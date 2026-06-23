「思い出を飾る、新しいインテリア体験。″フォトマップ″木製世界地図″が提案する記憶を可視化する壁面アート」をMakuakeで6月23日AM11:35から先行販売開始!

姫杏"フォトマップ"木製世界地図

HA Global Idea Officeは、思い出の写真を世界地図に飾れるインテリア”フォトマップ"木製世界地図を、応援購入サービスMakuakeにて先行販売開始します。

本製品は、単なるウォールデコレーションではありません。世界地図をベースに、ユーザー自身の旅行写真、家族写真、日常の一枚を組み合わせることで、これまでスマートフォンやアルバムの中にしまわれていた記憶を、毎日眺められる“壁面アート”として可視化するプロダクトです。

世界地図全体イメージリビング子供部屋寝室書斎

リビングに飾れば、「この国に行ったね」「次はここへ行きたいね」と、家族の会話が自然に生まれます。子ども部屋では、世界への興味や学びのきっかけに。書斎や玄関では、旅の記録や人生の歩みを感じられるインテリアとして空間に温かみを添えます。

リビングで家族と部屋で仕事の合間に子供部屋に

従来のインテリアが「空間を飾るもの」であるのに対し、World Photo Map Pastelは「人生の記録を飾るもの」として設計されています。木の温もり、立体感のある世界地図、そして一人ひとりの写真が重なることで、空間そのものが家族のストーリーへと変わります。

特徴は、木の温もりを生かした高品質なウォールアートであること、世界地図と写真を融合したカスタマイズ設計であること、インテリア・記念品・知育・ギフトとして幅広いシーンに寄り添うことです。

また、海外ではクラウドファンディングを中心に支持を集め、インテリアとしての美しさだけでなく、

「思い出を飾る」というコンセプト性が高く評価されています。

特に近年のインテリアトレンドでは、単なる装飾ではなく「意味・体験・ストーリー性」を持つプロダクトが重視されており、本製品もその流れに沿った新しいカテゴリーとして位置付けられます。

Lサイズ 90 cm × 150 cmXLサイズ 120 cm × 200 cm2XLサイズ 160 cm × 250 cm3XLサイズ 175 cm × 300 cm箱のサイズ日本語 貼り付け方説明書 ※サイズは上で紹介したものになります。

旅行が好きなご家庭、子どもの成長を形に残したい方、写真をおしゃれに飾りたい方へ。"フォトマップ"木製世界地図は、インテリアを“空間演出”から“人生の記録装置”へと進化させる、新しいウォールデザインです。

新しいインテリアの形を、ぜひMakuakeでご覧ください。

■ Makuake公開情報

公開日時：

2026年6月23日（火）11:35～

Makuakeプロジェクトページ：

https://www.makuake.com/project/challenge01-photoworldmap/

会社概要

会社名：HA Global Idea Office

所在地：静岡県静岡市

事業内容：海外製品の日本市場向け展開・ローカライズ・販売支援

公式サイト：https://ha-import.com/

お問い合わせ先

HA Global Idea Office

Email：support-001@ha-import.com