“マッチョ×介護士”株式会社ビジョナリー　HYROX実業団【7SaeS HYROX】元Jリーガー鄭大世氏を招き初の強化合宿を開催　国内外の大会に挑戦。今期の出場スケジュールを発表

株式会社ビジョナリー

株式会社ビジョナリー（代表取締役社長：丹羽 悠介、本社：愛知県名古屋市）は、競技人口が増加しているHYROX競技の活動を通じて介護業界のイメージ向上と人材採用の新たな可能性創出を目的に、HYROX実業団「7SaeS HYROX」を運営しています。

このたび、2026年7月1日（水）にスポーツジムCrossFit Hayate（愛知県名古屋市）にて、HYROX実業団の強化合宿を実施いたします。

当日は、愛知県名古屋市出身の元プロサッカー選手でHYROX選手としても活躍する鄭大世（チョン・テセ）氏を講師に招き、競技力向上に向けた実践的なトレーニングを実施いたします。

（HYROX実業団設立記事はこちら(https://7seas.visionary.day/news/pq-df1jalt0)）

■HYROX（ハイロックス）とは

HYROX実業団『7SeaS HYROX』

HYROX（ハイロックス）は、ドイツ発祥のフィットネスレースで、現在は世界各国で開催されるなど、世界的な人気を誇る競技です。1kmのランニングと、8種類のファンクショナルトレーニングを交互に8回繰り返す構成で行われる、屋内型の大規模フィットネスレースとして注目を集めています。「すべての人のためのフィットネスレース」をコンセプトに掲げ、筋力・持久力・スタミナといった総合的な身体能力が試される一方で、運動経験の有無にかかわらず、誰もが挑戦できる点が大きな特徴です。

■海外大会全員完走。世界への挑戦が本格化

HYROX実業団設立後、初となる海外大会では、出場選手8名全員が制限時間内に完走を果たしました。さらに、上位スコアを記録する選手も現れるなど、大きな成果を収めています。

介護職員として働きながら競技に挑戦する選手たちは、日々の業務とトレーニングを両立し、国内外の大会へ挑戦しています。競技活動を通じて介護職の新たな魅力や可能性を発信するとともに、世界で戦えるチームづくりを目指しています。

（初の海外大会出場で全員完走：https://visionary.day/news/vjvmnris1(https://visionary.day/news/vjvmnris1)）

今回の強化合宿は、さらなる競技力向上と世界大会での上位進出を目指す取り組みとして実施するものです。

■元プロサッカー選手・鄭大世氏による強化合宿

日時：2026年7月1日（水）

（開始時間の詳細については、お問い合わせください。）

場所：CrossFit Hayate（〒454-0806 愛知県名古屋市中川区澄池町２０－１３）

講師：鄭大世氏



元プロサッカー選手として国内外で活躍し、現在はHYROX競技にも挑戦する鄭大世氏を招き、実践的なトレーニング指導を実施します。

■今シーズン出場予定大会

HYROX競技で活躍、強化合宿の講師「鄭大世氏」

HYROX実業団は今シーズン、国内大会に加え韓国・シンガポールで開催される国際大会への出場を予定しています。今期出場大会は下記の通りです。

「AirAsia HYROX 千葉」

・8/6（木）男子ダブルス：鷲見 拓也・原口 雄臣ペア／山本 誠也・田中 悠登ペア

・8/7（金)男子ダブルス：向井 迅・鈴木 大祐ペア

・8/7（金)女子ダブルス：成瀬 智慧・田崎 みつ美ペア

・8/8(土)女子シングル：成瀬 智慧

・8/8(土)男子シングル：前中 祐亮

「AirAsia HYROX Seoul」

・11/15(日) HYROX MIXED RELAY（男女混合リレー） 山本・田中・成瀬・田崎

「AIA HYROXシンガポール」

・11/27(金)コーポレートリレー：向井・鷲見・鈴木・原口

・11/28(土)男子シングル: 鷲見 拓也

・11/28(土)ダブルスミックス：成瀬 智慧・滝 昇悟

・11/29(日)男子ダブルス：鷲見 拓也・原口 雄臣ペア／向井 迅・鈴木 大祐ペア

・11/29(日)女子シングル：成瀬 智慧

■企業対抗種目「コーポレートリレー」に初挑戦

AIA HYROXシンガポールでは、企業単位で出場する「コーポレートリレー」に初挑戦します。競技を通じて企業の健康経営やチームビルディングを発信するとともに、介護業界で働く職員が世界の舞台に挑戦する姿を届けてまいります。

海外大会スタートの様子海外大会、選手の集合写真

■今後の展望

HYROX実業団は、今後も競技力向上を目的とした強化トレーニングや、トップアスリートとの交流・指導機会を積極的に創出してまいります。

また、実業団選手一人ひとりの成長を支援しながら、世界で活躍できるアスリートチームの育成を目指すとともに、HYROX競技の普及や認知向上にも貢献してまいります。

株式会社ビジョナリー

公式ホームページ：https://visionary.day/(https://visionary.day/)

フィットネス実業団【7SEAS】サイト：https://7seas.visionary.day/(https://7seas.visionary.day/)

TIMES VISIONARY（コラム・リリース掲載）：https://times.visionary.day/(https://times.visionary.day/)