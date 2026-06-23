教育ネット、「全国 素材の饗宴 ― 日本の素材甲子園（略称：ichi）」熊本大会に出展 ～子どもたちが楽しみながら“食”を考える体験型ブースを展開～
株式会社教育ネット（神奈川県横浜市都筑区 代表：大笹いづみ 以下、教育ネット）は、2026年6月27日（土）・28日（日）に熊本・花畑広場で開催される「全国 素材の饗宴 ― 日本の素材甲子園（略称：ichi）」熊本大会に出展いたします。
「日本の素材甲子園（ichi）」は、未来まち計画機構（事務局：COMMON株式会社）が主催する日本の一次産業の価値を食を通じて次世代に伝える全国10都市巡回プロジェクト。全国9か所で予選地区大会が行われ、2027年3月に大阪にて決勝大会が開催されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352227/images/bodyimage1】
この度、教育ネットは子どもたちが地域の食文化や栄養について楽しみながら学べるブースを展開。「オリジナル給食キーホルダーづくりワークショップ」や「ご当地クイズ」に加え、「オリジナル給食キーホルダーづくりキット」、子どもたちが考えた「給食キーホルダー」を販売し、“食”をテーマにした体験型コンテンツを提供します。
教育ネットは、本イベントを通じて、子どもたちが地域の食文化や魅力に関心を持ち、楽しみながら学びを深める機会を提供したいと考えています。皆さまのご来場を、心よりお待ちしております。
<教育ネット 出展内容>
◆ ワークショップ
○オリジナル給食キーホルダーづくり
給食トレー（裏面に日本の素材甲子園ロゴ入り）に、約20種類の給食メニュー・食材パーツを自由に組み合わせて貼り付け、自分だけの“オリジナル給食”キーホルダーを作ります。食材ごとの栄養素を紹介したカードを展示し、メニューを考える過程で栄養バランスについても学べる食育コンテンツとなっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352227/images/bodyimage2】
・所要時間15分
・参加費:800円
◆ 販売コーナー
○オリジナル給食キーホルダーづくりキット
食材パーツを自由に選んで「オリジナル給食キーホルダー」が作れるキットをご用意しました。
・食材パーツ5個まで800円 (6個目から1個につき追加料金100円)
○スクールエールキーホルダー
子どもたちが給食をテーマに自校や地域の魅力を考えて作成したキーホルダーを販売します。売上の一部は教育に活用されます。
・1個500円
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352227/images/bodyimage3】
◆ ご当地クイズ（『らっこたん』連携）
デジタル教材『らっこたん』で子どもたちが考えたご当地食材クイズを出題します。 親子で楽しみながら地域の食材や食文化を学ぶことができます。
■「全国 素材の饗宴 ― 日本の素材甲子園（略称：ichi）」熊本大会概要
地域の食材を「蒸す・焼く・揚げるのみ」のシンプルな調理法と「塩」のみで食し、素材そのものの味をダイレクトに感じながら味わうことで日本 「食」の価値を再認識・再創出します。さらに地域物産エリア、子どもたちの職業体験イベント、ダンスイベントなども企画された幅広い層の方が楽しめる参加型イベントです。
●イベント名／「全国 素材の饗宴 ― 日本の素材甲子園（略称：ichi）」熊本大会
●開催日時／2026年6月27日（土）・28日（日）
●開催時間／11:00～17:00
●会場／花畑広場(くまもと街なか広場)
熊本県熊本市中央区花畑町6
●主催／未来まち計画機構（COMMON株式会社）
●後援／農林水産省、熊本市、日本首長連合、公益社団法人日本観光振興協会、ガスエネルギー新聞、熊本県、熊本日日新聞社、他
公式サイト https://ichi.or.jp/
■SchoolYell（スクールエール）とは
SchoolYellは、子どもを社会や地域で応援する仕組みです。その具体的な取組の一つとして、子どもたちが地域の魅力を紹介するアイデアをグッズにして販売しています。子どもたちのアイデアがつまったグッズを地域の人や観光客など多くの人に購入してもらい、地域の良さを知ってもらいます。売上の一部は、学校や教育機関を応援する取り組みに活用され、持続的な支援を実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352227/images/bodyimage4】
