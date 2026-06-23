カネカ生分解性バイオポリマー Green Planet(R)　シマノのルアーに採用

株式会社カネカ

株式会社カネカ（本社：東京都港区、社長：藤井 一彦）のカネカ生分解性バイオポリマー Green Planet(R)（以下、Green Planet）が、株式会社シマノ（本社：大阪府堺市、社長：島野 泰三、以下「シマノ」）のルアーに採用されました。

ルアーは一般的に汎用プラスチックで作られるため、海や川で紛失すると、海洋プラスチック問題の原因となり、環境への負担が増えるリスクがあります。 Green Planetは、石油資源に依存せず、環境にやさしいソリューションを提供したいという思いを原点に当社が開発した100%バイオマス由来の生分解性バイオポリマーです。微生物の働きにより、最終的にCO2と水に生分解される特長を持ち、マイクロプラスチックによる環境汚染問題の解決に貢献する素材です。

この度、シマノの高度な設計・製造技術とGreen Planetの材料特性を融合させることで、ルアーに求められる操作性や繰り返し使用できる耐久性といった要求品質をクリアし、開発に至りました。シマノは、自転車の消耗交換部品や釣竿のプラスチック梱包材等、使い捨て資源のリデュース、物流関連資材のリユースやリサイクルを通じて3R（リデュース・リユース・リサイクル）を推進し、資源循環と環境負荷の低減に積極的に取り組んでいます。

当社は「カネカは世界を健康にする。KANEKA thinks “Wellness First”.」という考えのもと、ソリューションプロバイダーとしてグローバルに価値を提供しています。当社独自の高分子技術とバイオ技術を用いた技術・用途開発をもとに、ストローやカトラリーなどのワンウェイプラスチックにとどまらず、今回のような耐久消費財分野においてもGreen Planetをグローバルに普及させることで、サステナブル社会の実現に貢献してまいります。