HONMA × BUGATTIが生み出す新たなラグジュアリーゴルフ体験

株式会社本間ゴルフ

株式会社本間ゴルフ（本社：東京都港区）は、ハイパースポーツカーメーカーBugattiと手を携え、このコラボレーションのためだけに作られた特別なゴルフクラブコレクションを2026年6月26日より発売いたします。

両ブランドに共通するのは、芸術とテクノロジーの融合を追求する飽くなき探求心です。1958年に横浜で創業したHONMAは、匠の技によって精度と美しさを追求してきました。一方、1909年創業のBugattiは、創業者エットーレ・ブガッティの「If it can be compared, it is no longer a Bugatti.」という哲学を受け継ぎ、スピードと芸術性を融合した究極の機械美を創造し続けています。そして何より、「比類なき体験」を提供することへの揺るぎない情熱こそが、この歴史的なコラボレーションを生み出す原動力となりました。

本コレクションは BERES Super Premium Collection、T//WORLD Premium Collection、Super Premium Bugatti Putter、Prism Bugatti Putterの4シリーズで構成されます。

両ブランドの哲学が融合した本コレクション。その美しさと品質、そしてものづくりへのこだわりを、ぜひ店頭でお確かめください。

HONMA×BUGATTI 特設ページ(https://honmagolf-ec.com/jp/pickup_club/honma-bugatti/)

HONMA×BUGATTI ラインアップ

T//WORLD Premium Collection

スピードへの追求から生まれた、勝利のためのパフォーマンスコレクション



T//WORLD Premium Collection

・Bugattiを象徴するデザインランゲージを採用

・T//WORLD TW777シリーズの性能を継承

・深・低重心設計により高弾道と直進性を両立

・チタンカーボンによる高初速設計（ドライバー）

・大型ヘッド×フルカップフェースでやさしく飛ばせる（アイアン）

・CNCミーリング加工とブラックIP仕上げを採用（パター）

・セット内容：1W、3W、5W、U22、U25、6I-11I,AW,SW、P、キャディバッグ、 番手別ヘッドカバー

・価格：1,100,000円(税込)

Prism Bugatti Putter

自分らしい一本を選ぶ歓びを追求した、スペシャルパター

Prism Bugatti Putter Ice Blue

・7種のカラーバリエーションを展開

・トルクレス設計が生む高い直進性と安定性

・精密な削り出し加工による上質な打感

・HONMA×BUGATTIシリーズ唯一の日本限定モデル

・価格：66,000円(税込)

BRONZE

ORANGE

PURPLE

DARK GREEN

BLACK

GRAY

BERES Super Premium Collection

至高の匠の技が生む、継承されるラグジュアリーコレクション

BERES Super Premium Collection 5S

・Bugatti Tourbillonから着想を得たラグジュアリーなデザイン

・ホースシューグリルやCラインなど、Bugattiを象徴するデザインコードを採用

・3S、4S、5Sを展開

・ミート率を高め、飛距離性能を引き出すオリジナルシャフトを採用

・ドライバー、アイアン、パターのすべてに匠の技とBugattiの美学を融合

・セット内容：1W、3W、5W、U22、6I-11,AW,SW、P、キャディバッグ、 番手別ヘッドカバー

・価格：3S / 2,200,000円(税込) 4S / 4,400,000円(税込) 5S / 12,650,000円(税込)

3S

4S

Super Premium Bugatti Putter

グリーン上で表現するハイパーカーの美学

Super Premium Bugatti Putter 4S

・Bugatti Tourbillonのリアビューから着想を得たデザイン

・タコメーターをモチーフとしたソールデザインを採用

・精密ミーリングによる繊細な打感と優れたフィードバック性能

・専用設計グリップとの組み合わせによる高い一体感

・ハイパーカーの機械美とクラフトマンシップを凝縮した特別なパター

・価格：4S / 550,000円(税込) 5S / 1,650,000円(税込)

3S Sole

4S

4S Sole

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