クオール薬局に、薬局特化接客AIエージェント「薬局受付AIエージェント」を提供開始

株式会社MG-DX

株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：山内隆裕、東証プライム市場 証券コード4751）の連結子会社である医療AIカンパニー、株式会社MG-DX（本社：東京都渋谷区、代表取締役：堂前紀郎、以下「当社」）は、クオールホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：中村 敬、東証プライム市場 証券コード3034）が運営する「クオール薬局 」において、薬局特化接客AIエージェント「薬局受付AIエージェント」の店頭受付機能「薬局AI受付」の運用を開始したことをお知らせいたします。

■ 取り組み背景と目的

現在、薬局業界では薬剤師不足や対人業務の重要性の高まりを背景に、テクノロジーを活用した業務効率化が急務となっています。こうした中、患者さんの待ち時間短縮と質の高い服薬指導の両立が求められています。

クオール薬局では、これまでも安心・安全に利用できる薬局づくりを目指し、処方せん事前予約サービスの提供などを通じて、待ち時間の短縮やコミュニケーションの充実に取り組んできました。

今回導入した店舗では、当社が提供する「薬急便」の処方せん事前予約機能を活用しており、来局者の約3分の1が事前予約を利用するなど、デジタル活用に積極的な環境が整っていました。一方で、事前予約済みの患者さんや外出後に再来局された患者さんも受付列に並ぶ必要があるなど、運用上の課題がありました。

これらの課題を解決し、よりスムーズな患者さん対応とスタッフの業務負担軽減を実現するため、「薬局受付AIエージェント」の店頭受付機能「薬局AI受付」を導入いただきました。

■ 導入による具体的な効果と活用状況

クオール薬局では、再来局および処方せん事前予約済みの患者さんの受付に特化した「残置薬対応」プランを採用しています。

本サービスの導入により、これまで事務スタッフが行っていた受付・案内・残置対応の一部をAIが代替し、処方せん事前予約済みおよび再来局時における受付業務の負担軽減に寄与しています。

1. 事前予約済み患者さんの受付を完全自動化し、待ち時間解消

処方せん事前予約を利用した患者さんは、受付コードをかざすだけで受付が完了します。これにより、列に並ぶことなくスムーズに受付でき、待ち時間の削減を実現しています。

< 処方せん事前予約を活用した「薬急便タッチ受付」の流れ >- 事前予約時の受付コードを表示- 「薬局AI受付」に受付コードをかざす- 受付完了2. 月間約13時間分の受付業務をAIが代替

事前予約済みの患者さんに加え、外出後に再来局された患者さんも窓口を介さず受付が可能となりました。これにより、月間約1,600回の受付対応をAIが担い、1回あたり約30秒の受付業務を削減しています。月間では約13時間分の受付業務をAIが代替しており、スタッフの受付・案内対応にかかる業務負荷の軽減に寄与しています。

3. 導線最適化による店舗オペレーションの効率化

受付後の情報は即時に調剤室へ通知されます。従来は事務スタッフが一次対応を担っていましたが、導入後は薬剤師が直接ピックアップし、投薬担当へ引き渡す運用へと変更しました。これにより、スタッフの移動を削減し、業務効率の向上につながっています。

4. 少人数体制の時間帯でも円滑な受付を実現

夜間や休日など少人数で運営する時間帯においても、AIが一次対応を担うことで、薬剤師が服薬指導に集中できる環境の構築に寄与しています。

■導入店舗の声

導入店舗では、初日から患者さんが迷うことなく自然に端末を利用するなど、直感的な操作性も評価されています。また、「事前予約済みの方が並ばずに済むようになった」「スタッフの移動が減り本来の業務に集中できるようになった」といった、現場の生産性向上に直結する声が寄せられています。

■ 今後の展望

当社は今後も、医療現場のニーズに寄り添ったAIソリューションの提供を通じて、薬局のDXを支援してまいります。単なる効率化に留まらず、薬剤師がより高度な対人業務に専念できる環境を創出することで、患者さん一人ひとりに対し、より安全で質の高い医療体験を提供できる未来を目指します。

「薬局受付AIエージェント」について

本サービスは、AIによる音声案内と受付業務の自動化に加え、遠隔スタッフによるフォロー対応を組み合わせることで、薬剤師の接客業務を幅広く支援する薬局特化型の接客AIエージェントです。業務の省力化に加え、AI接客による患者さんのスムーズな受付体験を提供します。

https://yqb.mg-dx.jp/ai-assistant

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社MG-DX 広報担当 pr@mg-dx.co.jp