1F

アクセス： 東京メトロ 日比谷線「六本木」4a・4b出口 徒歩1分 、都営地下鉄 大江戸線「六本木」7番出口 徒歩1分

営業時間：

Lunch 11:30-15:00 (LAST ORDER Food 14:00, Drink 14:30)

Dinner 17:00-23:00 (LAST ORDER Food 21:30, Drink 22:00)

日曜日、祝日、連休の最終日 17:00‐22:00 (Food L.O. 21:00, Drink L.O. 21:00)

お客様からのお問合せ先：03-5413-4266

紀尾井町店

所在地： 東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町4F

アクセス： 東京メトロ「赤坂見附駅」D出口から徒歩1分 ・東京メトロ「永田町駅」 9a出口直結

営業時間：

Lunch 11:30-15:00 (LAST ORDER Food 14:00, Drink 14:30)

Dinner 17:00-23:00 (LAST ORDER Food 22:00, Drink 22:30)

日曜日、祝日、連休の最終日 17:00‐22:00 (Food L.O. 21:00, Drink L.O. 21:30)

お客様からのお問合せ先：03-3263-5544

京都店

所在地： 京都市中京区東洞院通錦小路下ル阪東屋町660-1

アクセス： 阪急「烏丸駅」より徒歩約3分・地下鉄烏丸線「四条駅」より徒歩約4分

営業時間：

Lunch 11:30-15:00 (LAST ORDER 14:00)

Dinner 17:00-23:00 (LAST ORDER Food 21:30, Drink 22:00)

日曜日、祝日、連休の最終日 17:00‐22:00 (L.O. Food 21:00, Drink 21:30)

お客様からのお問合せ先： 075-253-4466

ＫＩＴＴＥ大阪店

所在地： 大阪市北区梅田3-2-2 KITTE大阪５階

アクセス： JR大阪駅西改札(直結) から 徒歩3分

営業時間：

Lunch 11:00-15:00（LAST ORDER 14:00）

Dinner 17:00-23:00（LAST ORDER Food 21:30, Drink 22:00）

土曜・日曜・祝日 11:00-23:00（LAST ORDER Food 21:30, Drink 22:00）

お客様からのお問合せ先： 06-6440-7733