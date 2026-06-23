炭酸マグネシウム調査レポート：規模・シェア・中期経済計画の動向 - 年平均成長率（CAGR）3.39％で安定成長（2026～2032年）
LP Informationの分析によれば、グローバル炭酸マグネシウム市場は2025年に1.37億米ドル規模であった。
同市場は2032年に1.75億米ドルへ拡大すると予測されている。
2026～2032年の予測期間中の年平均成長率(CAGR)は約3.39%であり、急拡大よりも安定的な中期成長を示す市場である。
2025年時点で上位5社が売上ベースで約48%を占め、完全な分散市場ではなく一定の集中構造を持つ。
炭酸マグネシウムとは、化学式 MgCO3 で表される無機炭酸塩であり、通常は白色固体として存在する。天然には、水和物や塩基性炭酸マグネシウムなど複数の鉱物形態も存在する。炭酸マグネシウムは弱アルカリ性を示し、マグネシウム塩、酸化マグネシウム、難燃塗料、インキ、ガラス、ゴム充填材などの製造に使用される重要な工業原料である。また、胃酸を中和する性質を有するため、制酸剤として胃潰瘍および十二指腸潰瘍の治療補助にも用いられる。食品分野では、小麦粉改良剤およびパン用膨張剤として利用され、食品の食感、膨らみ、風味の改善に寄与する。以上より、炭酸マグネシウムは化学工業、医薬、食品加工分野において幅広い用途を有する多機能な無機材料である。
市場規模と今後5年予測：医薬・食品用途が下支え
炭酸マグネシウム市場は、成熟した無機化学品でありながら、医薬、食品、工業材料の複数用途に支えられる安定成長市場である。LP Informationの最新レポート「世界炭酸マグネシウム市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/581341/magnesium-carbonate）によると、2025年の世界市場規模は1.37億米ドルであった。2032年には1.75億米ドルに達すると予測され、需要は緩やかに拡大する見通しである。2026から2032年までの年平均成長率(CAGR)は約3.39%であり、既存用途の底堅い拡大を反映している。
成長要因としては、制酸剤や緩下剤など医薬製剤向けの需要、食品加工における小麦粉改良剤・膨張剤用途、ゴムやガラスなど産業用途の継続需要が挙げられる。特に高齢化と医療支出の増加は、医薬品グレードの需要を押し上げる要因となる。一方、汎用品用途では価格競争が残るため、成長の質は用途別のグレード構成に左右される。
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主要企業ランキングと市場シェア
LP Informationのトップ企業研究センターによると、世界の主要製造業者には、Konoshima Chemical、Dr. Paul Lohmann、ICL、Naikai Salt Industries Co.,LTD、Zehui Chemical、Liaoning Xinghai Pharmaceutical、Meishen、Xingtai Messi、AMS Fine Chemicals、Yixing Lark Fine Chemicalなどが含まれる。2025年の上位5社シェアは売上ベースで約48.0%であった。
この集中度は、炭酸マグネシウム市場が完全な分散型ではないことを示す。一方で、少数企業による極端な寡占には至っておらず、上位企業群と後続メーカーが用途・品質・地域供給で競合する階層型市場である。供給面では中国、日本、欧州が重要な位置を占め、特に日本と中国のメーカーが主要サプライヤー群を形成している。
主要企業の動向
2025年6月、MeishenがCPHI China 2025にで、自社の酸化マグネシウム、炭酸マグネシウム、硫酸マグネシウム、水酸化マグネシウムを含む製品ポートフォリオを展示した。環境規制に対応した非塩基性・無害な添加剤へのシフトを目指している。
2025年8月、Konoshima Chemicalは、炭酸マグネシウム製造で培った炭酸化技術を建材原料やCO2リサイクルで活用した。素材事業内での技術転用を目的としている。
2026年3月、Zehui Groupは高純度マグネシウム化合物ポートフォリオの拡充を発表した。これにより、酸化マグネシウム、水酸化マグネシウム、炭酸マグネシウムを含む供給体制をEV、電子材料、環境関連分野向けに広げる方針が示された。
今後の展望
今後の市場では、供給面で中国、日本、欧州の重要性が続く一方、消費面では北米、欧州、アジア太平洋が主要需要地であり続けるとみられる。医薬品、食品添加、高機能フィラーなど品質要求が高い用途では、単純な価格競争よりも純度、規格適合、安定供給、トレーサビリティが重視される。
競争構造は、短期的に急速な寡占へ進むよりも、上位企業が一定の影響力を保ちながら用途別に差別化が進む展開が想定される。特に医薬・食品向けでは品質保証と規制対応、工業用途ではコスト、供給能力、顧客仕様への対応力が競争力を左右する。資源アクセス、環境対応、プロセス技術を組み合わせられる企業ほど、中期的な優位性を確保しやすい。
日本企業への示唆
