政府認定の“Claude Code導入支援事業者”に株式会社Walkersが登録されました【最大450万円補助】

■背景

株式会社Walkers

この1～2年で生成AIの認知は急速に広がりました。一方で、多くの中小企業では、依然として「個人がチャットで質問してみる」という活用にとどまり、日々の業務プロセスに組み込む段階までは進んでいないのが実情です。

近年、Anthropic社が提供する「Claude Code」は、ファイル整理、文書・レポート作成、データ集計・変換、繰り返し作業の自動化など、人手と時間がかかっていた事務作業を効率化するAIツールとして注目されています。

資料作成、議事録作成、経理データの整理、各種レポーティングなど、これまで担当者の工数を圧迫していた業務の効率化が期待できます。

しかし、中小企業の現場では、AI導入にあたって以下のような課題が存在します。

- 導入や運用にどの程度の費用がかかるのか分からない- 社内に使いこなせる人材がおらず、設定や活用方法が分からない- 補助金を活用したいが、申請手続きが複雑で踏み出せない

こうした「コスト」「人材」「申請手続き」の壁が、AIによる業務効率化を進めるうえでの障壁となってきました。

今回の支援事業者登録は、これらの課題に対して、デジタル化・AI導入補助金の活用と導入後の伴走支援の両面から解決を図るものです。

》無料相談はこちら：https://walker-s.co.jp/contact/

■Walkersに依頼することで得られる3つの価値

1. 導入コストを最大450万円軽減

デジタル化・AI導入補助金の通常枠を活用することで、補助対象経費の一部について最大450万円の補助を受けられる可能性があります。

補助金を活用することで、AI導入にかかる初期費用の負担を抑えながら、業務効率化に向けた取り組みを進めることができます。

※補助率・補助上限額・対象経費は、申請枠および要件により異なります。詳細は公募要領をご確認ください。

2. 申請の手間を専門チームがサポート

補助金の活用には、要件確認、ITツールの選定、申請書類の準備など、専門的な手続きが必要です。

Walkersでは、補助金申請に必要な手続きについて、要件確認から申請書類の作成支援まで一貫してサポートします。

「補助金を使いたいが、社内で対応する時間がない」「何から始めればよいか分からない」といった企業でも、安心して導入を進められる体制を整えています。

3. 「導入して終わり」にしない業務定着支援

AIツールは、導入するだけでは十分な効果を発揮しません。重要なのは、自社の業務に合わせて活用方法を設計し、現場で継続的に使われる状態をつくることです。

Walkersでは、コンサルティングの視点から企業の業務を棚卸しし、「どの業務をAIに任せることで最も工数削減につながるか」を設計します。

資料作成、データ整理、定型レポート作成などの業務にClaude Codeを組み込み、現場が無理なく使い続けられる体制づくりまで伴走します。

》無料相談はこちら：https://walker-s.co.jp/contact/

Walkersの強み

Walkersは、経営コンサルティングとIT/DX実装の両面から、中小企業の業務改善を支援してきました。

単に「補助金の申請を支援する」だけでなく、導入後に実際の業務負担を軽減し、成果につながる運用体制を設計できる点が当社の強みです。

AI導入においても、ツールの選定や設定にとどまらず、業務プロセスの見直し、現場での活用設計、定着まで一気通貫で支援します。

ご利用の流れ

1. 無料相談

https://walker-s.co.jp/contact/ にてお問い合わせをいただいた後に、オンラインにて現在の業務内容や課題をヒアリングします。

2. 適合診断・プラン設計

補助金の対象可否を確認したうえで、効率化インパクトの大きい業務から優先順位をつけ、最適な導入プランをご提案します。

3. 申請サポート

必要書類の準備や申請手続きをサポートします。補助金特有の煩雑な手続きを支援し、申請にかかる負担を軽減します。

4. 導入・定着支援

Claude Codeの環境構築から業務フローの見直し、社内での活用定着まで伴走します。

代表コメント

「AIによる業務効率化は、もはや一部の先進企業だけのものではありません。重要なのは、AIが便利かどうかではなく、コストや人材の壁を越えて、実際の業務に根づかせられるかどうかです。

私たちは、デジタル化・AI導入補助金という制度を活用しながら、一社でも多くの中小企業がAI導入の壁を越え、限られた人員でも成果を出せる体制をつくれるよう、申請から導入後の定着まで責任を持って伴走してまいります。」

株式会社Walkers

代表 渡邊 敦司

今後の展開

Walkersは今後、Claude Codeの導入支援に加え、AIを前提とした業務プロセスの再設計やDX推進支援を通じて、中小企業の生産性向上に貢献してまいります。

また、AI活用に関するセミナーや個別相談会の開催などを通じて、中小企業が自社の業務にAIを取り入れやすい環境づくりを進めてまいります。

株式会社Walkersについて

株式会社Walkersはテクノロジーとビジネスの交差点でクライアントの皆様と“共に歩む”成長支援カンパニーです。累計300件以上の開発・制作、200社以上の企業様を支援しています。

発展めまぐるしいAIやノーコードといった新しいテクノロジーと事業開発、補助金、マーケティングなどのビジネスのノウハウを掛け合わせることで皆様の事業の成功にコミットいたします。

》会社HP：https://walker-s.co.jp/