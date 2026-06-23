アクション俳優・大東賢が提唱する「パワー系アクション」とは―重量感と実戦経験を融合した日本発の新アクション表現に注目
日本のアクション映画界では、時代ごとにさまざまな表現が生まれ、多くのアクション俳優が独自の個性を追求してきた。
近年の映像作品では、スピード感やアクロバティックな動きだけでなく、肉体の存在感やリアルな衝撃を求める声も高まっている。
その中で、新たな表現として注目されているのが「パワー系アクション」である。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353274/images/bodyimage1】
パワー系アクションとは、筋力や体格による重量感、打撃や投げ技の迫力、肉体同士がぶつかり合うリアルな衝撃を映像表現として追求するアクションスタイルであり、従来のアクション表現とは異なる新たなジャンルとして提唱されている。
このパワー系アクションを提唱するのが、映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』の監督・主演を務めるアクション俳優・大東賢である。
大東賢は、アームレスリング、少林寺拳法、フルコンタクト空手など、多様な競技経験を背景に持ち、その実戦経験から得た「本物の力強さ」を映像表現へと昇華させてきた。
現在、パワー系アクションという言葉が誕生してから約8か月。まだ新しい概念ではあるが、アクション俳優・大東賢は「20年先を見据え、日本発の新しいアクション文化として育てていきたい」と語っている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353274/images/bodyimage2】
日本のアクション俳優の新たな可能性として、そして日本映画界における新ジャンルの挑戦として、パワー系アクションとアクション俳優・大東賢の今後の活動に注目が集まっている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353274/images/bodyimage3】
■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353274/images/bodyimage4】
英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353274/images/bodyimage5】
配信元企業：PAG事務局 パワーアクショングロウ
近年の映像作品では、スピード感やアクロバティックな動きだけでなく、肉体の存在感やリアルな衝撃を求める声も高まっている。
その中で、新たな表現として注目されているのが「パワー系アクション」である。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353274/images/bodyimage1】
パワー系アクションとは、筋力や体格による重量感、打撃や投げ技の迫力、肉体同士がぶつかり合うリアルな衝撃を映像表現として追求するアクションスタイルであり、従来のアクション表現とは異なる新たなジャンルとして提唱されている。
このパワー系アクションを提唱するのが、映画『～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ』の監督・主演を務めるアクション俳優・大東賢である。
大東賢は、アームレスリング、少林寺拳法、フルコンタクト空手など、多様な競技経験を背景に持ち、その実戦経験から得た「本物の力強さ」を映像表現へと昇華させてきた。
現在、パワー系アクションという言葉が誕生してから約8か月。まだ新しい概念ではあるが、アクション俳優・大東賢は「20年先を見据え、日本発の新しいアクション文化として育てていきたい」と語っている。
日本のアクション俳優の新たな可能性として、そして日本映画界における新ジャンルの挑戦として、パワー系アクションとアクション俳優・大東賢の今後の活動に注目が集まっている。
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■パワー系アクション映画「～運送ドラゴン～パワード人間バトルクーリエ」今後の上映等予定
監督・主演 大東賢 準主演 徳丸新作
DVD ネットショップ オリコンニュース、Ａｍａｚｏｎ、ヤフーショップ、タワーレコード、楽天市場、紀伊国屋書店等で予約受付中！
ユーネクスト配信決定 2026年７月上旬予定
インドネシアバリ島上映決定 芸術祭 教育機関 2026年９月決定
ベトナム上映予定
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英雄星チャンネル アクション俳優 大東賢
https://youtu.be/wjuutSyCjyA?si=CmHjhBU3pyI1Oqha
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