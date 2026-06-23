シリアルEEPROMの世界市場規模：2026年は1212百万米ドルに達する見込み
シリアルEEPROMとは
シリアルEEPROMとは、I2C・SPI・Microwireなどのシリアルバスインターフェースを用いた電気的消去・再書き込み可能な不揮発性メモリである。容量は一般的に1Kビットから2Mビットの範囲で、校正データ、ID情報、設定値などの少容量データ保存に適している。
パラレルEEPROMと比較すると配線数が大幅に削減され、2～4本の信号線で動作するため、基板設計の簡素化と小型化に寄与する。低消費電力、高信頼性、小型実装性を兼ね備え、産業機器から民生機器まで幅広い用途で採用されている。
シリアルEEPROM市場は、IoT機器の普及、車載電子制御の高度化、産業機器のスマート化を背景に安定した成長を続けている。2025年の世界販売数量は179億3,300万ユニット、平均価格は1,000ユニットあたり63.01米ドルと推定される。シリアルEEPROMは不揮発性メモリの一種として、電源遮断後もデータ保持が可能であり、組込みシステムにおける基礎記憶デバイスとして広く利用されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353330/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353330/images/bodyimage2】
図. シリアルEEPROMの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「シリアルEEPROM―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、シリアルEEPROMの世界市場は、2025年に1130百万米ドルと推定され、2026年には1212百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）6.9%で推移し、2032年には1808百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■ 容量拡大と高付加価値化へのシフト
シリアルEEPROM市場では、容量構成の高度化が進行している。従来主流であった16Kビット以下の製品は市場全体の約29％を占める一方で、64K～256Kビット帯への移行が加速している。特に256Kビット超の大容量製品は過去2年間で28％の市場シェア拡大を記録している。直近6か月では、車載ECUや産業用センサーにおいてデータ記録量の増加が確認されており、高信頼性メモリ需要の増大が容量アップグレードを後押ししている。
■ 車載・産業用途における信頼性要求の高度化
シリアルEEPROMの需要拡大において、車載グレード（AEC-Q100）および産業グレード製品の重要性が高まっている。特に-40℃～125℃の広温度対応や耐ノイズ性能の強化が求められている。近年ではADASやEV制御ユニット向けにおいて、設定データ保持用途としての採用が増加している。また医療機器やウェアラブルデバイスでは低消費電力特性が評価され、ナノアンペアレベルの超低消費電力製品の採用が拡大している。
■ IoT・ウェアラブル機器による微細化・低消費電力化
IoTデバイスおよびウェアラブル機器の普及は、シリアルEEPROM市場の構造変化を促進している。特にTWSイヤホンや医療用ウェアラブル機器においては、小型パッケージ需要が急増しており、WLCSPや超薄型BGAパッケージの採用比率は45％を超えている。これにより実装面積の削減と電力効率の最適化が進み、製品設計の自由度が向上している。
■ インターフェース統合と技術標準化の進展
技術面ではI2CとSPIインターフェースの主流化が進行している。I2Cは低コスト用途、SPIは高速アクセス用途として明確に役割分担が進んでおり、一部製品ではMicrowireとの互換性を維持しつつ多用途対応が進められている。このインターフェース統合により、マルチシステム環境における設計効率が向上し、開発期間短縮に寄与している。
シリアルEEPROMとは、I2C・SPI・Microwireなどのシリアルバスインターフェースを用いた電気的消去・再書き込み可能な不揮発性メモリである。容量は一般的に1Kビットから2Mビットの範囲で、校正データ、ID情報、設定値などの少容量データ保存に適している。
パラレルEEPROMと比較すると配線数が大幅に削減され、2～4本の信号線で動作するため、基板設計の簡素化と小型化に寄与する。低消費電力、高信頼性、小型実装性を兼ね備え、産業機器から民生機器まで幅広い用途で採用されている。
シリアルEEPROM市場は、IoT機器の普及、車載電子制御の高度化、産業機器のスマート化を背景に安定した成長を続けている。2025年の世界販売数量は179億3,300万ユニット、平均価格は1,000ユニットあたり63.01米ドルと推定される。シリアルEEPROMは不揮発性メモリの一種として、電源遮断後もデータ保持が可能であり、組込みシステムにおける基礎記憶デバイスとして広く利用されている。
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図. シリアルEEPROMの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「シリアルEEPROM―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、シリアルEEPROMの世界市場は、2025年に1130百万米ドルと推定され、2026年には1212百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）6.9%で推移し、2032年には1808百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■ 容量拡大と高付加価値化へのシフト
シリアルEEPROM市場では、容量構成の高度化が進行している。従来主流であった16Kビット以下の製品は市場全体の約29％を占める一方で、64K～256Kビット帯への移行が加速している。特に256Kビット超の大容量製品は過去2年間で28％の市場シェア拡大を記録している。直近6か月では、車載ECUや産業用センサーにおいてデータ記録量の増加が確認されており、高信頼性メモリ需要の増大が容量アップグレードを後押ししている。
■ 車載・産業用途における信頼性要求の高度化
シリアルEEPROMの需要拡大において、車載グレード（AEC-Q100）および産業グレード製品の重要性が高まっている。特に-40℃～125℃の広温度対応や耐ノイズ性能の強化が求められている。近年ではADASやEV制御ユニット向けにおいて、設定データ保持用途としての採用が増加している。また医療機器やウェアラブルデバイスでは低消費電力特性が評価され、ナノアンペアレベルの超低消費電力製品の採用が拡大している。
■ IoT・ウェアラブル機器による微細化・低消費電力化
IoTデバイスおよびウェアラブル機器の普及は、シリアルEEPROM市場の構造変化を促進している。特にTWSイヤホンや医療用ウェアラブル機器においては、小型パッケージ需要が急増しており、WLCSPや超薄型BGAパッケージの採用比率は45％を超えている。これにより実装面積の削減と電力効率の最適化が進み、製品設計の自由度が向上している。
■ インターフェース統合と技術標準化の進展
技術面ではI2CとSPIインターフェースの主流化が進行している。I2Cは低コスト用途、SPIは高速アクセス用途として明確に役割分担が進んでおり、一部製品ではMicrowireとの互換性を維持しつつ多用途対応が進められている。このインターフェース統合により、マルチシステム環境における設計効率が向上し、開発期間短縮に寄与している。