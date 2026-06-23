昭和レトロ×ホテル縁日がここに集結！“舟茶屋 昭和ノスタルジア”夏まつりプレミアムビュッフェ 2夜限定開催【ニューオータニイン東京】

ＨＲＴニューオータニ株式会社

昭和レトロブーム×ホテルビュッフェの新潮流が、2026年夏、品川・大崎に登場。

ニューオータニイン東京の『レストラン舟茶屋』では、2026年8月8日・9日の2夜限定で、“昭和ノスタルジア 夏まつりプレミアムビュッフェ”を開催。

料金は大人8,500円、シニア（65歳以上）7,000円、小学生4,000円、未就学児無料。

さらに、2026年7月20日（月）までに公式ホームページからWeb予約をいただくと、大人料金をお一人さま500円引きの8,000円にてご利用いただけます。

職人技が光る本格寿司から、縁日の定番グルメ、レトロスイーツまで、ホテルならではの上質空間で“懐かしさ”と“非日常”を同時に楽しめる特別ディナーです。

「舟茶屋 昭和ノスタルジア 夏まつりプレミアムビュッフェ 2026」

イベント詳細・ご予約 :https://www.newotani-inntokyo.jp/info/event_news/information-620.html

懐かしさに包まれる、ホテル仕立ての夏まつりビュッフェ。

2026年夏限定イベント「舟茶屋 昭和ノスタルジア 夏まつりプレミアムビュッフェ」は、昭和の夏まつりをモチーフにした2夜限りの特別ディナーです。

ホテルメイドの多彩な料理に、昭和の夏祭りを思わせる縁日グルメやレトロなスイーツを組み合わせ、世代を超えてお愉しめるいただける内容に。

職人が目の前で握る本格握り寿司、シェフがカットする特製ローストビーフ、たこ焼きやソース焼きそば、チョコバナナ、ラムネまで。懐かしさと華やかさが調和する夏の夜をお届けいたします。

本イベントの３大ポイント

演奏：橘田 美穂さん橘田美穂さんのアコーディオン生演奏を店内練り歩き

各日18:45より約30分間、アコーディオンアーティスト・橘田美穂さんによる店内練り歩きの生演奏を実施いたします。

どこか懐かしい懐メロをアコーディオンの音色でお届けし、会場を夏祭りのような温かな雰囲気で包み込みます。

演奏：橘田 美穂さん

アコーディオンアーティスト、俳優。愛称はきったん。

情熱的でエモーショナルなプレイから、見ている人が一緒に笑顔になれる場面まで、多彩な表現で活躍中。2022年には世界的アコーディオニストcoba氏が主宰する「Bellows Lovers Night vol.20 in Yokohama」に出演。

職人が目の前で握る、本格握り寿司

鮪、サーモン、イカ、小肌、海老、鯛、厚焼き玉子、鮮度にこだわったネタをその場でご提供いたします。

目の前で握られる寿司を味わえるライブ感は、ディナービュッフェならではの楽しみのひとつ。ご家族やご友人との会話も弾む、華やかな一皿です。

肉汁あふれる特製ローストビーフ カッティングサービス

シェフが目の前でカットする特製ローストビーフをご用意いたします。

風味豊かな赤ワインソースとともに、深みのある味わいをお愉しみください。ホテルビュッフェならではの満足感を感じられるメイン料理です。

懐かしの縁日グルメ＆昭和スイーツ

たこ焼き、ソース焼きそば、串付きポークフランクなどの縁日定番メニューに加え、昔ながらのナポリタンや冷やし中華も登場。

デザートにはチョコバナナ、プリン・ア・ラモード、フルーツポンチなど、昭和レトロな雰囲気を感じるスイーツをご用意いたします。

色とりどり、懐かしさあふれるカラフルサワー フリーフロー

昭和の喫茶店や縁日の屋台を思わせる、カラフルなサワー（チューハイ）をフリーフローでお愉しみいただけます。

豊富なフレーバーシロップの中からお好みのものを自由に組み合わせ、自分だけのオリジナルサワー（チューハイ）をお愉しみください。

浴衣でのご来場も大歓迎

2026年8月8日（土）・8月9日（日）の2日間、「舟茶屋 昭和ノスタルジア 夏まつりプレミアムビュッフェ」に浴衣を着用のうえご来店されたお客さまへ、次回ディナーで使える「1,000円OFFクーポン」をプレゼントいたします。

