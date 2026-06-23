株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、住宅会社・工務店・リフォーム会社に向けたM&A・事業承継の相談窓口「住宅M&A総合センター」を開設しました。

対象は、注文住宅、分譲住宅、工務店、リフォーム、リノベーション、設計施工、外構・エクステリア、住宅設備、モデルハウス・展示場を持つ住宅会社など、住宅関連事業で会社譲渡や事業承継を検討する中小企業です。

住宅M&A総合センターでは、譲渡企業様から、着手金・中間金・月額報酬・成功報酬をいただきません。

URL：https://housing-ma-center.jp/

■開設の背景

住宅業界では、経営者の高齢化、後継者不在、施工管理者・大工・職人の採用難、資材価格の上昇、受注単価や利益率の変動、OB顧客へのアフター対応、協力会社網の維持など、事業承継に関する課題が複雑化しています。

住宅会社・工務店の価値は、決算書だけでは判断できません。建設業許可、宅建業免許、建築士事務所登録、施工管理体制、受注残、引渡後の保証・アフター、協力会社、土地情報ルート、モデルハウスや展示場、ブランド・地域評判まで、買い手が確認しやすい形に整理する必要があります。

住宅M&A総合センターは、譲渡企業様の費用負担をなくし、社名非公開の初期相談から、住宅会社・工務店の許認可、施工品質、受注残、保証対応、職人ネットワークの実務論点を踏まえて譲渡可能性や進め方を確認できる相談環境を整えるために開設しました。

■譲渡企業様の費用負担について

住宅M&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。

・着手金：0円

・中間金：0円

・月額報酬：0円

・成功報酬：0円

なお、「譲渡企業様の手数料0円」は、当社が譲渡企業様から受領する上記手数料を指します。デューデリジェンス、登記、税務、法務、許認可変更、公租公課、外部専門家費用等は別途発生する場合があります。

■住宅会社・工務店のM&Aで整理すべき論点

住宅会社・工務店の中小企業M&Aでは、「誰に会社を引き継ぐか」だけでなく、「施工品質、顧客対応、協力会社、保証、受注残、地域ブランドをどのように守るか」が重要になります。

主な確認項目は以下の通りです。

・注文住宅、分譲住宅、工務店、リフォーム、リノベーション、設計施工、外構、住宅設備などの対応領域

・建設業許可、宅地建物取引業免許、建築士事務所登録、建築士、施工管理技士、現場監督の体制

・受注残、契約済案件、着工前案件、工事中案件、引渡予定、実行予算、追加変更、粗利管理

・モデルハウス、展示場、ショールーム、事務所、倉庫、車両、広告媒体、Web集客、紹介ルート

・OB顧客、アフターサービス、保証、瑕疵保険、定期点検、クレーム・補修履歴、施工写真・図面

・大工、職人、協力会社、設計士、インテリアコーディネーター、外構業者、設備業者、安全書類

・土地情報、仲介会社、不動産会社、金融機関、地域紹介、商圏、ブランド、口コミ・評判

・社名非開示の匿名概要、秘密保持契約、ネームクリア、詳細資料開示の進め方

■サービス概要

名称：住宅M&A総合センター

URL：https://housing-ma-center.jp/

内容：M&A仲介、M&Aアドバイザリー、事業承継サポート、買い手候補探索、企業価値の目安確認、条件整理

対象：注文住宅、分譲住宅、工務店、リフォーム、リノベーション、設計施工、外構・エクステリア、住宅設備、モデルハウス・展示場を持つ住宅会社など

特徴：住宅会社・工務店業界特化、譲渡企業手数料0円、秘密保持前提、社名非開示の初期相談対応、中小M&Aガイドライン遵守

■会社概要

会社名：株式会社M&A Do

本社所在地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役 濱田 啓揮

設立：2021年4月1日

資本金：1,000万円

事業内容：M&A支援事業、スカウト型M&A、事業承継サポート、後継者スカウト、PMIサポート、企業価値評価

配信元企業：株式会社Ｍ＆Ａ Ｄｏ

プレスリリース詳細へ