【平和堂】湖南農業高校と共同開発した、草津メロンスイーツが新登場　7月1日(水)より滋賀県内76店舗で期間限定発売

株式会社平和堂

株式会社平和堂（滋賀県彦根市、代表取締役社長執行役員CEO：平松正嗣、以下「平和堂」）は、7月1日の「びわ湖の日」にあわせて、滋賀県立湖南農業高等学校（滋賀県草津市、以下「湖南農業高校」）と共同開発した草津メロンを使ったスイーツなど、滋賀県産食材にこだわったお菓子やお惣菜を販売しますのでお知らせします。また、各店舗では琵琶湖を身近に感じていただけるイベントを開催します。

平和堂と滋賀県は2013年8月に「地域密着連携協定」を締結しました。平和堂では、地域の皆様にびわ湖の日を機に改めて琵琶湖や琵琶湖周辺の環境に思いを馳せてもらえるよう、毎年びわ湖の日にあわせてオリジナル商品の販売や店舗イベント、環境保全活動を実施しています。

今年は、滋賀県産の果物を使ったスイーツが新登場。全国トップレベルの糖度を誇る甘くてジューシーな草津メロンを使用したプリンなどのスイーツ4種類を販売します。これは平和堂がびわ湖の日を地域で一緒に盛り上げたいとの思いから、湖南農業高校に働きかけ共同開発したものです。また、平和堂ファームで栽培されたいちごの規格外品をピューレにし、アイスに混ぜ込んだアイスモナカを新たに開発しました。さらに、滋賀県産小麦のブレンド粉「近江金色」を使用したバンズのビーフバーガーや近江牛のコロッケ、滋賀県の学習船「うみのこ」で食べるカレーを再現したうみのこカレーなどを販売いたします。

各店舗では、平和堂イメージキャラクターはとっぴーが出題する、琵琶湖に関するクイズに答える「はとっぴー先生のびわ湖クイズ」や鮎のつかみ取り、AR水族館など琵琶湖を身近に感じることのできるイベントを開催します。

引き続き平和堂は、地産地消や環境保全活動、環境学習などをより一層推進し、豊かで健康な琵琶湖の保全と滋賀県の発展に積極的に貢献してまいります。

１．滋賀県産の果物を使ったスイーツ

・販売期間：2026年7月1日(水)から7月30日(木)

・販売店舗：滋賀県内の平和堂76店舗



＜湖南農業高校と共同開発の草津メロンスイーツ＞

かねてより平和堂と湖南農業高校は、高校生が育てた農産物やその農産物を使ったジャムなどの加工品の直売会を平和堂の店舗で行ってきました。このたび、びわ湖の日を盛り上げるため商品の共同開発を働きかけたところご快諾いただき、草津メロンシーズニング（※）を使ったスイーツが完成しました。

※滋賀県からの依頼で、湖南農業高校が草津メロンのパウダー化を実現したもの



【商品一例】

KONOKO 草津メロンプリン 湖南農業高校生イチオシ。なめらかな食感とやさしいメロンの香りが特徴のプリン。 本体価格480円（参考税込価格519円）KONOKO 草津メロンフィナンシェ 滋賀県産小麦と国産バターを使い焼き上げた、メロンの芳醇な香りが引き立つ一品。 本体価格258円（参考税込価格279円）

※KONOKOとは

湖南（KO）農業（NO）高校（KO）の略。

生徒たちが実習で製造したジャムやビスケットなどのオリジナルアイテムに付けられるブランド名。

＜平和堂ファームいちご使用のアイスモナカ＞

平和堂ファームで栽培したいちごの中で、形が不揃いなどの理由で出荷できない規格外品をピューレにし、北海道産の生乳と生クリームでできたアイスに贅沢に混ぜ込みました。近年の猛暑の影響もあり、アイスクリームの市場はここ5年伸び続けています。平和堂ファームやファームのいちごのおいしさを広く知っていただくため、伸長しているアイスで新商品を開発しました。

平和堂ファームいちご使用のアイスモナカ 本体価格198円（参考税込価格214円）

２．その他びわ湖の日記念商品一例

・販売期間：2026年6月25日(木)から7月1日(水)

・販売店舗：滋賀県内の平和堂76店舗

うみのこカレー 学習船うみのこの想い出のカレーを再現。お米は滋賀県産みずかがみ使用。本体価格598円（参考税込価格646円）THE ビーフバーガー 滋賀県産小麦のブレンド粉「近江金色」を使用したバンズに店内焼き上げの粗びきビーフパティを挟みました。本体価格348円（参考税込価格376円）近江牛コロッケ 北海道産のじゃがいもに、近江牛を8%以上配合した肉のうまみを感じられるコロッケ。本体価格398円（参考税込価格430円）びわこの小鮎もち びわこの鮎は他府県の鮎とちがい小ぶり。その鮎のサイズを模した小さな鮎もちを開発。本体価格198円（参考税込価格214円）※販売期間：7月1日(水)から7月30日(木)

３．店舗イベントの一例

■はとっぴー先生のびわ湖クイズ

参加者には「はとっぴーびわ湖の日オリジナルノート」をプレゼント

実施店舗：滋賀県内 84店舗

実施期間：6月20日(土)～7月1日(水)

受付場所：各店舗 サービスカウンター

※らぶきっず会員様限定

■鮎のつかみ取り

実施店舗：ビバシティ平和堂

実施日時：6月27日(土) 1回目／10:00～（先着150名）、2回目／14:00～（先着100名）

参加料：500円

※らぶきっず会員様限定



４．平和堂グループ社員によるびわ湖一斉清掃

6月18日(木)、びわ湖の日をきれいな状態で迎え、利用者や来県者に美しい琵琶湖を体感していただきたいとの思いから、平和堂グループ従業員約400名が琵琶湖岸4か所にわかれて一斉清掃を行いました。

ニュースリリース：

https://www.heiwado.jp/assets/img/news/2026/pdf/0619_biwako.pdf

＜注意事項＞

・当リリースに記載されている内容は、全てリリース時点での情報に基づきます。

・当リリースに使用しているパース、イラスト、写真、ロゴ、サイン、地図等はイメージですので、実際とは異なる場合があります。

・都合により予告なく内容やスケジュールを変更する場合がありますので、予めご了承ください。

以上