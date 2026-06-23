アフリカの高校生124名が来日！ 6月29日より、日本各地で同世代の日本人との新たな国際交流プログラムを実施します
一般財団法人日本国際協力センター（東京・新宿区／理事長：吉田耕三（以下JICE））は、アフリカ連合委員会（AUC）からの委託を受け、外務省が支援する「アフリカユースプログラム『Japan-Africa Youth Program』」を実施します。
本プログラムは、アフリカ・日本の相互理解の促進を目的に、双方の若者等を対象とした国際交流事業であり、昨年8月に横浜で開催された第９回アフリカ開発会議（TICAD9）において発表されました。
本プログラムの一環として、この度、2026年6月29日（月）～7月8日（水）の期間、アフリカ５カ国（カメルーン、モザンビーク、ガーナ、コートジボワール、ケニア）から、未来のリーダーとなる高校生124名が来日します。
滞在中、アフリカの高校生は、東京都のほか、グループに分かれて北海道、長野県、岐阜県、愛知県、滋賀県の各地域を訪問し、日本の歴史や最先端技術の視察、伝統文化体験、ダンス交流会、街歩き、学校交流やホームステイなどを経験します。日本各地の高校生・大学生やホストファミリーとの交流を通じて、日本とアフリカの相互理解を促進し、双方の若い世代間の将来に続く絆を育みます。
■ 本プログラムの背景と目的
本プログラムは、2025年8月に開催された第9回アフリカ開発会議（TICAD9）で採択された「横浜宣言」に基づき実施されるものです。日本とアフリカの次世代を担う若者たちが、対等なパートナーとして未来を「共創」するネットワークの構築を目指します。参加したアフリカの高校生は、プログラムでの学びを帰国後の活動計画（チャレンジプラン）へと結実させ、将来的に日本と母国を結ぶ架け橋となることが期待されています。
■ 主なプログラム内容（予定）
※日程・訪問先は変更になる可能性がございます。
〇取材可、△要相談
※〇の場合でも必ずJICE問い合わせ先まで事前のご連絡をお願いします。
■ メディア関係者の皆様へ：取材のご案内
本プログラムへの取材を希望される場合には、下記JICEの問い合わせ先まで連絡ください。
関連リンク
・TICAD9 横浜宣言「革新的解決の共創、アフリカと共に」：
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100893311.pdf(https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100893311.pdf)
【本件に関するお問い合わせ先】
一般財団法人日本国際協力センター（JICE） 国際交流部 青少年交流課
担当：福田、土屋
https://jice.form.kintoneapp.com/public/africa-contactform-jp-short (https://jice.form.kintoneapp.com/public/africa-contactform-jp-short)