日本企業にとって、炭酸マグネシウム市場の情報は、新規参入や周辺素材事業の評価だけでなく、既存サプライチェーンの再点検にも有用である。医薬、食品、ゴム、ガラス、難燃材料など用途ごとに要求品質が異なるため、市場参入を検討する企業は用途別グレードと規制対応を分けて評価する必要がある。調達・購買部門にとっては、中国、日本、欧州の供給企業を比較し、価格だけでなく安定供給、品質保証、代替調達可能性を確認する材料となる。経営企画や投資評価部門では、上位企業の集中度、数量成長、用途別需要を組み合わせることで、競合追跡、提携候補の抽出、内部稟議資料の前提条件を整理しやすくなる。特に日本企業は、国内メーカーの技術蓄積とアジア需要の拡大を接続する視点から、品質特化型の事業機会を検討する余地がある。
【 炭酸マグネシウム 報告書の章の要約：全14章】
第1章では、炭酸マグネシウムレポートの範囲を紹介するために、製品の定義、統計年、調査目的と方法、調査プロセスとデータソース、経済指標、政策要因の影響を含まれています
第2章では、炭酸マグネシウムの世界市場規模を詳細に調査し、製品の分類と用途の規模、販売量、収益、価格、市場シェア、その他の主要指標を含まれています
第3章では、炭酸マグネシウムの世界市場における主要な競争動向に焦点を当て、主要企業の売上高、収益、市場シェア、価格戦略、製品タイプと地域分布、産業の集中度、新規参入、M&A、生産能力拡大などを紹介します
第4章では、炭酸マグネシウムの世界市場規模を、主要地域における数量、収益、成長率の観点から分析します
第5章では、アメリカ地域における炭酸マグネシウム業界規模と各用途分野について、販売量と収益に関する詳細情報を探します
第6章では、アジア太平洋地域における炭酸マグネシウム市場規模と各種用途を、販売量と収益を中心に分析します
第7章では、ヨーロッパ地域における炭酸マグネシウムの産業規模と特定の用途について、販売量と収益について詳しく分析します
第8章では、中東・アフリカ地域における炭酸マグネシウム産業の規模と様々な用途、販売量と収益について詳しく考察します
第9章では、炭酸マグネシウムの業界動向、ドライバー、課題、リスクを分析します
第10章では、炭酸マグネシウムに使用される原材料、サプライヤー、生産コスト、製造プロセス、関連サプライチェーンを調査します
第11章では、炭酸マグネシウム産業の販売チャネル、流通業者、川下顧客を研究します
第12章では、炭酸マグネシウムの世界市場規模を地域と製品タイプ別の売上高、収益、その他の関連指標で予測します
第13章では、炭酸マグネシウム市場の主要メーカーについて、基本情報、製品仕様と用途、販売量、収益、価格設定、粗利益率、主力事業、最近の動向などの詳細情報を紹介します
第14章では、調査結果と結論
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https://www.lpinformation.jp/reports/581341/magnesium-carbonate
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電子メールアドレス：info@lpinformationdata.com
配信元企業：LP Information Co.,Ltd
同市場は2032年に1.75億米ドルへ拡大すると予測されている。
2026～2032年の予測期間中の年平均成長率(CAGR)は約3.39%であり、急拡大よりも安定的な中期成長を示す市場である。
2025年時点で上位5社が売上ベースで約48%を占め、完全な分散市場ではなく一定の集中構造を持つ。
炭酸マグネシウムとは、化学式 MgCO3 で表される無機炭酸塩であり、通常は白色固体として存在する。天然には、水和物や塩基性炭酸マグネシウムなど複数の鉱物形態も存在する。炭酸マグネシウムは弱アルカリ性を示し、マグネシウム塩、酸化マグネシウム、難燃塗料、インキ、ガラス、ゴム充填材などの製造に使用される重要な工業原料である。また、胃酸を中和する性質を有するため、制酸剤として胃潰瘍および十二指腸潰瘍の治療補助にも用いられる。食品分野では、小麦粉改良剤およびパン用膨張剤として利用され、食品の食感、膨らみ、風味の改善に寄与する。以上より、炭酸マグネシウムは化学工業、医薬、食品加工分野において幅広い用途を有する多機能な無機材料である。
炭酸マグネシウム市場は、成熟した無機化学品でありながら、医薬、食品、工業材料の複数用途に支えられる安定成長市場である。LP Informationの最新レポート「世界炭酸マグネシウム市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/581341/magnesium-carbonate）によると、2025年の世界市場規模は1.37億米ドルであった。2032年には1.75億米ドルに達すると予測され、需要は緩やかに拡大する見通しである。2026から2032年までの年平均成長率(CAGR)は約3.39%であり、既存用途の底堅い拡大を反映している。
成長要因としては、制酸剤や緩下剤など医薬製剤向けの需要、食品加工における小麦粉改良剤・膨張剤用途、ゴムやガラスなど産業用途の継続需要が挙げられる。特に高齢化と医療支出の増加は、医薬品グレードの需要を押し上げる要因となる。一方、汎用品用途では価格競争が残るため、成長の質は用途別のグレード構成に左右される。
