「フィジカルAIの全貌と日本の産業応用」と題して、株式会社ローランド・ベルガー 大橋 譲氏/大阪大学 大学院基礎工学研究科 原田 研介氏によるセミナーを2026年7月29日(水)に開催!!

[セミナー詳細]

株式会社 新社会システム総合研究所

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26379

[SSKセミナー]

フィジカルAIの全貌と日本の産業応用

[講 師]

株式会社ローランド・ベルガー マネージングパートナー

日本オフィス代表 大橋 譲 氏

大阪大学 大学院基礎工学研究科 システム創生専攻 教授

経済産業省「ＡＩロボティクス検討会」 座長 原田 研介 氏

[日 時]

２０２６年７月２９日（水） 午後１時３０分～４時

[受講方法]

■会場受講

紀尾井フォーラム

東京都千代田区紀尾井町４-１ ニューオータニガーデンコート１Ｆ

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

＜１＞フィジカルAIの全貌と経営目線での向き合い方

大橋 譲 氏【13：30～14：40】

当社の最新の分析では、フィジカルAIの進歩により、2050年には、ロボティクス市場は自動車産業に匹敵する4兆米ドル規模になる見通しです。

欧州や日本がこの巨大市場の恩恵を最大限に享受するためには、ソフトウェアアーキテクチャ、データ基盤、サプライチェーン、規制枠組みを理解し、どのようなエコシステムを整備するか、どこで戦うのかを決めることが重要です。また、フィジカルAIを企業変革のドライバーとして位置付ける場合にもエコシステムでの検討が必要になります。

フィジカルAIをどのようにとらえ、どのような事業機会としてとらえるのか、また自社経営に取り入れていくためにどういった視点で考えていくべきかの要諦を取り上げます。

１．フィジカルAIのグローバル市場動向

２．エコシステムで見た全体像

３．エコシステムにおける事業機会と捉え方

４．企業変革のドライバーとしてのフィジカルAIの捉え方

５．質疑応答／名刺交換

＜２＞フィジカルAI・ロボティクスの産業応用と日本のとるべき戦略

原田 研介 氏【14：50～16：00】

本講演では、日本におけるフィジカルAIとその産業応用について講演者らの研究事例や、委員会などでの活動を中心にして述べる。

１．AIロボティクス検討委員会

２．マニピュレーションの難しさ

３．Physial AIへのアプローチ

４．課題とその克服

５．質疑応答／名刺交換

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

URL: https://www.ssk21.co.jp

【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

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