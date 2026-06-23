AI業務開発の決定版「Bakusoku.AI」8月1日提供開始

アステリア株式会社

アステリア株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：平野洋一郎、証券コード：3853、以下 アステリア）と、アステリアの100%子会社アステリアキャンバス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：工藤亮太）は、最短3分で業務用ソフトウェアを開発し、運用、改善、保守までを自律的に支援するAIネイティブ業務プラットフォーム「Bakusoku.AI」（バクソク エーアイ）を2026年8月1 日より提供開始するとともに、本日より「Bakusoku.AI」のトライアルキャンペーンを実施することをお知らせいたします。

さらに、Bakusoku.AIのエンタープライズ版である「Platio Canvas AI」（プラティオ キャンバス エーアイ）を8月下旬より提供開始することをお知らせいたします。

■開発の背景

Claude Code （Anthropic社）、Codex（OpenAI社）、Gemini Code Assist（Google社）などの普及とともに、世界的にコンピュータソフトウェアのAI開発が加速しています。しかし、これらのAI開発を行うためには、論理的で洗練されたプロンプト提供や実稼働環境の準備などが必要なため、ビジネス現場でストレスなく実稼働できる業務用ソフトウェアを開発することは容易ではありませんでした。

そこで、アステリアグループでは、長年にわたるPlatioやClickなどのノーコード技術の蓄積をベースとし、現場で作って使える業務用ソフトウェアや各種AIから利用できるMCP連携を誰もが作ることのできるAIネイティブ業務プラットフォームとしてBakusoku.AIを開発しました。これにより、現場担当者はBakusoku.AIと対話するだけで実際に使える業務ソフトウェアを開発でき、開発後の運用・改善・保守までAIが継続的に支援します。

■製品概要

営業管理システムの作成画面

AIネイティブ業務プラットフォーム「Bakusoku.AI」「Platio Canvas AI」の製品概要は、以下のとおりです。

Bakusoku.AI

提供開始日：2026年8月1日

URL：https://lp.bakusoku.ai/(https://lp.bakusoku.ai/)

・対話形式で構築したいソフトウェアの要件を入力するだけでAIがソフトウェアのUIや業務ロジックを自動生成するプラットフォーム

・開発だけでなく運用開始後の継続的な改善支援までをAIが実行

・ビジネス環境の変化に合わせた迅速なシステム改変や業務の属人化解消を実現し、企業の業務改善スピードを圧倒的に向上

Platio Canvas AI

提供開始日：2026年8月下旬

URL：https://platio-ai.com/canvas-ai/

・より高度な利用に向けたエンタープライズ版

・Bakusoku.AIの機能に加え企業が求める高度なセキュリティ、ガバナンス、MCP/API連携、専用サポートを標準搭載

・データ連携市場において19年連続シェアNo.1※製品であるデータ連携ツールASTERIA Warpと連携

・既存の社内システムやクラウドサービスとのシームレスな統合を実現

【共通の特長】

- 必要なソフトウェアの概要を対話形式で指示するだけで開発が可能（最短3分）

- 実稼働に必要なクラウド環境も自動で構築され、開発から本番運用までをシームレスに実現

- 生成したソフトウェアをMCP化することで、AIによる業務オーケストレーション（自動連携・制御）に対応

- アプリの開発だけでなく、運用・改善・保守までAIが継続的に支援

■製品ラインナップ・仕様

注1）Bakusoku.AI ProはAIクレジットを有償で追加可能

注2）Platio Canvas AI EnterpriseはAIクレジット、DB容量、ユーザー数、メール通知数を有償で追加可能

■「Bakusoku.AI」トライアルキャンペーン概要

■「Platio Canvas AI」トライアルキャンペーン概要

■今後の展開

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/10008/table/429_1_014f91afba804390382fdb3e3c921a9d.jpg?v=202606230151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/10008/table/429_2_50d40affc3abdb68202b7ae1c6fefad9.jpg?v=202606230151 ]

アステリアグループは、ノーコードの新しい段階であるAI開発を普及させることによって、ユーザー企業のAIネイティブ化を加速してまいります。「Bakusoku.AI」および「Platio Canvas AI」は、３年間で5億円の売上を目標としています。