【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社教育ネット
担当:中山
電話：045-530-9401
Email: media@edu-net.co.jp
配信元企業：株式会社教育ネット
「日本の素材甲子園（ichi）」は、未来まち計画機構（事務局：COMMON株式会社）が主催する日本の一次産業の価値を食を通じて次世代に伝える全国10都市巡回プロジェクト。全国9か所で予選地区大会が行われ、2027年3月に大阪にて決勝大会が開催されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352227/images/bodyimage1】
この度、教育ネットは子どもたちが地域の食文化や栄養について楽しみながら学べるブースを展開。「オリジナル給食キーホルダーづくりワークショップ」や「ご当地クイズ」に加え、「オリジナル給食キーホルダーづくりキット」、子どもたちが考えた「給食キーホルダー」を販売し、“食”をテーマにした体験型コンテンツを提供します。
教育ネットは、本イベントを通じて、子どもたちが地域の食文化や魅力に関心を持ち、楽しみながら学びを深める機会を提供したいと考えています。皆さまのご来場を、心よりお待ちしております。
<教育ネット 出展内容>
◆ ワークショップ
○オリジナル給食キーホルダーづくり
給食トレー（裏面に日本の素材甲子園ロゴ入り）に、約20種類の給食メニュー・食材パーツを自由に組み合わせて貼り付け、自分だけの“オリジナル給食”キーホルダーを作ります。食材ごとの栄養素を紹介したカードを展示し、メニューを考える過程で栄養バランスについても学べる食育コンテンツとなっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352227/images/bodyimage2】
・所要時間15分
・参加費:800円
◆ 販売コーナー
○オリジナル給食キーホルダーづくりキット
食材パーツを自由に選んで「オリジナル給食キーホルダー」が作れるキットをご用意しました。
・食材パーツ5個まで800円 (6個目から1個につき追加料金100円)
○スクールエールキーホルダー
子どもたちが給食をテーマに自校や地域の魅力を考えて作成したキーホルダーを販売します。売上の一部は教育に活用されます。
・1個500円
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352227/images/bodyimage3】
◆ ご当地クイズ（『らっこたん』連携）
デジタル教材『らっこたん』で子どもたちが考えたご当地食材クイズを出題します。 親子で楽しみながら地域の食材や食文化を学ぶことができます。
■「全国 素材の饗宴 ― 日本の素材甲子園（略称：ichi）」熊本大会概要
地域の食材を「蒸す・焼く・揚げるのみ」のシンプルな調理法と「塩」のみで食し、素材そのものの味をダイレクトに感じながら味わうことで日本 「食」の価値を再認識・再創出します。さらに地域物産エリア、子どもたちの職業体験イベント、ダンスイベントなども企画された幅広い層の方が楽しめる参加型イベントです。
●イベント名／「全国 素材の饗宴 ― 日本の素材甲子園（略称：ichi）」熊本大会
●開催日時／2026年6月27日（土）・28日（日）
●開催時間／11:00～17:00
●会場／花畑広場(くまもと街なか広場)
熊本県熊本市中央区花畑町6
●主催／未来まち計画機構（COMMON株式会社）
●後援／農林水産省、熊本市、日本首長連合、公益社団法人日本観光振興協会、ガスエネルギー新聞、熊本県、熊本日日新聞社、他
公式サイト https://ichi.or.jp/
■SchoolYell（スクールエール）とは
SchoolYellは、子どもを社会や地域で応援する仕組みです。その具体的な取組の一つとして、子どもたちが地域の魅力を紹介するアイデアをグッズにして販売しています。子どもたちのアイデアがつまったグッズを地域の人や観光客など多くの人に購入してもらい、地域の良さを知ってもらいます。売上の一部は、学校や教育機関を応援する取り組みに活用され、持続的な支援を実現します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/352227/images/bodyimage4】
【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社教育ネット
担当:中山
電話：045-530-9401
Email: media@edu-net.co.jp
配信元企業：株式会社教育ネット
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