夏祭り気分をより一層楽しめる、浴衣でのご来場もおすすめです。ご家族で、ご友人同士で、大切な方と、昭和レトロな雰囲気に包まれる特別な夏の夜をお過ごしください。

特典内容

対象：上記期間中、浴衣を着用してご来店の方

特典：次回ディナーに使える「1,000円OFFクーポン」1枚進呈※税込5,000円以上のご利用で1枚使用可能

公式Web早割特典

2026年7月20日（月）までのご予約で、大人料金がお一人さま500円引きとなる早割特典をご用意しております。通常 大人 8,500円のところ、早割価格 8,000円 にてご利用いただけます。

対象予約

公式ホームページからのWeb予約限定

公式Web早割特典ご予約はちら :https://booking.ebica.jp/webrsv/plan/e014043201/28998/538853

対象外

お電話でのご予約、一休レストラン、OZmall、その他グルメサイトからのご予約

メニュー

Specialメニュー

本格握り寿司（鮪・サーモン・イカ・小肌・海老・鯛・厚焼き玉子）

特製ローストビーフ カッティングサービス

カラフルサワー フリーフロー

冷製料理

シーフードマリネと生ハム バジルの香り

豚肉の冷しゃぶ おろしポン酢ソース

スモークサーモン レモンとケッパー添

海老のフリット マヨネーズ和え オレンジの香り

蒸し鶏のバンバンジー風

コールドミート＆キッシュ、チーズの盛り合わせ

ミックスサンドウイッチ

和風惣菜3種

穴子ひつまぶし

冷やし中華コーナー

温製料理

たこ焼き

照り焼きチキン 焼きとうもろこし添え

串付きポークフランク

フライドチキン＆フライドポテト

ポークソテー ジンジャーソース

ソース焼きそば

シーフードマカロニグラタン

肉焼売 セイロ蒸し

海老フライ＆ポテトコロッケ

ミートボールシチュー

昔ながらのナポリタン

チーズドッグ

パン

ライス

スイーツ・フルーツ

チョコバナナ

プリン・ア・ラモード

フルーツゼリー

フルーツポンチ

本日のケーキ各種

スイカ

パイナップル

オレンジ など

ドリンク

ソフトドリンクバー

ラムネ

リボン オレンジ

三ツ矢サイダー

開催概要

舟茶屋 昭和ノスタルジア 夏まつりプレミアムビュッフェ 2026

期間

2026年8月8日（土）・8月9日（日）

時間

18:00～22:00

20:30最終入店／21:00ラストオーダー

会場

レストラン 舟茶屋

料金

大人：8,500円

シニア（65歳以上）：7,000円

小学生：4,000円

未就学児：無料

内容

ディナービュッフェ

イベント詳細・ご予約 :https://www.newotani-inntokyo.jp/info/event_news/information-620.html

※写真はイメージです。※メニュー内容は食材の入荷状況により変更となる場合がございます。※表記料金には消費税・サービス料が含まれています。

■ディナービュッフェのみのご予約も受け付けております■

レストラン予約：03-3779-9180（レストラン直通）

■ディナービュッフェ付きご宿泊プランのご予約■

レストラン予約 :https://booking.ebica.jp/webrsv/search/e014043201/28998?isfixshop=true

宿泊予約：03-3779-9111 （代表）

公式ホームページからのご予約がおすすめ！

ニューオータニイン東京 概要

宿泊プラン予約 :https://d-reserve.jp/GSEA002F01400/GSEA002A01?hotelCode=0000001680&pl=PL00066077

・所在地 〒141-0032 東京都品川区大崎1丁目6番2号

・開業日1987年2 月1 日

・施設客室 423 室 、料飲施設 3 カ所、宴会施設 5 カ所

- ホームページURL：https://www.newotani-inntokyo.jp/

- Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/newotani_inn_tokyo/

- X（旧Twitter）公式アカウント：https://twitter.com/nwotni_inn_tyo