■「Bakusoku.AI」先行トライアル企業様コメント（五十音順）

約10名規模のシフト・勤怠管理アプリを試作しましたが、AIとの対話だけで要件整理からUI・データベース設計まで一気通貫で構築でき、従来のノーコードで必要だった設計・連携の手間が大きく削減される点に高い価値を感じました。UI案提示やLP・コードの自動生成により、開発後すぐの展開や外部エンジニアとの連携まで見据えて活用できる点も非常に魅力的です。これからのさらなる進化と、今後の展開を心から期待しています。

小田急電鉄株式会社 デジタル事業創造部 辻田雅紀

当社で運営する会員制ポータルサイトのアプリ作成を試しました。会員と協賛企業が閲覧するページの切り分けや会員一覧などを自然言語で入力し、AIの質問に答えるだけでアプリを構築できる点に魅力を感じました。開発コストと時間の大幅短縮が期待でき、独自アプリを誰もが作れる将来を期待しています。

株式会社日本農業新聞 食農イノベーション局ソリューション事業部 井野剛介

Bakusoku.AIの優れた点は2つあります。

1つ目は、従来のClickに比べデータベース作成時に頭を悩ませる必要がない点です。データ型などの専門知識がなくても、誰でも簡単に開発が可能です。

2つ目はアプリのデザイン性です。AIがデザインを自動構築するため、各ページのUIに統一感が生まれ、同一アプリ内での遷移が非常にスムーズで洗練された仕上がりになります。

富山情報ビジネス専門学校 CDO 村井宗明

■販売パートナー企業コメント（五十音順）

SCSK Minoriソリューションズ株式会社は、AIネイティブな製品である「Platio Canvas AI」の販売開始を心より歓迎いたします。本製品は、AIネイティブへの進化により、ノーコード開発の可能性を大きく広げるものと考えております。

AI駆動によるアプリケーション構築により、お客様の声をよりダイレクトに形にできるようになり、DX推進を一層強力にご支援できることを期待しております。

今後もアステリア株式会社様と密に連携し、お客様に対して付加価値の高いサービスを提供してまいります。

SCSK Minoriソリューションズ株式会社 取締役 専務執行役員 和氣茂

キーウェアソリューションズ株式会社は、アステリア株式会社様の「Platio Canvas AI」の販売開始を心より歓迎いたします。

今回発表されたPlatio Canvas AIは、生成AIの活用によりアプリ設計のさらなる効率化と高度化を実現し、現場のアイデアを迅速に業務アプリとして具現化できるソリューションであると期待しております。

今後もアステリア株式会社様との連携を通じて、ノーコード技術を活用した新たな価値提供に取り組み、お客様の業務変革とDX推進をより一層支援してまいります。

キーウェアソリューションズ株式会社 取締役執行役員 ＳＩ事業担当 末綱琢也

株式会社キャップドゥー・ジャパンは、アステリア株式会社様による新製品「Bakusoku.AI」「Platio Canvas AI」の販売開始を心より歓迎いたします。

AIが要件整理からデプロイ、さらには保守までを自律的に行う新しい開発の形は、パートナーである我々の役割をも「構築」から「価値設計（Value Design）」へと進化させるものです。 モダンなUIとマルチデバイス対応を兼ね備えたWebアプリが驚異的なスピードで生成される本製品は、企業のIT活用のあり方を根本から変える力を持っていると考えています。

当社は、この次世代基盤を最大限に活用し、お客様に革新的な成果をもたらすソリューションを提供してまいります。そしてキャップドゥー・ジャパンはこれからもアステリア株式会社様と共に、ここ熊本から全国、そして世界へ、さらには宇宙へと、未来に向けて共に歩んで参ります。

株式会社キャップドゥー・ジャパン 代表取締役社長 森田晃輝

株式会社クレヴァシステムズはアステリア株式会社様によるDX/AXを加速する新商品「Platio Canvas AI」の販売開始を心より歓迎いたします。

AIネイティブな本製品を活用することで、現場から生まれるアイデアを損なうことなくシステム化を推進し、お客様のDX/AXの具現化に貢献できるものと考えております。

今後も株式会社クレヴァシステムズはアステリア株式会社様との協業を通じて、新たなビジネス価値の創造に寄与してまいります。

株式会社クレヴァシステムズ 取締役 営業本部長 檜垣正太郎

株式会社システナはアステリア株式会社様によるAI機能を搭載した新製品「Platio Canvas AI」の販売開始を心より歓迎いたします。生成AIの搭載により、誰もがアプリを簡単に自動生成、改修できるようになることは、構想から実現までのスピードを圧倒的に加速させるため、現場主導のDXを強力に後押しすると確信しております。

