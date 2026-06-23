約570社に広がる販売ネットワークの強化に向け、パートナーポータルサイトを刷新。

株式会社プロディライト

電話のDXを推進する株式会社プロディライト（大阪市中央区：代表取締役社長 小南 秀光、証券コード：5580、以下プロディライト）は、日本全国に広がる約570社の販売パートナーと情報共有を行うパートナーポータルサイトを刷新したことをお知らせいたします。

■パートナーポータルサイト刷新の背景と目的

2026年8月期決算説明資料より

プロディライトは電話業界の特性と文化を踏まえた商流を構築し、株式会社大塚商会や岩崎通信機株式会社をはじめとする、約570社の販売パートナーと連携しながら、日本全国にサービスを提供しています。

これまでも当社営業本部の担当者がパートナー企業と直接連携し、顧客訪問への同行などを通じて営業活動を支援してきました。一方で、より迅速かつ効率的にサービスの特長や強み、機能アップデートなどの最新情報、そして営業活動に必要な各種資料を共有するためには、デジタル基盤の強化が不可欠と考えています。

このような背景のもと、従来のパートナーポータルサイトを全面的に刷新いたしました。

パートナーポータルサイトとは、当社社員および販売パートナー企業の関係者がログインし、情報共有や各種申請を行うための専用ウェブサイトです。

今回の刷新により、必要な情報へのアクセス性が向上し、よりスムーズかつ効率的な情報共有が可能となります。

さらに、将来的にお互いのタスクの可視化など連携強化を見据えた拡張性の高い仕様とすることで、双方向のコミュニケーションの活性化を実現してまいります。

■今後の展開について

2026年8月期決算説明資料より

プロディライトは成長戦略として「フィールドセールス×パートナー連携による営業強化」を掲げており、本件もその施策である「パートナープログラムの強化」にあたります。

現在、当社の売上の多くは販売パートナー経由によるものであり、各パートナー企業は電話やオフィス機器に関する高い専門性と顧客からの厚い信頼を有しています。また、当社サービスを他の商材と組み合わせて提案できる高い営業力も強みです。

こうした背景から、パートナー企業との連携強化は販売力の向上および売上拡大に直結する重要な要素となっています。

今後は、今回刷新したパートナーポータルサイトの機能拡充およびコンテンツ強化を図り、営業力の向上を目指していきます。

＜株式会社プロディライト及び「INNOVERA」について＞

プロディライトは、「電話のDX」を推進するクラウドPBX「INNOVERA」(https://innovera.jp/）を提供しています。INNOVERAは、スマートフォンやPCにて会社の電話番号の発着信を可能にした現代の働き方に適した電話環境を提供する“Japan Quality”の国産クラウドPBXで、ビジネスフォン用途はもちろん、少人数のコールセンターの立ち上げ等、様々な用途に対応することもできます。

URL：https://prodelight.co.jp/

【プロディライト IR note】

ステークホルダーの皆様に当社情報をお届けする公式noteを開設しました。

是非、ご覧ください。

URL：https://note.prodelight.co.jp/

【当社リリースについてのお問い合わせ先】

株式会社プロディライト

経営企画室 清水・野木

アドレス：communication@prodelight.co.jp

電話番号：06-6233-4555

FAX番号：06-6233-4588