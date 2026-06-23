ヴァレクストラ、新たなビューティーレザーグッズ コレクションを発表

ヴァレクストラ・ジャパン株式会社ストラップ付 リップスティック ホルダー

イタリア・ミラノ発のラグジュアリーレザーブランド、ヴァレクストラは新たなビューティーコレクションを発表します。 シグネチャーであるミレプンテ レザーを用い、日々のビューティールーティンに寄り添うアイテムを展開します。

ミラーケース、リップスティックホルダー、コームセット、2サイズのコスメティックケースで構成される本コレクションは、身支度の時間をより豊かに彩ります。実用性と洗練されたデザインを兼ね備えたアイテムを通して、 ヴァレクストラならではの静かなエレガンスを提案します。

ストラップ付 コンパクト ミラー ケース（アイスブルー）

ストラップ付 コンパクト ミラー ケースは、無駄を削ぎ落としたフォルムが印象的なアイテムです。レザーストラップでバッグに 取り付けることもでき、必要なときにすぐ手に取れる機能性と洗練された佇まいを兼ね備えています。

ストラップ付 リップスティック ホルダー（チークピンク）

ストラップ付 リップスティック ホルダーは、バッグにさりげないアクセントを添えるチャームのようなアイテムです。バッグに結んだり、そのまま持ち歩いたりと自由なスタイリングを楽しめ、ギフトとしても最適です。

コームセット（ホワイト）

コームセットは、エレガンスとクラフツマンシップが調和したアイテムです。斜めにカットされたレザーケースと、 V ラインのディテールを施したペルガメーナホワイトのコームが、日常の所作にさりげない個性を添えます。

コスメティック ミニ ケース （ホワイト）

コスメティック ミニ ケースは、コンパクトなサイズに機能性を凝縮したアイテムです。大きく開くジップ仕様と マチ付きの設計により、中身をスマートに整理しながらスムーズな出し入れを可能にします。

コスメティック ミディアム ケース（サハラ）

コスメティック ミディアム ケースは、美しい佇まいと収納力を兼ね備えたアイテムです。視認性に優れた設計と大きく開く開口部により、ビューティーアイテムを快適に持ち運ぶことができます。

ヴァレクストラならではのレザークラフトと静かなエレガンスを体現する本コレクションは、日常のビューティー ルーティンに新たな価値をもたらします。

・ストラップ付 コンパクト ミラー ケース W8xH8xD0.5cm \47,300（税込）

・ストラップ付 リップスティック ホルダー W3xH9.5xD3.5cm \55,000（税込）

・コーム セット W14.5xH3.5xD1cm \38,500（税込）

・コスメティック ミニ ケース W20xH7.5xD4cm \66,000（税込）

・コスメティック ミディアム ケース W20xH13xD5cm \93,500（税込）

お問い合わせ先：ヴァレクストラ ジャパン 03-5615-2379

□Valextra（ヴァレクストラ）について

1937年にジョバンニ・フォンタナによって設立されたヴァレクストラは、イタリアで最も有名なレザーグッズブランドのひとつです。故郷ミラノからインスピレーションを得たアイテムは、エンジニアリング ビューティーを追求し、意義ある日常使いのオブジェを生み出すという信念を体現しています。

1968年に初めて考案されたクラシックなリストバッグ「トリックトラック」、2011年にデザインされたアイコニックな「イジィデ」から、究極のデイリーラグジュアリーの必携品として2023年に発表された「ミラノ」まで、ヴァレクストラのクラフツマンシップと構造へのアプローチには、伝統と革新が共生しています。ブラックラッカー仕上げのコスタのエッジング、繊細なハンドペイントのインキオストロのライン、絶妙な柔らかさのミレプンテカーフスキンなどの特徴的なディテールは、控えめでありながら際立ったシグネチャーとして受け継がれ、ヴァレクストラを世界中に認知させています。

ヴァレクストラ ジャパン

03-5615-2379

https://www.valextra.jp/