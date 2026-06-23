医師を志すすべての人のために『第29回 私立大学医学部進学相談会2026』7～8月、全国5会場で開催

株式会社教育広報社

（株）教育広報社は、医師を志すすべての人を対象とした「第29回 私立大学医学部進学相談会2026」を、7月23日（木）の大阪会場を皮切りに、全国5会場で開催いたします。

本相談会は、2026年1月発行の「医学部進学情報マガジンForM」を起点に始動した、医学部受験を春夏秋冬で支える新プロジェクトの一環です。

【春】の相談会を経て、今回の【夏】の進学相談会と受験ガイド、そして【秋】の「My医学部進学相談会‐秋‐」へとつなげていきます

各会場には、全国の私立大学医学部が集結し「完全個別ブース」を設置。来場者（受験生・保護者等）は、プライベート空間で大学担当者に知りたい情報を自由に質問できます。さらに全体向けの「大学説明会」や「講演会」も実施。各大学ならではの魅力と医学部進学のその先にある、「医師という職業の本質」を知る機会となります。

また、駿台医学部専門校による本相談会限定の「入試戦略企画」など、医学部受験に特化したサポート企画も充実しています。

初めてでも安心して参加できるよう、文部科学省と毎日新聞社の後援がついており、中学生から受験生まで、医師へ近づくための"大切な1日"となる進学相談会です。

「私立大学医学部進学相談会」の特色

(株)教育広報社では、全国の私立大学医学部の広告代理業を主たる業務とし、医学部を目指す受験生への情報提供に取り組んでおります。本相談会は、私立大学医学部に特化した落ち着きある会場での「完全個別ブース」で、大学担当者様とじっくりお話しできる点が特徴です。また、毎年好評いただいている「私立大学医学部受験ガイド」や「試験日程一覧表」など、受験に役立つオリジナル資料を特典としてご用意。みなさまのご来場をお待ちしております。

開催概要

【開催日・会場】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/119429/table/14_1_31b7a414f32fcc93ebf1e357dab95892.jpg?v=202606230151 ]【開催時間】

１１：３０～１６：３０[福岡会場のみ１１：００～１６：３０]

※入退場自由

※予約がなくても入場可

【対象者】

中学生、高校1・2年生、受験生、既卒生、保護者、高校・塾・予備校関係者

【参加費】

無料

弊社「進学相談会特設サイト(https://form.epr-kk.co.jp/useful_post/up-900/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes-2026)」より参加予約受付中！

各会場、大学説明会および講演会は予約先着順（50名）となります。

予約なしでも当日の入場、大学の個別相談は受けられます。みなさまのご来場をお待ちしております。

主催：株式会社 教育広報社

後援：文部科学省・毎日新聞社

特別協力：駿台医学部専門校

【参加特典】

（1） 「私立大学医学部 受験ガイド2027」

医学部の最新情報満載「私立大学医学部 受験ガイド2027」を来場者全員に差し上げます。

＜CONTENTS＞※昨年度実績に基づく

・医師を志す人へ（SPECIAL INTERVIEW）

・注目の医学部 最前線

・私立大学医学部のご案内

・医学部教育の今

・受験生のリアル・ボイス

・2027年度データ集

（2） 「2027年 試験日程一覧表」

ひと目でわかる2027年度入試の私立大学医学部の「試験日程一覧表」を配布します。

【進学相談会特設サイト】

医学部受験情報サイト Web ForM (https://form.epr-kk.co.jp/useful_post/up-900/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes-2026)内

大阪会場(https://form.epr-kk.co.jp/useful_post/up_osaka-26/)

天王寺ミオホール

福岡会場(https://form.epr-kk.co.jp/useful_post/up_fukuoka-26/)

TKPエルガーラホール

広島会場(https://form.epr-kk.co.jp/useful_post/up_hiroshima-26/)

TKPガーデンシティ広島駅前大橋

名古屋会場(https://form.epr-kk.co.jp/useful_post/up_nagoya-26/)

ミッドランドホール

仙台会場(https://form.epr-kk.co.jp/useful_post/up_sendai-26)

TKPガーデンシティ仙台

【案内チラシ】

大阪会場チラシ(https://form.epr-kk.co.jp/cms/wp-content/uploads/2026/06/leaf-osaka-2026sm.pdf)

福岡会場チラシ(https://form.epr-kk.co.jp/cms/wp-content/uploads/2026/06/leaf-fukuoka-2026sm.pdf)

広島会場チラシ(https://form.epr-kk.co.jp/cms/wp-content/uploads/2026/06/leaf-hiroshima-2026sm.pdf)

名古屋会場チラシ(https://form.epr-kk.co.jp/cms/wp-content/uploads/2026/06/leaf-nagoya-2026sm.pdf)

仙台会場チラシ(https://form.epr-kk.co.jp/cms/wp-content/uploads/2026/06/leaf-sendai-2026sm.pdf)

参加大学医学部

※会場によって参加大学が異なります。

愛知医科大学／岩手医科大学／大阪医科薬科大学／金沢医科大学／川崎医科大学／関西医科大学／埼玉医科大学／産業医科大学／自治医科大学／順天堂大学／昭和医科大学／東海大学／東北医科薬科大学／獨協医科大学／日本医科大学／兵庫医科大学／

【海外の大学】

ハンガリー国立大学／チェコ国立大学

プログラム

個別相談ブース

全国から集まった私立大学医学部の担当者および、海外の医科大学の事務局担当者と、個別にご相談いただけます。

大学説明会

時間：各回25分

申込：先着５０名（予約はコチラ(https://form.epr-kk.co.jp/useful_post/up-900/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes-2026)）

【大阪会場】関西医科大学／兵庫医科大学

【福岡会場】産業医科大学

【広島会場】川崎医科大学

【名古屋会場】愛知医科大学

【仙台会場】東北医科薬科大学

講演会

時間：各回４０分（質疑応答含む）

申込：先着５０名（予約はコチラ(https://form.epr-kk.co.jp/useful_post/up-900/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes-2026)）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/119429/table/14_2_400f6b2509fd33075f0805e9eef57a59.jpg?v=202606230151 ]

医学部入試対策「スペシャルコーナー」

医学部受験のエキスパートである教育機関に協力をいただき、本相談会限定の特別ブースを設置します。

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/119429/table/14_3_e9750dfc838e1ff0999767f80812ce9f.jpg?v=202606230151 ]

WEBサイト

多彩なオリジナル資料コーナー[表4: https://prtimes.jp/data/corp/119429/table/14_4_a555fdadfd194684b09a4d81b8e251e5.jpg?v=202606230151 ]

各会場の予約詳細はコチラのサイトをご覧ください。

「My医学部進学相談会-秋-」開催

詳細を見る :https://form.epr-kk.co.jp/useful_post/up-900/

「春」からつないできた、1年の締めくくりとなる医学部進学相談会を9月に開催。

参加大学による「個別相談ブース」や「説明会」に加え、現役医師や地域枠担当者による講演会、入試対策講座などを実施予定です。幅広い入試情報や受験対策情報が集まる相談会となります。

【開催概要】

医学部進学情報マガジン「ForM6号」2027年1月発行予定

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/119429/table/14_5_b12dd238df02a5c10ef38d79eb7404d8.jpg?v=202606230151 ]

私立大学医学部の最新情報に加え、医師へのインタビューや話題の医療、教育カリキュラムにフォーカス。未来の医学のために、『医師（医療人）を志す人が集まる場所』となる冊子を発行いたします。

【お問合せ先】

教育広報社 進学相談会事務局

soudankai@epr-kk.co.jp