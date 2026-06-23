［開催報告］男性講師とパパが本音で学ぶ「赤ちゃんを迎えるパパの役割」｜富山県富山市
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート（代表理事：高橋由紀、所在地：富山県富山市）は、2026年6月21日（日）、トヨタモビリティ富山Ｇスクエア五福（富山県富山市）にて「企業主導型両親学級」を開催いたしました。
今回のテーマは「赤ちゃんを迎えるパパの役割」。富山県内から17組のパパママが参加されました。
男性育休取得者が増え、「育休を取得して主体的に子育てに関わりたい」と、自ら率先して両親学級へ学びに来るパパたちが増えています。 しかし、いざ子育てをスタートしようと思っても具体的に何をしたらよいのかが分からず、夫婦ともに漠然とした不安を感じられている方が多いのが現状です。 本講座では、そうした不安を少しでも解消しようと毎月様々なテーマで開催しています。当日は、2児のパパでもある産婦人科医の男性講師をはじめ、サポート企業からも先輩パパである男性スタッフが多数参画。 子育て事業としては珍しく、多くの「男性の力」がプレパパたちのリアルな悩みに寄り添い、共に育児を考える先進的な場となりました。 実技と講座、そして男性同士だからこそ本音で話せる交流時間を設け、子育ての不安を安心へと変える有意義な時間となりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353328/images/bodyimage1】
開催概要
日時：2026年6月21日（日）10:30～12:00
会場：トヨタモビリティ富山 Gスクエア五福
対象：妊娠4ヶ月～10ヶ月の妊婦とその家族 ／ 生後2ヶ月～1歳頃の赤ちゃんと保護者
参加費：無料
参加人数：17組
参加者の声
無料でこのような場を提供していただけたのはとてもありがたいです。市が主催の両親学級は妊娠期の週数の制限がありますが、企業主導型両親学級は週数の幅が広いのが嬉しいです。
（妊娠9ヶ月・ママ）
勉強になり、初めて育児をする上で刺激となりました。ありがとうございました。
（産前・パパ）
初めての参加でしたが参考になることばかりで、参加できてとてもよかったです。
（妊娠5ヶ月・ママ）
子どもの抱っこの仕方や育児についての大変さや知識をたくさん学べて有り難かったです。
（産前・パパ）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353328/images/bodyimage2】
前半：産前産後の養生法と赤ちゃんの抱き方
「腱鞘炎予防から骨盤ケアまで、実際の生活に活きる体験型レクチャー」
前半の講義は、産前産後ヨガ・ベビーヨガ講師の曳田彩加が担当。産前産後の身体の整え方や、赤ちゃんの抱き方について、実技を交えた体験型のレクチャーを行いました。
３つの赤ちゃんの抱き方：
赤ちゃんの適切な支え方「基本の抱き方」、前向きにして両手で包み込むように抱く「丸く抱く」、腱鞘炎の予防にもなる古武術の知恵を活かした「手の使い方」の３つを体験しました。なかでも「丸く抱く」の体験では、「カエルの歌♪」を歌いながら実践。少し緊張気味だった参加者も自然と表情がゆるみ笑顔がみられました。気持ちが不安定な状態な時は、歌を歌いながらお部屋の中を歩くだけでも気分転換になるとアドバイスしました。
産前産後の養生法：
妊娠中に必要な事は「出産に向けた身体づくり」、産後は「出産後の身体の回復」です。見えない身体の内側やホルモンバランスなど、見た目以上に大きな変化をもたらしています。特に産後は、無理なトレーニングや食事制限をしてしまっては、回復するどころか悪化させてしまう危険もあります。今回は産前産後に効果的な骨盤周りを整える運動として「お尻歩き」と「ケーゲル体操」を体験しました。
今回のテーマは「赤ちゃんを迎えるパパの役割」。富山県内から17組のパパママが参加されました。
男性育休取得者が増え、「育休を取得して主体的に子育てに関わりたい」と、自ら率先して両親学級へ学びに来るパパたちが増えています。 しかし、いざ子育てをスタートしようと思っても具体的に何をしたらよいのかが分からず、夫婦ともに漠然とした不安を感じられている方が多いのが現状です。 本講座では、そうした不安を少しでも解消しようと毎月様々なテーマで開催しています。当日は、2児のパパでもある産婦人科医の男性講師をはじめ、サポート企業からも先輩パパである男性スタッフが多数参画。 子育て事業としては珍しく、多くの「男性の力」がプレパパたちのリアルな悩みに寄り添い、共に育児を考える先進的な場となりました。 実技と講座、そして男性同士だからこそ本音で話せる交流時間を設け、子育ての不安を安心へと変える有意義な時間となりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353328/images/bodyimage1】
開催概要
日時：2026年6月21日（日）10:30～12:00
会場：トヨタモビリティ富山 Gスクエア五福
対象：妊娠4ヶ月～10ヶ月の妊婦とその家族 ／ 生後2ヶ月～1歳頃の赤ちゃんと保護者
参加費：無料
参加人数：17組
参加者の声
無料でこのような場を提供していただけたのはとてもありがたいです。市が主催の両親学級は妊娠期の週数の制限がありますが、企業主導型両親学級は週数の幅が広いのが嬉しいです。
（妊娠9ヶ月・ママ）
勉強になり、初めて育児をする上で刺激となりました。ありがとうございました。
（産前・パパ）
初めての参加でしたが参考になることばかりで、参加できてとてもよかったです。
（妊娠5ヶ月・ママ）
子どもの抱っこの仕方や育児についての大変さや知識をたくさん学べて有り難かったです。
（産前・パパ）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353328/images/bodyimage2】
前半：産前産後の養生法と赤ちゃんの抱き方
「腱鞘炎予防から骨盤ケアまで、実際の生活に活きる体験型レクチャー」
前半の講義は、産前産後ヨガ・ベビーヨガ講師の曳田彩加が担当。産前産後の身体の整え方や、赤ちゃんの抱き方について、実技を交えた体験型のレクチャーを行いました。
３つの赤ちゃんの抱き方：
赤ちゃんの適切な支え方「基本の抱き方」、前向きにして両手で包み込むように抱く「丸く抱く」、腱鞘炎の予防にもなる古武術の知恵を活かした「手の使い方」の３つを体験しました。なかでも「丸く抱く」の体験では、「カエルの歌♪」を歌いながら実践。少し緊張気味だった参加者も自然と表情がゆるみ笑顔がみられました。気持ちが不安定な状態な時は、歌を歌いながらお部屋の中を歩くだけでも気分転換になるとアドバイスしました。
産前産後の養生法：
妊娠中に必要な事は「出産に向けた身体づくり」、産後は「出産後の身体の回復」です。見えない身体の内側やホルモンバランスなど、見た目以上に大きな変化をもたらしています。特に産後は、無理なトレーニングや食事制限をしてしまっては、回復するどころか悪化させてしまう危険もあります。今回は産前産後に効果的な骨盤周りを整える運動として「お尻歩き」と「ケーゲル体操」を体験しました。