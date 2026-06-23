音楽・通話・転向指示　360°ライトで通勤を守る LinkedSafe S2 Makuakeにて登場した。特別価格18,900円（税込）

株式会社RT

【プロジェクトページ】https://www.makuake.com/project/linkedsafes2/(https://www.makuake.com/project/linkedsafes2/)

360°全方向にLED警告ライトを内蔵。

走行中のスマホ操作による危険を解消するため、専用ハンドルリモコンを標準搭載。転向指示ライトのオンオフなど各種機能をハンドル上で簡単操作可能です。

光センサーを搭載した高機能自動調光バイザーを採用。高機能自動調光バイザーを採用。強い直射日光下では濃く調光して眩しさを抑え、トンネルや暗い道では自動的に透明度を高めます。

内蔵スピーカーとマイクを搭載し、Bluetooth接続によりスマホと簡単に連携可能。走行中に音楽を鑑賞したり、ハンズフリーで電話通話を行ったりできます。イヤホン装着による周囲音遮断のリスクがなく、安全を保ちながら、毎日の通勤・長距離ライドをより楽しくします。

ヘルメット全体をわずか410gに抑えた軽量設計を実現。軽さと安全性を両立しています。複数の通気孔を最適な位置に配置した立体通気構造により、空気の循環を促進。夏場の蒸れや汗による不快感を解消し、長時間の着用でも頭部への負担が少なく快適です。

※FIDLOCK は FIDLOCK GmbH 社の登録商標です。本製品には同社製バックル部品を使用しております。

高品質FIDLOCK磁気バックルを採用。従来のバックルの煩わしい操作をなくし、磁気吸着でワンタッチ簡単着脱が可能です。片手で素早く固定・解除できるだけでなく、走行中の衝撃で簡単に外れることもなく、安全性と利便性を同時に向上させました。

本体全域にIP65等級の防水防塵加工を施しています。小雨や霧、砂埃の多い道路環境でも内部部品をしっかり保護。雨天時の通勤や屋外長時間走行でも、LEDライト・Bluetooth機能など全てのスマート機能を安定して使用でき、季節や天候を問わず一年中活用可能です。

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