フィリピンで再エネ電力供給事業に参入

JFEエンジニアリング株式会社

2026年6月23日

JFEエンジニアリング株式会社

JFEエンジニアリング株式会社（社長：福田 一美、本社：東京都千代田区、以下「JFEエンジニアリング」）は、フィリピンにおける太陽光PPAサービス（再エネ電力供給）[※1]事業への参入を決定しました。

事業参入にあたり、同国最大の電力会社であるMeralcoのグループ会社であるMSpectrum Inc.（社長：Joy P. Mendoza、本社：フィリピン マニラ首都圏パシグ市、以下「MSpectrum」）と東京センチュリー株式会社（社長：藤原 弘治、本社：東京都千代田区、以下「東京センチュリー」）とともに、合弁会社「MSpectrum Taiyo Inc.」（以下「本事業会社」）を2026年7月に設立する予定です。本事業会社は、主にフィリピンに進出する日系企業を対象とした太陽光PPAサービスを提供します。

フィリピンは経済成長の加速に伴い電力需要が拡大しています。また、フィリピン政府が策定するエネルギーのロードマップとして、2035年に再生可能エネルギー比率35%、2040年に50%以上に引き上げる計画を掲げており、再生可能エネルギー導入拡大に向けたニーズが高まっています。本事業は、MSpectrumとのパートナーシップのもと、各社の強みや知見を活かしながら、同国に進出する日系企業を中心とする需要家の脱炭素化ニーズに応えるものです。

JFEエンジニアリングは、日本国内での100MW以上の太陽光PPAサービスの実績に加え、フィリピンにおいてはラメサ第1浄水場更新工事[※2]、タラヤン下水処理場建設工事[※3]などの上下水プラントを30施設以上手掛けた実績を持ち、直近ではマニラ首都圏の主要道路上にある2つの橋梁の大規模改修事業[※4]を受注しています。これまでの事業を通じて培ってきた現地ネットワークを活かし、MSpectrumおよび東京センチュリーと連携のもと、顧客開拓および案件推進に取り組みます。

JFEエンジニアリングは、本事業を足掛かりとして、フィリピンにおける電力ビジネス分野への展開を目指して参ります。

第1号案件として、MSpectrumが既に契約し、工事を進めているフィリピンヤクルト第2工場（ミンダナオ島）[※5]向け太陽光PPAサービス案件について、本事業会社への承継を予定しています。

本案件は、ヤクルトグループが推進する「ヤクルトグループ環境ビジョン」に基づき、温室効果ガス排出削減および再生可能エネルギー利用拡大を目的とした取り組みの一環として実施されるものです。ヤクルトグループは同ビジョンのもと、フィリピンを含むグローバルな製造拠点で脱炭素化を推進しており、本案件はその具体的な取り組みの一つとして位置づけられます。

JFEエンジニアリングおよび本事業会社は、再生可能エネルギーの利用拡大・CO2排出量削減を目指す企業に対する本サービスの提供を通じて、フィリピンの脱炭素化、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

※1 「太陽光PPAサービス」とは、第三者が需要家の敷地や屋根スペースの提供等を受けて太陽光発電システムを設置し、発電した電力を長期にわたり需要家に供給するモデルです。需要家は初期投資ゼロで再生可能エネルギー由来の電力を活用できるほか、電力コストの最適化にも寄与します。

※2 ニュースリリース|フィリピン国最大の浄水場更新工事を受注|2017年06月12日(https://www.jfe-eng.co.jp/news/2017/20170612.html)

※3 ニュースリリース|フィリピン・マニラッド社よりタラヤン下水処理場 高度処理更新工事を受注|2025年10月9日(https://www.jfe-eng.co.jp/news/2025/20251009.html)

※4 ニュースリリース|フィリピン共和国で橋梁耐震補強工事を受注|2025年4月7日(https://www.jfe-eng.co.jp/news/2025/20250407.html)

※5 株式会社ヤクルト本社の、持分法適用会社であるフィリピンヤクルト株式会社の100％子会社

本事業会社概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/61878/table/175_1_5a692eb69cb5e06da4513e7ad86b66b5.jpg?v=202606230151 ]

※ 社名「Taiyo」は、日本語の「太陽」とタガログ語の「Tayo（私たち／ともに）」の双方の意味合いに着想を得たものです。

各社概要

■JFEエンジニアリング株式会社[表2: https://prtimes.jp/data/corp/61878/table/175_2_e7924c61370d70ecc6cf83cdbe23775e.jpg?v=202606230151 ]■東京センチュリー株式会社[表3: https://prtimes.jp/data/corp/61878/table/175_3_7e9fc65e20b923a90c6d145fd58b135e.jpg?v=202606230151 ]■MSpectrum Inc（フィリピン最大手の電力会社 Manila Electric Company（Meralco）の100％子会社）[表4: https://prtimes.jp/data/corp/61878/table/175_4_a713730df53ba0eee1e06832e885ed55.jpg?v=202606230151 ]

太陽光PPAサービススキーム

第１号案件太陽光発電設備概要

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/61878/table/175_5_7f9568461ef4510061791a3ed9c99649.jpg?v=202606230151 ]

式典の様子

前列左から

MSpectrum COO: Patrick T. Panlilio（パトリック・T・パンリリオCOO）

MSpectrum Chairman: Ronnie L. Aperocho（ロニー・L・アペロチョ会長）

Meralco President and CEO: Manny V. Pangilinan（マニー・V・パンギリナン社長兼CEO）

Tokyo Century Senior Managing Executive Officer. President, Global Business Unit: Toshio Kitamura（海外ビジネス部門長 北村 登志夫専務執行役員）

JFE Engineering Managing Director, Power Producer and Supplier Division: Atsushi Kobayashi（電力ビジネス事業部 小林 厚常務執行役員）

後列 当社プロジェクトメンバー

本件に関するお問合わせは下記にお願いいたします。

JFEエンジニアリング株式会社 総務部広報室