TVアニメ『勇者のクズ』とZOZOTOWNがコラボレーション！描き下ろしイラストを使用した限定アイテムを6月26日より販売

株式会社ZOZO

TVアニメ『勇者のクズ』とZOZOTOWNがコラボレーションしたアイテムを、6月26日（金）よりZOZOTOWN限定で受注販売します。

今回販売するのは、本企画のために描き下ろされたキャラクターイラストを使用したTシャツやタペストリーのほか、「《死神》ヤシロ」と「城ヶ峰亜希」が描き下ろしイラストで着用している衣装をイメージしたコートなど、全9型のアイテムです。アクリルスタンド、缶バッジの一部には、コミック版作者のナカシマ723先生による描き下ろしイラストを使用しています。

・受注販売期間：2026年6月26日（金）正午 ～ 2026年7月13日（月）11:59

※受注販売期間終了後に再度販売する可能性がございます。

・URL：https://zozo.jp/search/?p_gtagid=2383218

※6月26日（金）正午より商品公開

・お届け時期：2026年9月下旬～11月上旬予定

※アイテムごとに異なります。詳しくは各アイテムの商品ページにてご確認ください。

＜ZOZOTOWN限定アイテムについて（一部）＞

（左上から）

勇者のクズ × ZOZOTOWN Tシャツ（7種展開）：4,400円（税込）※画像は「イシノオ」ver.

勇者のクズ × ZOZOTOWN フーディ：8,800円（税込）

勇者のクズ × ZOZOTOWN インナー付きステンコート：38,500円（税込）

勇者のクズ × ZOZOTOWN ミニ香水（4種展開）：2,750円（税込）※画像は「城ケ峰」ver.

勇者のクズ × ZOZOTOWN パブミラー：16,500円（税込）

勇者のクズ × ZOZOTOWN B2タペストリー：3,850円（税込）

勇者のクズ × ZOZOTOWN 缶バッジBOX 7個セット（2種展開）：3,850円（税込）※画像は「デフォルメ」ver.

勇者のクズ × ZOZOTOWN ビッグアクリルスタンド（14種展開）：2,200円（税込）※画像は「ヤシロ（アニメ）」ver.