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主要企業ランキングと市場シェア
LP Informationのトップ企業研究センターによると、世界の主要製造業者には、Konoshima Chemical、Dr. Paul Lohmann、ICL、Naikai Salt Industries Co.,LTD、Zehui Chemical、Liaoning Xinghai Pharmaceutical、Meishen、Xingtai Messi、AMS Fine Chemicals、Yixing Lark Fine Chemicalなどが含まれる。2025年の上位5社シェアは売上ベースで約48.0%であった。
この集中度は、炭酸マグネシウム市場が完全な分散型ではないことを示す。一方で、少数企業による極端な寡占には至っておらず、上位企業群と後続メーカーが用途・品質・地域供給で競合する階層型市場である。供給面では中国、日本、欧州が重要な位置を占め、特に日本と中国のメーカーが主要サプライヤー群を形成している。
主要企業の動向
2025年6月、MeishenがCPHI China 2025にで、自社の酸化マグネシウム、炭酸マグネシウム、硫酸マグネシウム、水酸化マグネシウムを含む製品ポートフォリオを展示した。環境規制に対応した非塩基性・無害な添加剤へのシフトを目指している。
2025年8月、Konoshima Chemicalは、炭酸マグネシウム製造で培った炭酸化技術を建材原料やCO2リサイクルで活用した。素材事業内での技術転用を目的としている。
2026年3月、Zehui Groupは高純度マグネシウム化合物ポートフォリオの拡充を発表した。これにより、酸化マグネシウム、水酸化マグネシウム、炭酸マグネシウムを含む供給体制をEV、電子材料、環境関連分野向けに広げる方針が示された。
今後の展望
今後の市場では、供給面で中国、日本、欧州の重要性が続く一方、消費面では北米、欧州、アジア太平洋が主要需要地であり続けるとみられる。医薬品、食品添加、高機能フィラーなど品質要求が高い用途では、単純な価格競争よりも純度、規格適合、安定供給、トレーサビリティが重視される。
競争構造は、短期的に急速な寡占へ進むよりも、上位企業が一定の影響力を保ちながら用途別に差別化が進む展開が想定される。特に医薬・食品向けでは品質保証と規制対応、工業用途ではコスト、供給能力、顧客仕様への対応力が競争力を左右する。資源アクセス、環境対応、プロセス技術を組み合わせられる企業ほど、中期的な優位性を確保しやすい。
日本企業への示唆
日本企業にとって、炭酸マグネシウム市場の情報は、新規参入や周辺素材事業の評価だけでなく、既存サプライチェーンの再点検にも有用である。医薬、食品、ゴム、ガラス、難燃材料など用途ごとに要求品質が異なるため、市場参入を検討する企業は用途別グレードと規制対応を分けて評価する必要がある。調達・購買部門にとっては、中国、日本、欧州の供給企業を比較し、価格だけでなく安定供給、品質保証、代替調達可能性を確認する材料となる。経営企画や投資評価部門では、上位企業の集中度、数量成長、用途別需要を組み合わせることで、競合追跡、提携候補の抽出、内部稟議資料の前提条件を整理しやすくなる。特に日本企業は、国内メーカーの技術蓄積とアジア需要の拡大を接続する視点から、品質特化型の事業機会を検討する余地がある。
【 炭酸マグネシウム 報告書の章の要約：全14章】
第1章では、炭酸マグネシウムレポートの範囲を紹介するために、製品の定義、統計年、調査目的と方法、調査プロセスとデータソース、経済指標、政策要因の影響を含まれています
第2章では、炭酸マグネシウムの世界市場規模を詳細に調査し、製品の分類と用途の規模、販売量、収益、価格、市場シェア、その他の主要指標を含まれています
第3章では、炭酸マグネシウムの世界市場における主要な競争動向に焦点を当て、主要企業の売上高、収益、市場シェア、価格戦略、製品タイプと地域分布、産業の集中度、新規参入、M&A、生産能力拡大などを紹介します
第4章では、炭酸マグネシウムの世界市場規模を、主要地域における数量、収益、成長率の観点から分析します
第5章では、アメリカ地域における炭酸マグネシウム業界規模と各用途分野について、販売量と収益に関する詳細情報を探します
第6章では、アジア太平洋地域における炭酸マグネシウム市場規模と各種用途を、販売量と収益を中心に分析します
第7章では、ヨーロッパ地域における炭酸マグネシウムの産業規模と特定の用途について、販売量と収益について詳しく分析します
第8章では、中東・アフリカ地域における炭酸マグネシウム産業の規模と様々な用途、販売量と収益について詳しく考察します
第9章では、炭酸マグネシウムの業界動向、ドライバー、課題、リスクを分析します
第10章では、炭酸マグネシウムに使用される原材料、サプライヤー、生産コスト、製造プロセス、関連サプライチェーンを調査します
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日本語サイト：https://www.lpinformation.jp/
英語サイト：https://www.lpinformationdata.com/
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