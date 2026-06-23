HONMA × BUGATTIが生み出す新たなラグジュアリーゴルフ体験

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株式会社本間ゴルフ


株式会社本間ゴルフ（本社：東京都港区）は、ハイパースポーツカーメーカーBugattiと手を携え、このコラボレーションのためだけに作られた特別なゴルフクラブコレクションを2026年6月26日より発売いたします。



両ブランドに共通するのは、芸術とテクノロジーの融合を追求する飽くなき探求心です。1958年に横浜で創業したHONMAは、匠の技によって精度と美しさを追求してきました。一方、1909年創業のBugattiは、創業者エットーレ・ブガッティの「If it can be compared, it is no longer a Bugatti.」という哲学を受け継ぎ、スピードと芸術性を融合した究極の機械美を創造し続けています。そして何より、「比類なき体験」を提供することへの揺るぎない情熱こそが、この歴史的なコラボレーションを生み出す原動力となりました。



本コレクションは BERES Super Premium Collection、T//WORLD Premium Collection、Super Premium Bugatti Putter、Prism Bugatti Putterの4シリーズで構成されます。



両ブランドの哲学が融合した本コレクション。その美しさと品質、そしてものづくりへのこだわりを、ぜひ店頭でお確かめください。



HONMA×BUGATTI　特設ページ(https://honmagolf-ec.com/jp/pickup_club/honma-bugatti/)



HONMA×BUGATTI　ラインアップ

T//WORLD Premium Collection

スピードへの追求から生まれた、勝利のためのパフォーマンスコレクション



T//WORLD Premium Collection

・Bugattiを象徴するデザインランゲージを採用


・T//WORLD TW777シリーズの性能を継承


・深・低重心設計により高弾道と直進性を両立


・チタンカーボンによる高初速設計（ドライバー）


・大型ヘッド×フルカップフェースでやさしく飛ばせる（アイアン）


・CNCミーリング加工とブラックIP仕上げを採用（パター）


・セット内容：1W、3W、5W、U22、U25、6I-11I,AW,SW、P、キャディバッグ、 番手別ヘッドカバー


・価格：1,100,000円(税込)





Prism Bugatti Putter

自分らしい一本を選ぶ歓びを追求した、スペシャルパター



Prism Bugatti Putter Ice Blue

・7種のカラーバリエーションを展開


・トルクレス設計が生む高い直進性と安定性


・精密な削り出し加工による上質な打感


・HONMA×BUGATTIシリーズ唯一の日本限定モデル


・価格：66,000円(税込)






BRONZE




ORANGE




PURPLE




DARK GREEN





BLACK




GRAY




BERES Super Premium Collection

至高の匠の技が生む、継承されるラグジュアリーコレクション



BERES Super Premium Collection 5S

・Bugatti Tourbillonから着想を得たラグジュアリーなデザイン


・ホースシューグリルやCラインなど、Bugattiを象徴するデザインコードを採用


・3S、4S、5Sを展開


・ミート率を高め、飛距離性能を引き出すオリジナルシャフトを採用


・ドライバー、アイアン、パターのすべてに匠の技とBugattiの美学を融合


・セット内容：1W、3W、5W、U22、6I-11,AW,SW、P、キャディバッグ、 番手別ヘッドカバー


・価格：3S / 2,200,000円(税込)　4S / 4,400,000円(税込)　5S / 12,650,000円(税込)






3S




4S




Super Premium Bugatti Putter

グリーン上で表現するハイパーカーの美学



Super Premium Bugatti Putter 4S

・Bugatti Tourbillonのリアビューから着想を得たデザイン


・タコメーターをモチーフとしたソールデザインを採用


・精密ミーリングによる繊細な打感と優れたフィードバック性能


・専用設計グリップとの組み合わせによる高い一体感


・ハイパーカーの機械美とクラフトマンシップを凝縮した特別なパター


・価格：4S / 550,000円(税込)　5S / 1,650,000円(税込)






3S Sole




4S




4S Sole




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