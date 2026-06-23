【毎月5・6・7の付く日は“FLOの日”】7月の「FLOの日」は「桃と苺のタルト」が異なる土台で2度楽しめます♪王道の「洋梨のタルト」もFLOの日サイズで登場！

株式会社フロジャポン～お得で美味しい「FLOの日」のご案内～

「Smile with French ～フランスの食文化をもっと身近に、もっと楽しく～」をブランドコンセプトに掲げ、関東を中心に洋菓子・洋惣菜のテイクアウトショップを展開する株式会社フロジャポン（本社：東京都武蔵野市）が運営するFLO＜フロプレステージュ＞では、毎月5・6・7の付く日の計9日間※を「FLO＜フロ＞の日」として、お手頃価格の商品をご用意しております。ぜひこの機会に、バリエーション豊かなFLOの各種商品をお愉しみくださいませ。

※季節イベントにより開催日程が変わる場合がございます。

https://www.flojapon.co.jp/blog/floday

＼毎月計9日間は、“お得”がいっぱいの「FLOの日」／

「FLOの日」には、FLOの日限定販売のお得なスイーツが登場したり、人気定番商品がFLOの日特価になるなど、各種対象商品がお手頃価格でご利用いただけます！

また、「FLO公式アプリ」では、お買い物金額に応じて貯まる“FLOマイル”数によって、お得なクーポン券がもらえるサービスをご提供しております。「FLOの日」にアプリを提示してお買い物いただくとFLOマイルが“2倍”に！ぜひ「FLO公式アプリ」を事前ダウンロード＆会員登録の上、お得にご利用くださいませ。

https://www.flojapon.co.jp/blog/FLOmileDoubleDay

「7月FLOの日」限定タルトは…

7月のFLOの日は、お客様への日頃の感謝を込めて、期間ごとに異なる味わいのタルトを限定価格でご用意。7月5日（日）～7日（火）は、アールグレイ香るアーモンドクリームを焼いたダマンド台に桃のシロップ漬けと苺をあわせた「桃と苺のタルト～紅茶ダマンド～」、15日（水）～17日（金）は、人気の洋梨のタルトをFLOの日サイズに仕立てた「洋梨のタルト～ダマンド～」、25日（土）～27日（月）は、まろやかなチーズ台に桃のシロップ漬けと苺を華やかに飾った「桃と苺のタルト～チーズ～」が登場します。

◆FLOの日 タルト

【7月5日・6日・7日】桃と苺のタルト ～紅茶ダマンド～

ホール約14cm 感謝価格：1,290円（税込1,393円）

アールグレイの香り高い紅茶のダマンド生地をベースに、シロップ漬けならではのジューシーで柔らかな果肉の桃と、甘酸っぱい苺をあしらった、初夏にぴったりの爽やかなタルトです。

〈7月5～7日限定〉 桃と苺のタルト～紅茶ダマンド～

【7月15日・16日・17日】洋梨のタルト ～ダマンド～

ホール約14cm 感謝価格：990円（税込1,069円）

アーモンドクリーム（ダマンド）のコク深い味わいと、ジューシーな洋梨のコンポートが絶妙にマッチした、FLO自慢の王道タルトです。FLOの日限定の食べきりサイズに仕上げました。

〈7月15～17日限定〉 洋梨のタルト～ダマンド～

【7月25日・26日・27日】桃と苺のタルト～チーズ～

ホール約15cm 感謝価格：1,290円（税込1,393円）

まろやかな酸味で人気のチーズ台にシロップで優しく仕上げた桃と苺を飾った、爽やかでコクのある味わいです。

＜7月25～27日限定＞桃と苺のタルト～チーズ～

＼FLO＜フロプレステージュ＞のこだわりタルト／

FLOのタルトは、毎日各店舗のオーブンで焼き上げ、フルーツを盛り付け、1台1台丁寧に店内の厨房で仕上げています。

基本のタルト台は、甘さ控えめのクッキー生地に、タルト生地を流し込んで焼き上げます。タルト生地はアーモンドクリーム（ダマンド）生地、プリン生地、チーズ生地など様々な種類があり、彩り豊かな季節のフルーツとの組み合わせでお楽しみいただけます。

https://www.flojapon.co.jp/products/search/tarte

FLOの日タルトは各開催日のみの限定商品のため、当日の売れ行き次第では品切れになる事もございますので、お店での事前予約※をおすすめしております。店頭・ＷＥＢ予約、もしくはお電話にてご相談くださいませ。

