【ホテルインターゲート京都 四条新町】祇園祭「南観音山」の曳き初め体験・拝観券付きプラン 販売開始　予約開始日：2026年6月23日（火）～

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井 幸雄）が運営する、ホテルインターゲート京都 四条新町（京都市中京区、支配人：遠藤 義典）では、日本三大祭のひとつ「祇園祭」を満喫できる宿泊プランの販売を、2026年6月23日（火）から開始いたします。

当ホテルは、祇園祭の後祭（あとまつり）で巡行し、数ある山鉾の中でも注目を集める曳山「南観音山（みなみかんのんやま）」の目の前に位置しております。新町通に面した客室からは、間近に迫る山鉾をご覧いただくことができ、お祭りならではの活気あふれる臨場感を味わえます。

今年も、京都の夏の熱気と賑わいを特等席でご体感いただける、毎年大好評の宿泊プランをご用意いたしました。「曳き初め（ひきぞめ）体験」付きプランでは、ホテル前の新町通を往復する山鉾を本番さながらに動かすことができ、お子様から大人の方まで、世代を問わずお楽しみいただけます。さらに、懸装品（けそうひん）と呼ばれる豪華な織物や美術品をはじめ、日本画家・加山又造氏の作品も鑑賞できる南観音山の「拝観券」付きプランもご用意いたしました。千年以上の歴史を誇る京都の夏の風物詩を、ぜひ間近でご堪能ください。

当社のブランドステートメント「地域の価値で、未来を変えていく。」を具現化するホテルとして2018年に誕生したインターゲートホテルズでは、地域の伝統や文化等の魅力を発信する取り組みを実施しております。

■祇園祭

千年以上の歴史があり、1か月にわたり祭事が行われる京都の夏の風物詩です。街中にコンコンチキチン、コンチキチンと祇園囃子の音が鳴ります。17日（前祭）と24日（後祭）の山鉾巡行は祇園祭の人気のイベントです。各山鉾は刺繍や舶来の織物など懸装品と呼ばれる装飾品の美しさから「動く美術品」ともいわれています。

■南観音山

南観音山の山鉾町は京都市中京区新町通蛸薬師下ル百足屋町。

「下り観音山」ともいわれ、7月24日（後祭）で巡行する曳山で、巡行には柳の大枝を差し、山の四隅には菊竹梅蘭の木彫薬玉をつけており、諸病を防ぐといわれています。下水引（したみずひき）は加山又造（かやままたぞう）氏の原画による飛天泰楽。見送（みおくり）には加山又造氏の「龍王渡海図」を使用しています。

ホテルインターゲート京都 四条新町

日本三大祭のひとつ「祇園祭」を満喫する宿泊プラン

※宿泊プランの注意事項は各URLを必ずご確認ください。

１.【7月20日（月・祝）1日限定！】

後祭 南観音山 曳き初め体験付きプラン（朝食付き）

URL：https://x.gd/LkwG1K

山鉾巡行本番さながらに動かすことのできる「曳き初め」にご参加いただけます。

◇ご利用日：2026年7月20日（月・祝）からの1泊限定

◇ご利用価格：

一例）スーペリアツイン（24平方メートル ～）

2名様1室ご利用時1名様 14,133円～ ※税・サ込

◇体験内容：

1）南観音山曳き初め体験（ホテル前の新町通を往復します）

2）南観音山の粽（ちまき）と厄除け御札のお土産付き

２.【7月21日（火）～23日（木）3日間限定！】

祇園祭・後祭 南観音山拝観券付きプラン（朝食付き）

URL：https://x.gd/ZdHU5

祇園祭・後祭の巡行を彩る「南観音山」の拝観券が付いた限定宿泊プラン。

山鉾の上から見下ろす京都の風情ある町並みは、ここでしか味わえない特別な眺望です。

また、戦後の日本画壇を牽引した巨匠・加山又造氏の手による懸装品もご鑑賞いただけます。

◇ご利用日：2026年7月21日（火）～7月23日（木）

◇ご利用価格：

一例）スーペリアツイン（24平方メートル ～）

2名様1室ご利用時1名様 12,583円～ ※税・サ込

株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

グランビスタ ホテル＆リゾートは、北海道で初めての本格的洋式ホテルとして誕生した北の迎賓館・札幌グランドホテルを有し、全国各地にシティホテル、ビジネスホテル、温泉旅館、総合海洋レジャー施設、ゴルフ場、ハイウエイレストランなどの施設運営を通じ、ホテル運営受託事業を展開、地域とともに歩んでいます。



企業名：株式会社グランビスタ ホテル＆リゾート

所在地：東京都千代田区内神田2-3-4 S-GATE大手町北5F

創立：1958年8月27日

資本金：1億円

代表取締役社長：荒井 幸雄

TEL：03-5209-4121（代表）

URL：https://www.granvista.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/granvista.co.jp

X：https://twitter.com/granvistaTW

Instagram：https://www.instagram.com/granvistahotelsandresorts/



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ホテルインターゲート京都 四条新町

閑静な立地に2018年3月にグランドオープン。ホテルインターゲート京都 四条新町は、京都での旅を最高な体験や記憶にしていただくためのホテルです。京都を訪れる、おひとりおひとりにとって旅の大切なスタートの時となる朝に、さまざまな最高な朝のサービスをお届けいたします。ぜひ彩りあふれる京都の朝をお楽しみください。



※ホテルインターゲート京都 四条新町は、グランビスタ ホテル＆リゾートのグループ施設です。



名称：ホテルインターゲート京都 四条新町

所在地：京都市中京区新町通錦小路上る百足屋町387

TEL：075-255-2221

開業：2018年3月1日

構造：地上5階

客室数：153室

URL：https://www.intergatehotels.jp/kyoto-shijo

Facebook：https://www.facebook.com/kyotointergate

X：https://twitter.com/intergate_kyoto

Instagram：https://www.instagram.com/intergate_kyoto/