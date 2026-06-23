いつもそばに、忍たまたちの存在を。内側に刻まれた名前は、消えない絆に。【忍たま乱太郎】リングネックレス。リング部分を2本重ねると手裏剣柄が繋がるデザイン

株式会社ユートレジャー

株式会社ユートレジャー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：青木 興一、株式会社ケイ・ウノの連結子会社）は、TVアニメ「忍たま乱太郎」とコラボレーションした「リングネックレス」の予約受付を2026年6月23日（火）～7月21日（火）の期間、ユートレジャーオンラインショップ、ユートレジャーコンセプトストア池袋・心斎橋にて行います。

このたびの新作はTVアニメ「忍たま乱太郎」に登場する忍たまや学園関係者28人の名前とモチーフを刻印したリングネックレスです。普段使いしやすい、手裏剣柄をぐるっと一周したランダムパターンのデザインです。

選べるキャラクター

重ね着けイメージ

取扱店詳細

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/952_1_d7988bca96b2a49074b89a52f4911292.jpg?v=202606230151 ]プラチナ950プラチナ950（「猪名寺乱太郎」モデル）プラチナ950シルバー925シルバー925（「猪名寺乱太郎」モデル）着用イメージ[表2: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/952_2_6ca1f53bc1a1c07f4bc153fbd0cf5041.jpg?v=202606230151 ]プラチナ950シルバー925着用イメージ

予約期間中、ユートレジャーコンセプトストア池袋にてサンプルの展示を行います。展示スケジュールは変更となる場合がございます。ご来店前に店舗へお問い合わせください。

ご予約は池袋・心斎橋いずれでも承っておりますので、是非この機会にお立ち寄りください。

「忍たま乱太郎」について

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/952_3_96b268a484edf77f79baef039656645b.jpg?v=202606230151 ]

「忍たま乱太郎」は、NHKで30年以上放送されている長寿アニメ番組。乱太郎・きり丸・しんべヱの忍たま3人がりっぱな忍者を目指して“あかるく・たのしく・ゆかい”に日々奮闘する物語です。

◆公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/nep_nintama

ユートレジャーについて

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=CJdlWMCvhek ]

「あなたの好きをカタチに・・・」ファンの方々の「好き」をジュエリーというカタチにし、身に着ける喜びを提供したいという想いからユートレジャーが立ち上がりました。

デザイナーや熟練した各分野の職人が、着け心地や存在感、耐久性・強度を追求し、「一生の宝物になるようなジュエリーをお届けしたい」という想いを込めて丁寧に製作しております。細部にまでこだわった品々をぜひお楽しみください。

ユートレジャーのこだわりはこちらで紹介しています。

https://u-treasure.jp/information/about_utreasure

株式会社ユートレジャー（U-TREASURE） https://u-treasure.jp/(https://u-treasure.jp/)

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