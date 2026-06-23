アクション俳優・大東賢が提唱する「パワー系アクション」とは―重量感と実戦経験を融合した日本発の新アクション表現に注目

アクション俳優・大東賢が提唱する「パワー系アクション」とは―重量感と実戦経験を融合した日本発の新アクション表現に注目