今後ともアステリア株式会社様との協業関係を通じて、お客様へ付加価値の高いサービスを提供してまいります。

株式会社システナ ビジネスソリューション事業本部 DX推進部 部長 土屋俊介

パナソニック デジタル株式会社はアステリア株式会社によるAI主導型の新製品「Bakusoku.AI」「Platio Canvas AI」の発表を心より歓迎いたします。

激変するビジネス環境において、現場のアイデアを形にするスピードは企業の競争力そのものです。今回発表された新製品は、従来のノーコードの枠を超え、AIとの協調によってアプリ開発を高速化・高度化させるプラットフォームであると期待しております。

当社では、現場データと多様なシステム・サービスをシームレスに連携し、現場DXを加速する中核的な役割を果たすツールとしてお役立ちを提供してきました。臨床検査事業の集配業務の効率化や、水族館の飼育データ管理の高度化など、業種を問わずお客様事例も増えています。

今後も、アステリア株式会社との強固なパートナーシップのもと、この新製品を活用した新たな価値共創を推進し、企業のビジネス変革を牽引してまいります。

パナソニック デジタル株式会社 営業推進統括部 統括部長 松本晋

アステリア株式会社の「Platio Canvas AI」の販売開始を心より歓迎いたします。

AIを前提としたアプリケーション開発は、従来のシステム開発の枠組みを大きく変え、現場自らが業務を進化させ続ける新たなDXモデルを実現するものです。

特に、アプリ作成から運用までをAIが支援する仕組みは、企業における業務変革のスピードと質を飛躍的に高めるものと評価しています。

日立システムズは、これまで培ってきた運用ノウハウとシステムインテグレーション力を通じて、現場単位の取り組みを企業全体の価値へと高める支援を行ってまいりました。

Platio Canvas AIの活用により、現場で生まれる業務アプリを企業全体の業務基盤へとつなぎ、AIによる全社業務運営を実現する取り組みを加速してまいります。

株式会社日立システムズ 執行役員 山脇信彦

フリーダム株式会社は、アステリア株式会社様による新製品「Platio Canvas AI」の販売開始を心より歓迎いたします。

本製品は、AIとの協調によりノーコードアプリ開発を圧倒的に高速・高度化させる革新的なプラットフォームとして非常に期待しております。

フリーダムは、「経営とテクノロジーの力で巨大変革を実現する」というミッションのもと、構想から現場での「実現（Delivered）」までを一貫して支援してきました。

本製品の圧倒的なスピードと生産性を武器に、アステリア株式会社様との強固なパートナーシップを通じて、お客様のビジネス変革を牽引してまいります。

フリーダム株式会社 代表取締役 古谷治郎

■「アステリア株式会社」について https://jp.asteria.com/

アステリアは社会や企業を「つなぐ」エキスパートとして「ソフトウェアで世界をつなぐ」をコンセプトに、ヒト、モノ、オモイを「つなぐ」製品やサービスを提供するソフトウェア開発企業です。基幹製品のASTERIA Warpは、様々なシステムやクラウドのデータをノーコードで連携できる製品として、1万社を超える企業に導入されています。その他、デジタル収納アプリHandbook Xは、資料や動画、Webサイトなどあらゆる情報をアプリにまとめて管理できるクラウドサービス。モバイルアプリ作成ツールPlatioは誰でも簡単に自社の業務に合ったモバイルアプリをノーコードで作成・活用できるクラウドサービス。AI/IoTプラットフォームGravioは、カメラ・センサーなどから得られる現場のAI/IoTデータを様々なシステムへ連携し、業務の自動化などをノーコードで実現するエッジコンピューティング・プラットフォーム。これらの製品提供を通じて、DXや業務の効率化を推進しています。2019年にはAI専業子会社のAsteria ART社（代表：園田智也）を設立し、AIの活用研究に注力。また、（一社）ブロックチェーン推進協会、ノーコード推進協会などの設立に参画するなど、様々なイノベーションを推進し新しいテクノロジーや価値観を普及啓発する活動にも取り組んでいます。

※アステリア、Asteria、Handbook、Platio、Gravioはアステリア株式会社の登録商標です。

※本文中の商品名は、各社の商標または登録商標です。