※事前予約は当日の店頭受け取りに限ります。

～人気定番スイーツがお得に～

FLOの日期間中（計9日間）は、FLOで大人気のスイーツや焼き菓子もお得な「FLOの日企画価格」で同時販売いたします。

いずれも数量限定販売のため、売り切れの際はご容赦くださいませ。

◆FLOのなめらかプリン

1個 FLOの日価格：390円（税込421円）

適切な「湿度」と「温度」を保ち、なめらかな食感に仕上がるようスチームオーブンで丁寧に焼き上げました。ほろ苦いカラメルソースとの相性をお楽しみ下さい。

コク深く香り豊かなこだわりの逸品FLOのなめらかプリン

◆カヌレ（プディング・ショコラ）

・カヌレ（プディング・ショコラ）各1個 → FLOの日価格：240円（税込 259円）

・カヌレ3個ギフト→ FLOの日価格：1セット 830円（税込 896円）

・カヌレ6個ギフト→ FLOの日価格：1セット 1,550円（税込 1,674円）

カヌレ プディングカヌレ ショコラ

◆焦がしバター香るフィナンシェ

FLOの日限定販売：1個 190円（税込205円）

＼バター100%使用 店内仕上げ／

焦がしバターを使用したフィナンシェ生地をマーガレット型に入れ、各店舗の厨房オーブンで香ばしく焼き上げました。手土産やお配り品にぴったりの一品です。

オーブントースターで軽く温めて頂くと、出来立ての香りや味わいがお愉しみいただけます。

焦がしバター香るフィナンシェお花の形のフィナンシェです♫

※店舗により元値の価格は異なります

※一部商品は店舗によって価格が異なります

※全ての画像はイメージです。

※各商品は数量限定販売のため、売り切れの際はご容赦ください。

※原材料の仕入れ状況などにより、取扱商品が変更となる場合がございます。

※表記の税込み価格は小数点以下を切り下げたものです。出店している施設様によっては、価格表記が異なる場合がございます。

＼FLOアプリ会員様なら、さらにお得／

「FLO公式アプリ」では、お買い物金額に応じて貯まる“FLOマイル”数により、お得なクーポン券がもらえるサービスをご提供。「FLOの日」開催日にFLO公式アプリを提示してお買い物いただくと、FLOマイルを「2倍」進呈いたします。

https://www.flojapon.co.jp/blog/FLOmileDoubleDay

FLOアプリ

また、ときどきアプリ限定で配信される、超お得なクーポンも見逃せません♫

ぜひ「FLO公式アプリ」を事前ダウンロード＆会員登録の上、お得にご利用くださいませ。

＜FLO公式アプリのダウンロード・詳細はこちらから＞

https://www.flojapon.co.jp/app_flo.html(https://www.flojapon.co.jp/app_flo.html)

お得に美味しく、“FLO（フロ）の日”をお楽しみくださいませ。

お客様のご来店を、心よりお待ちしております。

企業情報（株式会社フロジャポン）

https://www.flojapon.co.jp/

FLO＜フロプレステージュ＞では、「Smile with French ～フランスの食文化をもっと身近に、もっと楽しく～」のブランドコンセプトのもと、季節のフルーツを使用して店内で焼き上げるタルトや、素材にこだわった美しく華やかなケーキ、贈り物におすすめの焼菓子ギフトなど、フランスのエスプリから生まれたスイーツやデリカをリーズナブルな価格でご提供しております。

https://www.flojapon.co.jp/about_flo.html

商品情報

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