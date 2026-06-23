HONMA × BUGATTIが生み出す新たなラグジュアリーゴルフ体験
株式会社本間ゴルフ（本社：東京都港区）は、ハイパースポーツカーメーカーBugattiと手を携え、このコラボレーションのためだけに作られた特別なゴルフクラブコレクションを2026年6月26日より発売いたします。
両ブランドに共通するのは、芸術とテクノロジーの融合を追求する飽くなき探求心です。1958年に横浜で創業したHONMAは、匠の技によって精度と美しさを追求してきました。一方、1909年創業のBugattiは、創業者エットーレ・ブガッティの「If it can be compared, it is no longer a Bugatti.」という哲学を受け継ぎ、スピードと芸術性を融合した究極の機械美を創造し続けています。そして何より、「比類なき体験」を提供することへの揺るぎない情熱こそが、この歴史的なコラボレーションを生み出す原動力となりました。
本コレクションは BERES Super Premium Collection、T//WORLD Premium Collection、Super Premium Bugatti Putter、Prism Bugatti Putterの4シリーズで構成されます。
両ブランドの哲学が融合した本コレクション。その美しさと品質、そしてものづくりへのこだわりを、ぜひ店頭でお確かめください。
HONMA×BUGATTI 特設ページ(https://honmagolf-ec.com/jp/pickup_club/honma-bugatti/)
HONMA×BUGATTI ラインアップT//WORLD Premium Collection
スピードへの追求から生まれた、勝利のためのパフォーマンスコレクション
T//WORLD Premium Collection
・Bugattiを象徴するデザインランゲージを採用
・T//WORLD TW777シリーズの性能を継承
・深・低重心設計により高弾道と直進性を両立
・チタンカーボンによる高初速設計（ドライバー）
・大型ヘッド×フルカップフェースでやさしく飛ばせる（アイアン）
・CNCミーリング加工とブラックIP仕上げを採用（パター）
・セット内容：1W、3W、5W、U22、U25、6I-11I,AW,SW、P、キャディバッグ、 番手別ヘッドカバー
・価格：1,100,000円(税込)
Prism Bugatti Putter
自分らしい一本を選ぶ歓びを追求した、スペシャルパター
Prism Bugatti Putter Ice Blue
・7種のカラーバリエーションを展開
・トルクレス設計が生む高い直進性と安定性
・精密な削り出し加工による上質な打感
・HONMA×BUGATTIシリーズ唯一の日本限定モデル
・価格：66,000円(税込)
BRONZE
ORANGE
PURPLE
DARK GREEN
BLACK
GRAY
BERES Super Premium Collection
至高の匠の技が生む、継承されるラグジュアリーコレクション
BERES Super Premium Collection 5S
・Bugatti Tourbillonから着想を得たラグジュアリーなデザイン
・ホースシューグリルやCラインなど、Bugattiを象徴するデザインコードを採用
・3S、4S、5Sを展開
・ミート率を高め、飛距離性能を引き出すオリジナルシャフトを採用
・ドライバー、アイアン、パターのすべてに匠の技とBugattiの美学を融合
・セット内容：1W、3W、5W、U22、6I-11,AW,SW、P、キャディバッグ、 番手別ヘッドカバー
・価格：3S / 2,200,000円(税込) 4S / 4,400,000円(税込) 5S / 12,650,000円(税込)
3S
4S
Super Premium Bugatti Putter
グリーン上で表現するハイパーカーの美学
Super Premium Bugatti Putter 4S
・Bugatti Tourbillonのリアビューから着想を得たデザイン
・タコメーターをモチーフとしたソールデザインを採用
・精密ミーリングによる繊細な打感と優れたフィードバック性能
・専用設計グリップとの組み合わせによる高い一体感
・ハイパーカーの機械美とクラフトマンシップを凝縮した特別なパター
・価格：4S / 550,000円(税込) 5S / 1,650,000円(税込)
3S Sole
4S
4S Sole
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E-mail：info@honmagolf-ec.com