【「エットレ・ソットサス」展、「瀧口修造」展】6月23日より開幕！スペシャルチケットやグッズも充実

公益財団法人石橋財団アーティゾン美術館

アーティゾン美術館（東京都中央区）は、2026年6月23日[火]から10月4日[日]まで「エットレ・ソットサス -魔法がはじまるとき、デザインは生まれる」展、および「瀧口修造 書くことと描くこと」展を開催いたします。

エットレ・ソットサス(1917-2007)は、20世紀イタリアデザインにおいて世界的に知られる巨匠です。近年、石橋財団では新たにデザイン分野の作品収集にも注力し、ソットサスの初期から晩年におよぶ100点を超えるコレクションを形成しました。6階展示室で行われる「エットレ・ソットサス -魔法がはじまるとき、デザインは生まれる」展では、ソットサスの作品112点に加え、関連作家の作品5点、資料25点をあわせた計142点を紹介します。日本初となるソットサスの大規模回顧展であるとともに、アーティゾン美術館にとって初のデザイン展です。

5・4階展示室では、「石橋財団コレクション選」として、近代を中心にコレクションを代表する作品を展示するとともに、「瀧口修造 書くことと描くこと」展を開催します。

石橋財団は、詩人で美術批評家の瀧口修造（1903-1979）による作品163点を所蔵しています。本展では、1960年代以降に本格化した造形作品を、詩作や美術批評、展覧会監修など多岐にわたる活動の中に位置づけ、その意図や特徴を探ります。パウル・クレー、ミロ、コーネル、福島秀子、山口勝弘、草間彌生ら関連作家の作品も加え、約140点で構成します。

本展の対象期間内にご利用いただけるお得なペアチケットや、オリジナルステッカー付きの平日限定チケットなど、日時指定予約不要でご利用いただける各スペシャルチケットを販売中です。

また、特別企画として、アーティゾン美術館「エットレ・ソットサス展」とCREATIVE MUSEUM TOKYO「細田守の原点/展」とのコラボが実現しました。初夏の京橋エリアで、2つの展覧会を巡るアート体験をぜひご体感ください。

ミュージアムショップでは展覧会オリジナルグッズをはじめ、生活を彩るアイテムを多数販売しています。ミュージアムカフェでは季節の食材をつかったメニューに加え、「エットレ・ソットサス展」のコラボメニューも！

アートに浸る１日をアーティゾン美術館でお楽しみください。

開催概要

エットレ・ソットサス -魔法がはじまるとき、デザインは生まれる

エットレ・ソットサス《カールトン》1981年（デザイン）/1981年（製作：メンフィス・ミラノ）、石橋財団アーティゾン美術館 (C) Erede Ettore Sottsass

会 場： アーティゾン美術館 6階展示室

主 催： 公益財団法人石橋財団アーティゾン美術館

後 援： 駐日イタリア大使館 / 日伊160

スペシャルサイト：https://www.artizon.museum/exhibition_sp/sottsass2026

瀧口修造 書くことと描くこと

安齊重男《瀧口修造、自由が丘画廊、東京、1978年1月》1978年/1980年代前半、石橋財団アーティゾン美術館 (C) Estate of Shigeo Anzaï

会 場： アーティゾン美術館 5・4階展示室

主 催： 公益財団法人石橋財団アーティゾン美術館

スペシャルサイト：https://www.artizon.museum/exhibition_sp/takiguchi2026

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会 期： 2026年6月23日[火]- 10月4日[日]

開館時間： 10:00-18:00（毎週金曜日は 20:00まで）＊入館は閉館の30分前まで

休 館 日 : 月曜日（7月20日、9月21日は開館）、7月21日、9月24日

チケット情報

いずれのチケットも、「エットレ・ソットサス -魔法がはじまるとき、デザインは生まれる」展と「瀧口修造 書くことと描くこと」展の両展をご鑑賞いただけます。

■マジカルペア割チケット

対象期間内にご利用いただける、お得なペアチケットです。

１名様で２回ご来場する場合もご利用いただけます。

日時指定予約不要で、ウェブ予約チケットの入館料より200円お得にご購入いただけます。

販売価格

2,200円（税込）

販売期間

2026年5月26日[火]10:00 ～ 9月18日[金]19:30

ご利用可能期間

2026年6月23日[火]～ 9月18日[金]

販売場所

ARTPASS https://art-ap.passes.jp/user/e/es_ts2026/

■ステッカー＆平日限定期限付きチケット

対象期間内の平日にご利用いただけるチケットです。

日時指定予約不要で、各展のオリジナルステッカー1枚ずつ、合計2枚が付いた特別仕様です。

販売価格

1,200円（税込）

販売期間

2026年5月26日[火]10:00 ～ 9月18日[金]19:30

ご利用可能期間

2026年6月23日[火]～ 9月18日[金]の平日限定

販売場所

ARTPASS https://art-ap.passes.jp/user/e/es_ts2026/

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＊ステッカー受け取り方法：美術館3階の入場ゲートで、QRコードをご提示いただく際に当館スタッフよりお渡しいたします。

■通常チケット

左: 「エットレ・ソットサス」展ステッカー / 右: 「瀧口修造」展ステッカー

価格（税込）

日時指定予約制

ウェブ予約チケット 1,200円（窓口より300円お得！）

窓口販売チケット 1,500円

学生無料（高校生以上要ウェブ予約）

障がい者手帳をお持ちの方と付き添いの方１名 無料（ウェブ予約不要）

ウェブ予約チケット販売

アーティゾン美術館公式サイト(https://visit.artizon.museum/)/ローソン(https://l-tike.com/)（ローソン、ミニストップ店頭）

