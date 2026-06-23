映画『ミニオンズ&モンスターズ』の公開を記念したコラボレーション雑貨をサンキューマートが新発売！ALL390円（税込429円）で7月中旬より発売予定

エルソニック株式会社

「Be Smile, Be Kawaii」をテーマに、キャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップ「サンキューマート」（エルソニック株式会社）は、映画『ミニオンズ&モンスターズ』とのコラボレーション雑貨を含む「ミニオン」の限定アイテムを、全国のサンキューマート店舗で7月中旬より入荷次第販売開始いたします。

また公式オンラインショップでは、6月24日（水）12時より先行予約を受け付けいたします。

特集ページ：https://thankyoumart.jp/blogs/news/minions2026(https://thankyoumart.jp/blogs/news/minions2026)

8月7日（金）に公開を控えるこの夏大注目の最新作『ミニオンズ&モンスターズ』の公開を記念し、「ミニオン」との限定アイテムを展開します。

映画限定アートも登場する「ボブ」「ケビン」「スチュアート」を中心に、淡いタッチに合わせたやさしい色味のデザインを採用しました。

やわらかな雰囲気を楽しめる、見ているだけで心ときめくラインナップです。

【WEB先行予約受付】

■予約受付期間 ：2026年6月24日（水）12:00～

■販売場所 ：公式オンラインショップ

■予約受付ページ：https://thankyoumart.jp/collections/minions

※商品ページは、予約開始時に公開となります

※お届け予定日は各予約ページにて、ご確認ください

※各商品上限数に達し次第受付終了となります

【店頭販売】

■販売開始日：2026年7月中旬より、店舗毎・アイテム毎に入荷次第販売開始

■販売場所 ：サンキューマート各店舗（https://thankyoumart.jp/pages/shop-list）

※地域によっては販売日が異なることがございます。最新の入荷情報は各店舗のXをご確認ください

※商品の仕様は予告なく変更する場合がございます

・夏のお出かけを彩る 淡いパステルデザイン 全12アイテムのラインナップ

今回登場するアイテムは、淡いパステルカラーを基調としたドット柄やストライプ柄を取り入れ、やわらかな印象のデザインに仕上げました。

「クリアトートバッグ」や「フェイスタオル」など夏のお出かけシーンで活躍するアイテムをはじめ、「目印チャーム」や「アクリルパーツ」など、持ち物をアレンジできる装飾アイテムまで幅広くラインナップしています。

■商品ラインナップ

全商品390円（税込429円）※一部アイテムはよりどり2点で390円（税込429円）

■ピックアップ商品

◆アクリルパーツ、アンクルソックス、アクリル前髪クリップ、コンパクトミラー／各390円（税込429円）

スマホケースなどに入れてアレンジを楽しめる「アクリルパーツ」は、デコレーションアイテムとして活躍します。

持ち運びに便利なサイズ感の「コンパクトミラー」は、外出先でも役立つアイテムです。

デイリー使いしやすい「アクリル前髪クリップ」や「アンクルソックス」も登場します。

◆エコバッグ、クリアトートバッグ、折りたたみ傘ポーチ、めじるしチャーム／各390円（税込429円）

「エコバッグ」や「クリアトートバッグ」は、普段使いしやすくお出かけシーンにも取り入れやすいアイテムです。

「折りたたみ傘ポーチ」は、内側に吸水素材を使用し、濡れた傘を収納できる実用性の高い仕様です。

バッグや持ち物のワンポイントとして楽しめる 「めじるしチャーム」も登場します。

※Universal Studios Licensing LLC（ユニバーサル・スタジオ・ライセンシング LLC）との商品化契約に基づき、エルソニック株式会社が企画・制作した商品です。

・「サンキューマート」とは

「サンキューマート」はキャラクターの限定アイテムを中心としたカワイイ推しグッズがいつ来てもALL390円で手に入るショップです。

Tシャツやバッグ、アクセにコスメ、生活雑貨やお菓子…。

ワクワクするような商品を、手に取りやすい“サンキュープライス”で揃えています。

■公式ウェブサイト：https://thankyoumart.jp/

■Instagram：https://www.instagram.com/thankyoumart/

■X：https://x.com/thankyoumart

■TikTok：https://www.tiktok.com/@thankyoumart

■LINE：https://page.line.me/366isabj

エルソニック株式会社

所在地：〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3丁目35番12号

代表者：小山 毅志

設立： 1995年7月7日

URL： http://www.elsonic.co.jp/