学生ウェブ予約

アーティゾン美術館公式サイト(https://visit.artizon.museum/)

＊学生無料入館のご注意事項（必ずご確認ください）(https://visit.artizon.museum/news/detail/?ni=NEeacd39786a67449451567ff95ac4ecb0c4c43110)

＊当館は日時指定予約制です。ご来館前にウェブ予約チケットのご購入をおすすめいたします。

空きがあれば当日でもご購入いただけます。

特別企画

東京・京橋でアート巡り！

アーティゾン美術館「エットレ・ソットサス展」とCREATIVE MUSEUM TOKYO「細田守の原点/展」とのコラボ企画が決定！初夏の京橋エリアで、2つの展覧会を巡るアート体験をぜひご体感ください。

■来場者限定 ステッカープレゼント

各展にご来場の方へ、オリジナルステッカーを先着・数量限定で相互配布いたします。「エットレ・ソットサス」展のステッカーはCREATIVE MUSEUM TOKYOにて、「細田守の原点/展」のステッカーはアーティゾン美術館にて配布いたします。

【 アーティゾン美術館 】

配布期間：2026年6月23日（火）～

＊なくなり次第終了

配布ステッカー：「細田守の原点/展」ステッカー

受け取り方法：美術館3階の入場ゲートにて、アーティゾン美術館の展覧会のチケットをご提示の際にスタッフよりお渡しいたします。

【 CREATIVE MUSEUM TOKYO 】

配布期間：2026年6月20日（土）～

＊なくなり次第終了

配布ステッカー：「エットレ・ソットサス」展ステッカー

受け取り方法：CREATIVE MUSEUM TOKYOのチケットカウンターにて、入場券の提示または購入と引き換えにてスタッフよりお渡しいたします。

＊各会場で自館展覧会のステッカー配布は行いません。

＊ステッカーのお渡しはお一人様1枚です。数に限りがございます。先着順につき、なくなり次第終了となります。

＊ミュージアムショップでの販売は行いません。

■オリジナルしおり配布

両展覧会のビジュアルを両面にあしらったオリジナルしおりを、書店にて配布いたします。

配布期間 ：6月20日［土］より配布 ＊なくなり次第終了

配布場所 ：三省堂書店（神田神保町、池袋、有楽町、アトレ秋葉原1、アトレ上野、東京ソラマチ、経堂、海老名、大宮、そごう千葉、カルチャーステーション千葉）

誠品生活日本橋 ほか

【展覧会情報】

「細田守原点/展」

会期：2026 年 6 月 20 日［土］-8 月 31 日［月］

会場：CREATIVE MUSEUM TOKYO[東京・京橋]

住所：東京都中央区京橋 1-7-1 TODA BUILDING 6 階

電話番号：050-5541-8600（ハローダイヤル）

https://hosodagenten.exhibit.jp/

関連グッズ

エットレ・ソットサス -魔法がはじまるとき、デザインは生まれるフラットトートバッグ \2,200（税込）フラットポーチ｜イエロー・ピンク 各\1,650（税込）アクリルスタンドキーホルダー (3種) 各\1,540（税込）瀧口修造 書くことと描くことTシャツ S～Lサイズ 各\3,300（税込）

ミュージアムショップ https://www.artizon.museum/user-guide/museum-shop/

オンラインショップ https://shop.artizon.museum/

ミュージアムカフェ

美術館の１階にあるミュージアムカフェではジャンルを超えたオリジナルのコース料理やスイーツをお楽しみいただけます。本展開催中は「エットレ・ソットサス」展のコラボメニューも展開しています。

開放感のある店内には、テーブル席、カウンター席、ソファ席がございます。飾り棚にはイタリアデザイン界の巨匠、エットレ・ソットサスによるヴェネチアンガラス器を中心に、倉俣史朗の作品他を展示しています。

ミュージアムカフェ 詳細・ご予約はこちら

https://www.artizon.museum/user-guide/museum-cafe/

アーティゾン美術館

【ソットサス展コラボメニュー】イカのタブレ マンゴーとパッションフルーツのサラダ仕立て【VEGAN】アボカドのムースと南国フルーツのセビーチェ仕立て水蛸とフルーツトマトの冷製タヤリン【ソットサス展コラボメニュー】鴨のコンフィと彩り野菜のグリル マデラ風味の粒マスタードソース

公益財団法人石橋財団アーティゾン美術館は、1952年に創設されたブリヂストン美術館を前身とし、名前も新たに2020年に開館しました。旧美術館と同じ東京・京橋の地に、約２倍の展示面積と最新の設備を伴い、さらに古代美術、印象派、日本の近世美術、日本近代洋画、20世紀美術、そして現代美術まで視野を広げ、美術の多彩な楽しみを提供します。

住所：〒104-0031 東京都中央区京橋1-7-2

アクセス：JR東京駅（八重洲中央口）、東京メトロ銀座線・京橋駅（6番、7番出口）、東京メトロ・銀座線/東西線/都営浅草線・日本橋駅（B1出口）から徒歩5分

Tel: 国内 050-5541-8600 海外 047-316-2772（ハローダイヤル）

www.artizon.museum(https://www.artizon.museum/)